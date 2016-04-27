Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Видео-страшилки

Заброшенный алаас



Автор: Trimid2.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:03
Вчера, 21:03 by Nik_dkПросмотров: 20Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Якутия страшилка алаас заброшенный

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 02:45
0
Группа: Авторы
Репутация: (2723|2)
Публикаций: 209
Комментариев: 3 465
Что это за сущность была? Здоровьекрад?
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.