Интервью с демоном
Ребят, для тех, кто недоволен тем, что не публикую текст здесь этого же рассказа, причина тому то, что нет никакой защиты авторских прав. Я не хочу, чтобы всякие нубы нубские озвучивали мои рассказы и при этом неплохо зарабатывали, поэтому пока так, возможно, позже, чуть погодя, после регистрации в литературном обществе РФ буду публиковать, там уже воровать не посмеют.
Вчера, 17:20 by Страх 0_оПросмотров: 351Комментарии: 1
Ключевые слова: Демон интервью с демоном авторская история