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Заброшки


Заброшки

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Координаты: 50°45'51.9"N 6°11'21.1"E

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)

Брошенные танки (Германия, Аахен)




Автор: Mirbezl.
Источник.
Вчера, 20:21 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Танки Германия заброшки

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:26
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (937|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 741
Супер-плюс!!! А вот у нас в России точно не завалялись-бы: на чермет в момент раздербанили
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: qqq666
Вчера, 22:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 668
на металлалом конечно а немцы дураки просто +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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