Души заброшенного морга

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:17

Лёша Пестряков Просмотров: 32 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:17 by

Я любитель лазать по заброшенным местам и строениям. В этот раз для своих приключений выбрал заброшенный морг на окраине города.Было утро субботы. Проснувшись, приведя себя и свое оборудование в порядок, отправился в путь.По прибытии на место перед моим взором предстало старое серое здание начала–середины двадцатого века. Здание морга было окружено высокими деревьями. На улице не было слышно звуков природы и пения птиц.Войдя внутрь здания, я увидел разруху, пыль, грязь. Многие приборы и вещи были оставлены, по полу были разбросаны инструменты и прочее. Сделав несколько фотографий, решил найти вход в подвал.Спуск в подвал нашел быстро. Когда спустился в подвал, то в нос сразу ударил неприятный запах сырости и затхлости. Подвал представлял собой два длинных коридора с комнатами.Сделав еще несколько снимков, я начал осматривать помещения. Зайдя в одну из таких комнат, я на минуту впал в ступор. В зеркале, висевшем напротив входа, отчётливо мелькнула фигура, которая прошла за моей спиной. Осмотревшись повнимательней, я решил, что мне показалось.Проходя дальше по коридору, мне показалось, что меня кто-то коснулся. Списав это всё на сквозняк и сделав еще пару десятков снимков, я отправился домой.Спустя день я подключил свой цифровик, чтобы посмотреть сделанные мною фотографии. В процессе настройки фотоаппарата, я случайно нажал на затвор и сделал снимок.Подключив и открыв первый сделанный снимок, я увидел старые развалины. Но, дойдя до того снимка с подвалом, я понял, что у меня волосы встали дыбом, а по спине прокатилась струйка холодного пота.На этих фото я был не один: рядом со мной были десятки полупрозрачных силуэтов. Это были души тех, кто не нашел покой. Их было очень много.Дойдя до последнего снимка, случайно сделанного в квартире, я побледнел в лице. На фотографии, сделанной в квартире, было отчётливо видно множество душ, окружавших меня.Эти души не оставят в покое тех, кто их потревожил.

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