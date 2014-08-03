Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Круиз на тот свет

«Сергей Абрамов» (ранее Дружба, Капитан Рачков) — четвёртый трёхпалубный речной пассажирский теплоход проекта 26-37 «Октябрьская Революция», построенный на верфи Slovenske lodenice Komarno a.s. города Комарно в Чехословакии в апреле 1960 г. Сгорел 14 ноября 2011 года в ходе перевода в режим стоечного судна на период зимовки в Северном речном порту в Москве на Химкинском водохранилище Канала имени Москвы.
2007 год стал по настоящему "звездным часом" для "Сергея Абрамова". На борту теплохода практически всю навигацию велись съемки кинофильма "День выборов". Шикарный шарж о выборном процессе в государстве россиянском сделал "Абрамова", наверное, самым узнаваемым теплоходом на Волге.

Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет

Свою последнюю навигацию 2011 года "Сергей Абрамов" отработал в Самаре, а осенью как обычно вернулся в Москву, чтобы встать на зиму гостиницей.
После ноябрьских праздников 2011 года "Сергей Абрамов" уже стоял у своего обычного "минус первого" причала Северного речного вокзала Москвы в качестве зимней гостиницы. Участники речного форума даже успели в первые дни работы провести там посиделки. Увы, гостиницей теплоход проработал только несколько дней. 14 ноября 2011 года, около 4 часов утра, на борту "Сергея Абрамова" вспыхнул пожар. Позднее пожарные установят, что очаг возгорания был в кормовом кубрике, где находятся каюты экипажа, там же будет обнаружено тело единственного погибшего - члена экипажа теплохода. Пожар распространялся стремительно, в результате выгорели практически внутренние помещения теплохода. Ведомство нынешнего министра обороны прибыло вовремя. Потом долго экипировались и почти 12 часов щедро поливали теплоход водой. Повинуясь законам физики, набрав воды в корпус "Сергей Абрамов" лег на грунт у причала речного вокзала. Следует отметить, что фактически пожара было два: после того, как сбили первый очаг возгорания и начали работы по разбору, теплоход загорелся еще раз. К вечеру следующего дня МЧС отрапортовало в СМИ, что пожар на теплоходе "Сергей Абрамов" потушен, так как там просто нечему больше гореть.

Второй пожар 23 ноября 2011 года:
В ходе аварийных работ на судне возник пожар. В результате расследования выяснилось, что причиной пожара стал непотушенный окурок в каюте экипажа. 8 ноября 2012 года «Сергей Абрамов» был отбуксирован в Череповец.

Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет
Круиз на тот свет

Автор снимков после пожара - Vakhan.
Источник 1;
Источник 2;
Источник 3.
Сегодня, 11:55 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Теплоход корабль гостиница пожар заброшка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:10
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9735|-4)
Публикаций: 469
Комментариев: 7 209
Ну, раз в Череповец, значит на металл порежут.
Печаль.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.