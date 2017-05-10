Ломовские ворота в Туле

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 17:45 by

Недалеко от Тульского кремля находится один очень интересный исторический объект, авторство которого приписывают чуть ли не самому Растрелли. Стоит лишь свернуть в Денисовский переулок, как перед нами возникает кусочек пышного барокко, который находится сейчас в совершенно ужасном состоянии - это знаменитые Ломовские ворота:Данные парадные въездные ворота вели к усадьбе Ивана Левинцева, который являлся главой Тулы в конце 18-го века. К периоду его правления можно отнести реализацию первого генерального плана застройки города, именно тогда в Туле появились прямые улицы, новые каменные дома и площади. Так же, как и любой нынешний чиновник, он отстроил себе прекрасный особняк в самом центре города, всего в шаге от кремля (менее 150 метров).Есть версия, что дом и ворота строились по проекту известного архитектора Растрелли, другая версия гласит, что проект принадлежал другому известному архитектору - Дмитрию Ухтомскому. Позже усадьбой владели купцы Ломовые, поэтому чаще ворота именуют именно их именем, хотя и наименование "ворота Левинцева" встречается довольно часто.Кстати, за забором виднеется часть дома, которая своим внешним видом и состоянием ничем не отличается от них самих, за исключением ни к месту поставленных пластиковых окон:Ворота являются одним из самых интересных и ценных памятников архитектуры в Туле, поэтому не удивительно, что они порой появляются на картинах местных художников:А также на открытках; и что забавно, даже на них они выглядят уже заброшенными. Такими они были в 1903 году:Оставались такими же в 1910 году::И на фотографии, сделанной в 1960-е:Заметно, что нижняя часть ворот сейчас частично скрыта под историческим слоем почвы, раньше они смотрелись гораздо выше:Сейчас за ними находится парковка, отгороженная металлическим забором:Кто-то использует и сами ворота для парковки своего велосипеда, ну да, для чего же еще может пригодиться такой уникальный памятник барокко:Несмотря на общее плачевное состояние, на воротах все еще сохранились характерные стилевые детали:Изображение из старого журнала:Забавно, что я регулярно слышу новости о реставрации Ломовских ворот, но если сравнить заглавный снимок моего поста, сделанный в феврале 2016 года и снимок, сделанный в мае 2017-го, то можно заметить, что за это время лишь немного убрали мусор вокруг, а также закрасили граффити:С другой стороны, если последние 100 лет они были никому не нужны, то глупо было ожидать их скорой реставрации. Не удивлюсь, если их даже не будут полностью откапывать, остается лишь надеется, что мы их в ближайшее время не потеряем окончательно.Если кому интересно, то координаты Ломовских ворот в Туле: 54°11′43″N, 37°36′55″EНу и напоследок старая заметка об удивительных тульских воротах:Автор: Rubets

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