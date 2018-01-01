Амазонки - воительницы или свободолюбивые женщины?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:18

Причина: Авторская стилистика сохранена. Добавлен раздел

Гармония Просмотров: 12 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:18 by

Какие только воплощения не выбирает душа! И на этот раз я исследовала своё воплощение в теле амазонки, попутно исследуя уклад их жизни.Оказалось, что существовали разные племена. Наше племя не было воинственным, хотя боевое искусство изучалось и оттачивалось так же, как и мастерство охоты.Наряду с этим девочек сызмальства обучали всевозможным заговорам, повышенному восприятию и чувствованию окружающего мира и друг друга, а также премудростям любовного обольщения.Природная женственность и сексуальность амазонок прекрасно сочетались с их бойцовскими качествами и совершенно не противоречили друг другу.Период, когда племя решало сделать вылазку для "охоты" на мужчин, согласовывался с природными ритмами и тщательно подготавливался. Варились особые зелья, оттачивались познания физиологии и безконтактного воздействия и многое другое.В такие походы-вылазки отправлялись все женщины, которые хотели забеременеть, а также те, кто особенно хорошо владел искусствами гипноза, заговоров, а также сканированием пространства и бойцовскими качествами.Девушки принимали зелье, помогающее забеременеть, и отправлялись в путь в поисках мужчин-путников. Как правило, выбирались места привычных привалов торговых обозов или групп мужчин, следующих по каким-то своим делам.Прежде чем "напасть" на мужчин, расположившихся на ночлег, амазонки решали, сколько и кто из них будет держать пространство, то есть охранять территорию. Несколько девушек тайком располагались в нескольких десятков метрах от бивака мужчин.Как правило, они располагались в виде кольца, если не мешала река или горы. Эти девушки сонастраивались с местностью и одновременно влияли своей особой энергетикой и заговорами на многие десятки метров вокруг себя. Внутрь кольца они посылали успокаивающие волны, чтобы усыпить бдительность мужчин. А снаружи пространство "сканировалось" этими амазонками, чтобы избежать неожиданного вторжения других, не ожидаемых людей.Хищники, чувствуя эти энергии, сами старались не нарушать эти границы. Эти амазонки-охранницы влияли своим полем на местность от начала и до конца своего "нападения" на мужчин.Остальные амазонки на закате неожиданно появлялись перед биваком, остановившихся на ночлег путников, производя на них неизгладимое впечатление своим видом.С мужчинами для начала устанавливался визуальный контакт, и уже с этого самого момента амазонки влияли на мужчин своим очарованием и каким-то магнетизмом.Каждая амазонка чувствовала, какой мужчина ей подходит, и устанавливала с ним незримую связь. Неподходящих мужчин усыпляли гипнозом и каким-то особым влиянием или особым напитком.Всю ночь до рассвета амазонки наслаждались близостью с мужчинами. Благодаря особому чувствованию и умению сонастроиться амазонки чувствовали индивидуальные предпочтения мужчин и старались это дать, чтобы полученное семя было особенного качества. При этом девушки всегда незаметно держали контроль над ситуацией.На рассвете обессиленные мужчины засыпали, так же, как и те, кто спал под воздействием чар. А если кто-то не засыпал и не поддавался чарам, то амазонки его связывали, чтобы он не смог их преследовать и узнать их местоположение. Утром связанных мужчин освобождали очнувшиеся от сна товарищи.Прежде чем уйти, амазонки оставляли каждая своему мужчине по какой-то маленькой вычурной бусине необычной формы. Это было нечто вроде благодарности, но и с заговором на потерю памяти этой ночи.Так что особых подробностей ночи никто из мужчин толком не помнил. Оставалось лишь сладостное неуловимое томление, толкавшее некоторых мужчин целенаправленно искать встречи с амазонками.После таких набегов племя пополнялось новорождёнными. Как ни странно, рождались в основном девочки. Родившихся мальчиков через несколько месяцев подкидывали отцу или выбранным амазонками семьям в селеньях. Такие дети были для семей подарком неба, так как мальчики были очень здоровые и крепкие.А девочки сызмальства познавали все тонкости и премудрости амазонской жизни. Все их наклонности и способности замечались и всячески поощрялись, так как это способствовало развитию племени в будущем.Амазонки жили изолировано. Они берегли свою независимость и сакральные знания. Я так поняла, что скрывали своё поселение именно для того, чтобы мужчины не тревожили их и не крали девушек.Сильные мужчины хотели иметь в жёнах амазонок и постоянно искали их, чтобы украсть для себя (или на продажу) хотя бы одну.Амазонки были очень востребованы у мужчин:1) Это сильные женщины, могущие за себя постоять и прокормить всех, когда мужчины в отлучке или на войне;2) Они давали крепкое, здоровое потомство;3) И, что немаловажно, они были прекрасными любовницами, благодаря врождённой чувственности и умением доставлять наслаждение партнёру.Мужчин даже не смущало, что в своём племени амазонки практиковали лесбийские отношения и были, по сути, бисексуальны. Мужчины готовы были на многое, чтобы похитить амазонку.Поэтому таким "драгоценностям" нужно было тщательно скрывать своё местоположение. Но иногда мужчинам всё-таки удавалось найти и похитить одну-две девушки. И вот тогда амазонки находили и уничтожали похитителей, освободив от них своих девушек.Племя амазонок, в котором я воплощалась, мужчин не убивало. За исключением тех случаев, когда речь шла о безопасности племени. Например, если кто-то обнаружил их местоположение или украл их девушку.Вообще, это исследование жизни амазонок мы проводили в Клубе Реинкарнационных Исследований.У нас получилось так, что участники увидели разные племена амазонок. И имелась некоторая разница. Наше племя жило вблизи реки Дона. Другая участница видела себя в племени, живущем в Закавказье, на стыке современных границ Грузии и Армении. Жили изолированно в горах, вокруг было много диких племён.Это племя было более продвинутое. Они не окружали мужчин, а заманивали их в место, где были раскинуты шатры амазонок. Уровень соблазнения там был изящнее, и каждая пара была в отдельном шатре, я так поняла.А у нас происходило это при всех, вокруг костра. И другое племя чаще прибегало к помощи зелий, а мы больше действовали своими чарами (обаянием, полем, гипнозом или заговорами).А еще одна девушка утверждала, что слабых мужчин они всё-таки убивали, считая, что в жизни есть место только мужчинам, сильным духом и телом.Наше племя не было таким жестоким. Кроме того, если бы мы убивали без особых причин, то против нас был бы организован поход, нас бы нашли и уничтожили. А нас было-то всего около сотни, включая детей.Так что информация частично отличалась. Но, опять же, это были разные местности, разное время, так что отличия в образе и укладе жизни вполне возможны.Вот такое интересное воплощение мне удалось вспомнить! А вам хотелось бы вспомнить ваши необычные воплощения?

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