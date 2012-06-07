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Заброшки


Заброшки

Länsimetro. Хельсинский метрострой

Вот уже который год финны не могут сдать абсолютно готовый первый участок своего многострадального метростроя в городе Эспоо, в который раз откладывая сроки по никому не ведомым причинам. В интернете сотнями плодятся шутки и мемы на эту тему, а в букмекерских конторах принимаются ставки на дату открытия. Тем временем активно строится вторая очередь длиной 7 километров из пяти станций, там уже выполнена большая часть горных работ.
Кстати, совсем недавно там наконец-то сдали в эксплуатацию первый участок Западного метро, но нам осталась вторая очередь - там работ хватит еще на несколько лет...

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1. С началом возведения внутренних бетонных конструкций подземное метродепо стало выглядеть еще эпичней, чем полгода назад.
Начало постройки здесь.
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2. По краям залов, где будут канавы для составов, расположены выходы из нескольких технических и вентиляционных шахт, "kuilu" по-местному.
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3.
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4. Депо состоит из двух громадных блоков шириной по 25 метров каждый и длиной 300 и 400 метров соответственно.
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5. В этом зале будет осуществляться ремонт и обслуживание поездов, а во втором тусил монтер, так что фоток оттуда в этот раз вы не увидите.
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6.
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7. Спустя некоторое время монтер переместился тусить уже в первый зал, потому нам пришлось спешно покинуть сиё сооружение.
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8. Перегон и вентсбойка где-то в паре станций от съезда в депо:
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9. Камера перекрестного съезда:
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10. Перегонный тоннель:
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11. Будущая станция. Сначала думали залезть через вон тот сарай сверху, но, когда заглянули внутрь, немного прифигели от открывшейся под ногами тридцатиметровой пропасти:
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12. Подходная выработка:
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13. Ну и в довесок герма финского спецобъекта:
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Автор - Игнат (Ta6ypeTko).
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Сегодня, 17:02 by LynxПросмотров: 37Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Недострой метро подземка заброшенное

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Комментарии

#1 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:10
+1
Онлайн
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Комментариев: 2 826
Жутковато выглядят все эти тоннели, словно темные пещеры. Фото очень понравились. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 19:29
0
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Репутация: (9725|-4)
Публикаций: 464
Комментариев: 7 186
Это,конечно, не заброшка, но очень интересно и впечатляюще. Очень необычно выглядит "пещера" станции без облицовки. Она кажется такой ненадёжной, готовой рухнуть в любой момент. А декоративная отделка "узаконивает" такие сооружения в нашем восприятии))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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