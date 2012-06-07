Länsimetro. Хельсинский метрострой

Länsimetro. Хельсинский метростройВот уже который год финны не могут сдать абсолютно готовый первый участок своего многострадального метростроя в городе Эспоо, в который раз откладывая сроки по никому не ведомым причинам. В интернете сотнями плодятся шутки и мемы на эту тему, а в букмекерских конторах принимаются ставки на дату открытия. Тем временем активно строится вторая очередь длиной 7 километров из пяти станций, там уже выполнена большая часть горных работ.
Кстати, совсем недавно там наконец-то сдали в эксплуатацию первый участок Западного метро, но нам осталась вторая очередь - там работ хватит еще на несколько лет...
1. С началом возведения внутренних бетонных конструкций подземное метродепо стало выглядеть еще эпичней, чем полгода назад.
Начало постройки здесь.
2. По краям залов, где будут канавы для составов, расположены выходы из нескольких технических и вентиляционных шахт, "kuilu" по-местному.
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4. Депо состоит из двух громадных блоков шириной по 25 метров каждый и длиной 300 и 400 метров соответственно.
5. В этом зале будет осуществляться ремонт и обслуживание поездов, а во втором тусил монтер, так что фоток оттуда в этот раз вы не увидите.
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7. Спустя некоторое время монтер переместился тусить уже в первый зал, потому нам пришлось спешно покинуть сиё сооружение.
8. Перегон и вентсбойка где-то в паре станций от съезда в депо:
9. Камера перекрестного съезда:
10. Перегонный тоннель:
11. Будущая станция. Сначала думали залезть через вон тот сарай сверху, но, когда заглянули внутрь, немного прифигели от открывшейся под ногами тридцатиметровой пропасти:
12. Подходная выработка:
13. Ну и в довесок герма финского спецобъекта:
Автор - Игнат (Ta6ypeTko).
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Сегодня, 17:02 by LynxПросмотров: 37Комментарии: 2
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