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Заброшки
Заброшки
Брошенные танки (Германия, Аахен)
Автор: Mirbezl.
Источник
.
Вчера, 20:21 by
Летяга
Просмотров: 33
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Танки
Германия
заброшки
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Комментарии
#1 написал:
alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:26
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Комментариев: 741
Супер-плюс!!! А вот у нас в России точно не завалялись-бы: на чермет в момент раздербанили
#2 написал:
qqq666
Вчера, 22:48
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Публикаций: 101
Комментариев: 1 668
на металлалом конечно а немцы дураки просто +
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