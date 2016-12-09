Дылда

Собственно конкурсное фото.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:43

Причина: Добавлен раздел.

Темнокрыскин Просмотров: 76 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 15:43 by

Пожалуй, то лето было худшим в моем детстве. Мне было десять или одиннадцать, и по какой-то причине в тот год мы не смогли поехать ни к одной из бабушек. Родители, опять-таки по неизвестной причине, решили, что мне пойдёт на пользу летний лагерь в одном курортном городке.Лагерь оказался унылейшим сосновым редколесьем, огороженным рабицей и заросшим амброзией. Потрескавшиеся дорожки, старые замшелые домики, в которых нам предстояло жить. Туалеты, умывальня и даже душевая - на улице. Наверное, в последний раз ремонт делался годах в 80-ых, если не в 70-ых.Детей в нашей смене было немного, но я был изрядным нелюдимом и только радовался этому.Времяпровождение было скучнейшим. Единственные развлечения в этом лагере - поржавевшие и замшелые горки и лесенки, футбольная площадка с сорняками вместо травы, да еще подобие библиотеки с отсыревшими советскими детскими книжками. Покидать территорию не разрешалось, ни в какие походы нас не водили - чай, не пионерия. В футбол я не играл. Вожатые иногда устраивали какие-то унылые мероприятия и подвижные игры, но мне это тоже было неинтересно. Большую часть дня я сидел на скамейке, что-то читая.Словом, место это было невыносимо унылым. "Это не лагерь, это какой-то концлагерь!" - как-то раз жаловалась маме по телефону одна девочка.В палате со мной жило еще два мальчика - оба младше меня. Один, помнится, ревел почти каждый вечер - скучно, да и домой хочется. Второй перед сном всегда спешил сбегать в туалет, пока еще светло, потому что поверил байкам старших о том, что в лесу за лагерем в заброшенном доме живет псих, который по ночам бродит по лагерю. Спал этот чудачок, закутавшись с головой одеялом: боялся, что проснется ночью и увидит психа, заглядывающего в окно.На дворе были 90-ые годы, когда страшилки про гроб на колесиках и черную руку уже не пугали даже малышей. Мы, постперестроечные дети, пугали друг друга гораздо более реалистичными вещами. Также свой отпечаток наложили американские фильмы ужасов. Историю о том, что по ночам кто-то бродит по лагерю, мы рассказывали на разные лады. Иногда - что это сумасшедший бомж, иногда - что какой-то зверь, иногда - что вовсе Фредди Крюгер из кино. Мало кто верил в это, разве что младшеклассники. Но шутки шутками - а выходить ночью за нуждой отваживался не всякий.Я не верил ни в зверя, ни в Фредди, однажды даже сходил в гальюн темным вечером, не заметив ничего подозрительного.Однако однажды проснулся среди ночи. Моя койка стояла под самым окном, а за окном этим были клумба, забор лагеря и сосновый лес. Той ночью, должно быть, было полнолуние - яркий лунный свет лился сквозь окно, каждую щёлочку в паркете было видно, каждая мусорина на полу отбрасывала тень. Меня разбудило странное ощущение чьего-то присутствия. Чужого, зловещего присутствия. Нет, это было не похоже на чей-то взгляд - даже не знаю, с чем это можно сравнить. Чем-то напоминало те сцены в фильмах ужасов, когда музыка и все звуки стихают перед появлением монстра.Вспомнились эти дурацкие россказни, и я не без труда заставил себя приподняться в койке и выглянуть в окно.В серебряном свете луны заросшая территория выглядела таинственно и почти что красиво. От сосен тянулись длинные тени. Сетчатая тень забора лежала на траве. И ни единого движения.Одна длинная тень, однако, не тянулась до самого домика, а обрывалась гораздо раньше. "Орясина какая-то, сломанная сосна", - подумал я и уже вознамерился лечь обратно. Но всё же в тени было что-то неправильное, и я решил посмотреть, чтО же её отбрасывает.... Сперва я подумал, что это какая-то игра света или воображения. Но чем больше я вглядывался в источник этой тени, тем сильнее колотилось моё сердце.За забором среди сосен кто-то стоял. И этот кто-то был почти вдвое выше бетонного столба забора! Я похолодел и впервые в жизни ощутил, что мой мочевой пузырь вот-вот даст слабину. К счастью, я сдержался и не опозорился.Хотя было бы вполне простительно. Среди деревьев неподвижно стояла неестественно долговязая человекоподобная фигура. Сначала мелькнула мысль о снежном человеке. Он же вроде не нападает на людей? - лихорадочно думал я.Мне был виден только силуэт, и я не мог понять, спиной или лицом ко мне стоит существо. Интересно, смотрит он сюда или нет? Впрочем, снежного человека обычно описывают как широкоплечего богатыря - а этот был довольно тощего сложения. Но нет, не тонкий, как Слендермен. Голова - небольшая и словно сливающаяся в единое целое с плечами, грудная клетка была узкая, но выраженная, и она почти воронковидно сужалась к талии. Живот и таз очень узкие.Самым пугающим была полная неподвижность этого субъекта, практически неживая неподвижность. На мгновение я подумал, что, быть может, это какой-то природный казус вроде странной коряги - но нет, там отчётливо различались две ноги и две руки, даже большие пальцы на руках...Медленно, чтобы не привлечь внимание существа, я лёг и отвернулся от окна. Соседи по палате мирно посапывали, ни о чём не подозревая. Светлое пятно на полу, однако, начало пугать меня: а вдруг сейчас там появится тень этого чувака?! Забор его не задержит - он же, наверное, перешагнуть может этот забор. Тогда я свернулся в комок, закутался в одеяло с головой и вскоре пригрелся и заснул.Детская психика - удивительная штука. Наутро страх, испытанный ночью, почти забылся, и я немедленно пошел к забору, за которым стоял пришелец. Нет, там не было ничего, что могло бы отбросить такую тень. Как я ни вглядывался в землю, я не смог найти ничего похожего на отпечатки ног - хотя палая хвоя и трава, похоже, действительно были кем-то потревожены. Быть может, чья-то странная шутка?.. Но сделать такое большое и реалистичное чучело непросто, и шутник непременно бы сделал так, чтобы его увидело как можно больше людей. В общем, рассказывать об увиденном я никому не стал, чтобы не прослыть вруном. Перед сном, однако, посматривал на окно с опаской - а вдруг долговязый вернется и на этот раз подойдет близко?..Вернувшись из лагеря, я и вовсе позабыл об этом случае.Прошло много лет. Теперь я, по иронии судьбы, живу в этом самом курортном городке. Он сильно изменился с тех пор. Частные домики и огороды пропали без следа - теперь там высятся многоэтажки и торговые центры. Сосен тоже осталось немного - частные сектора будто переползли на место лесов. В конце концов я наткнулся на тот самый лагерь - уже давно заброшенный. В памяти сразу же всплыло ночное происшествие - будто холодком обдало. Честно говоря, внешне лагерь мало изменился - просто пропали стёкла в окнах, и сорняки стали выше и гуще.Нет, на фото не тот самый домик, в котором жил я, мне не удалось пробраться к той стороне лагеря. Леса, в котором стоял загадочный дылда, больше нет - теперь там огороженная территория какого-то предприятия.Мне взгрустнулось. Было ли то наяву или во сне - но так или иначе, вместе с детством наш мир покидают тайны, да и сам мир меняется, и становится всё более и более прозаичным, оставляя тайнам всё меньше и меньше места.Столб, надо сказать, точно такой же, как те, рядом с которыми стоял Дылда. Можете приблизительно оценить его рост. Я сделал фото примерно с высоты своих глаз, а мой рост - около 185 см.И бонусом - еще немного фото заброшенного лагеря. Всё фотографировалось через забор, с тех сторон, с которых удалось подобраться. Мест, где можно беспрепятственно войти на территорию, найти не удалось.

Ключевые слова: Существо лагерная байка ночной гость окно заброшка авторская история

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