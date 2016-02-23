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Заброшки


Заброшки

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Вот, с одной стороны - красивая немецкая архитектура. С другой стороны вкусное немецкое пиво. А вокруг всего этого яростно бегающие и лающие немецкие овчарки, не дающие ни на шаг приблизится к желаемому.

Но попасть на территорию, хоть и нельзя, но очень хочется - поэтому попытаемся.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Вообще, собаки - это друзья человека, но не на заброшенных, полузаброшенных и иных охраняемых ими местах.

Да и вообще, собака друг только своему хозяину. К остальным отношение складывается произвольно, но хозяин все равно главнее всех.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Обычно собаки (не обученные и в малом количестве) опасности не представляют. Лают, поднимаю шум, иногда стараются укусить.

Но обычно не очень старательны и пугливы.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Поэтому мы попробовали "подружится" с местной сворой и купили полкило сосисок для улучшение характера собачек.

Но вот незадача.
Собачки, конечно, сосиски уплетали за милую душу. Виляли хвостом. И продолжали лаять.

То есть не гавкали они только пока ели, а так как их было порядка четырех по всему периметру пивоварни, кормить их все одновременно не представлялось возможным.

Это было фиаско.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Поэтому пришлось действовать нагло и надеяться на то, что всем будет наплевать на собачий лай.

Это было неправильное решение.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Было совсем не наплевать.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

И грузный, спешащий к нам охранник был тому подтверждением. Впрочем, забор был к нам ближе, чем охранник.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Поэтому все кончилось хорошо, а у нас осталось немножко фотографий заброшенной немецкой пивоварни. К сожалению, без внутренностей.

Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Вот такая история, так что помните: покормить собаку - не значит с ней подружиться!



Автор: Nordskif & Co.
Источник.
Сегодня, 16:42 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Пивоварня собаки сосиски охранник заброшка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:53
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3468|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 061
Этот канал ворует в закрытых блогах у сайта Урбантрип. Надо будет найти настоящего автора и подать жалобу. На урбане я уже видела эту пивоварню.
За сами фотки плюс.
Основная часть каналов на Дзене помышляет воровством и изменением текста, чтобы робот не закрыл за копипаст. Сама владею там двумя каналами, мне регулярно приходится подавать жалобы на каналы, которые открыли мистическое направление и воруют у нас и наших авторов популярные истории, еще хватает наглости брать с моего же канала. Дзен платит, потому люди готовы на все. Некоторые даже ленятся переделывать.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:13
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9941|-4)
Публикаций: 544
Комментариев: 7 398
Цитата: Lynx
Некоторые даже ленятся переделывать.

Вот свиньи! А я-то думаю, почему дислокацию не указывают facepalm
Вроде есть интересные места, красивые фотки, но так всё неопределённо, даже названий нет. А это вон в чем дело! Мелкие воришки)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Lynx
Сегодня, 17:16
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3468|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 2 061
Цитата: Летяга
Цитата: Lynx
Некоторые даже ленятся переделывать.

Вот свиньи! А я-то думаю, почему дислокацию не указывают facepalm
Вроде есть интересные места, красивые фотки, но так всё неопределённо, даже названий нет. А это вон в чем дело! Мелкие воришки)))


Они регистрируются нарочно, чтобы иметь доступ к закрытым блогам. Мы уже дизлайками с Урабантрипом с ними боролись, но яндекс не блочит, все, а отдельные статьи, хотя банить полностью должны за множественные нарушения.

Ты не представляешь, сколько с фостора воруют. Зла не хватает. А че им: мало усилий приложили, копипаста крутится, лавеха мутится. Так что там статьи для временного развлечения, чем для полезного ознакомления confused
Зарегистрирован: 23.02.2016
                
#4 написал: Летяга
Сегодня, 17:42
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9941|-4)
Публикаций: 544
Комментариев: 7 398
Цитата: Lynx
Ты не представляешь, сколько с фостора воруют.

Очень даже представляю))) Причем на меня один такой наглец наехал: с Пикабу историй натаскала. Он, понимаете ли, пришёл за материалом, а тут и взять нечего)) Причем тоже модер в КриппиСтори)) Наши истории туда идут в тот же день. Только они ссылок не дают. В последнее время только ссылаться стали. Свинтусы. Взял - сошлись. Делов-то.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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