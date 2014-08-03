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Интервью с демоном



Ребят, для тех, кто недоволен тем, что не публикую текст здесь этого же рассказа, причина тому то, что нет никакой защиты авторских прав. Я не хочу, чтобы всякие нубы нубские озвучивали мои рассказы и при этом неплохо зарабатывали, поэтому пока так, возможно, позже, чуть погодя, после регистрации в литературном обществе РФ буду публиковать, там уже воровать не посмеют.
Вчера, 17:20 by Страх 0_оПросмотров: 351Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Демон интервью с демоном авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 18:00
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (5388|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 082
Мне понравилось. И сам рассказ весьма хорош, и озвучка очень приличная (что для меня несколько неожиданно). Полноценный мини радиоспектакль.
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
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