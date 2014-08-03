Круиз на тот свет

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:55 by

«Сергей Абрамов» (ранее Дружба, Капитан Рачков) — четвёртый трёхпалубный речной пассажирский теплоход проекта 26-37 «Октябрьская Революция», построенный на верфи Slovenske lodenice Komarno a.s. города Комарно в Чехословакии в апреле 1960 г. Сгорел 14 ноября 2011 года в ходе перевода в режим стоечного судна на период зимовки в Северном речном порту в Москве на Химкинском водохранилище Канала имени Москвы.2007 год стал по настоящему "звездным часом" для "Сергея Абрамова". На борту теплохода практически всю навигацию велись съемки кинофильма "День выборов". Шикарный шарж о выборном процессе в государстве россиянском сделал "Абрамова", наверное, самым узнаваемым теплоходом на Волге.Свою последнюю навигацию 2011 года "Сергей Абрамов" отработал в Самаре, а осенью как обычно вернулся в Москву, чтобы встать на зиму гостиницей.После ноябрьских праздников 2011 года "Сергей Абрамов" уже стоял у своего обычного "минус первого" причала Северного речного вокзала Москвы в качестве зимней гостиницы. Участники речного форума даже успели в первые дни работы провести там посиделки. Увы, гостиницей теплоход проработал только несколько дней. 14 ноября 2011 года, около 4 часов утра, на борту "Сергея Абрамова" вспыхнул пожар. Позднее пожарные установят, что очаг возгорания был в кормовом кубрике, где находятся каюты экипажа, там же будет обнаружено тело единственного погибшего - члена экипажа теплохода. Пожар распространялся стремительно, в результате выгорели практически внутренние помещения теплохода. Ведомство нынешнего министра обороны прибыло вовремя. Потом долго экипировались и почти 12 часов щедро поливали теплоход водой. Повинуясь законам физики, набрав воды в корпус "Сергей Абрамов" лег на грунт у причала речного вокзала. Следует отметить, что фактически пожара было два: после того, как сбили первый очаг возгорания и начали работы по разбору, теплоход загорелся еще раз. К вечеру следующего дня МЧС отрапортовало в СМИ, что пожар на теплоходе "Сергей Абрамов" потушен, так как там просто нечему больше гореть.Второй пожар 23 ноября 2011 года:В ходе аварийных работ на судне возник пожар. В результате расследования выяснилось, что причиной пожара стал непотушенный окурок в каюте экипажа. 8 ноября 2012 года «Сергей Абрамов» был отбуксирован в Череповец.Автор снимков после пожара - Vakhan.

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