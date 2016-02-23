Заброшенная немецкая пивоварня и злые собаки

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 16:42 by

Вот, с одной стороны - красивая немецкая архитектура. С другой стороны вкусное немецкое пиво. А вокруг всего этого яростно бегающие и лающие немецкие овчарки, не дающие ни на шаг приблизится к желаемому.Но попасть на территорию, хоть и нельзя, но очень хочется - поэтому попытаемся.Вообще, собаки - это друзья человека, но не на заброшенных, полузаброшенных и иных охраняемых ими местах.Да и вообще, собака друг только своему хозяину. К остальным отношение складывается произвольно, но хозяин все равно главнее всех.Обычно собаки (не обученные и в малом количестве) опасности не представляют. Лают, поднимаю шум, иногда стараются укусить.Но обычно не очень старательны и пугливы.Поэтому мы попробовали "подружится" с местной сворой и купили полкило сосисок для улучшение характера собачек.Но вот незадача.Собачки, конечно, сосиски уплетали за милую душу. Виляли хвостом. И продолжали лаять.То есть не гавкали они только пока ели, а так как их было порядка четырех по всему периметру пивоварни, кормить их все одновременно не представлялось возможным.Это было фиаско.Поэтому пришлось действовать нагло и надеяться на то, что всем будет наплевать на собачий лай.Это было неправильное решение.Было совсем не наплевать.И грузный, спешащий к нам охранник был тому подтверждением. Впрочем, забор был к нам ближе, чем охранник.Поэтому все кончилось хорошо, а у нас осталось немножко фотографий заброшенной немецкой пивоварни. К сожалению, без внутренностей.Вот такая история, так что помните: покормить собаку - не значит с ней подружиться!Автор: Nordskif & Co.

Ключевые слова: Пивоварня собаки сосиски охранник заброшка

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