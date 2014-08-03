Интервью с демоном

Страх 0_о Просмотров: 351 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:20 by

Ребят, для тех, кто недоволен тем, что не публикую текст здесь этого же рассказа, причина тому то, что нет никакой защиты авторских прав. Я не хочу, чтобы всякие нубы нубские озвучивали мои рассказы и при этом неплохо зарабатывали, поэтому пока так, возможно, позже, чуть погодя, после регистрации в литературном обществе РФ буду публиковать, там уже воровать не посмеют.

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