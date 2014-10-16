Сдвиги реальности

Сдвиги реальностиСклейка.
У меня была машина. Необычная. Чем-то напоминала старый форд выпуска 50-60 годов, но с правым рулём и коробкой-автомат. А ещё у неё был откидывающийся верх, который превращал её в кабриолет. Она была тесноватая, в неё помещалось лишь четыре человека, но при этом она обладала очень неплохими техническими характеристиками. Вдобавок она была экономичная и очень лёгкая, её можно было легко сдвинуть вдвоём.
Я ездил на ней несколько месяцев, знал о ней всё. И очень гордился её необычным ретро-видом, который привлекал внимание и неподдельный интерес окружающих.
И вдруг она пропала. Пропала мгновенно, вчера ещё стояла возле моего дома, а на утро следующего дня её уже не было.
Я вначале ошалел от негодования. Был в недоумении: кто мог угнать такую необычную, можно сказать, эксклюзивную машину в маленьком городе, про который говорят, что "он спит под одним одеялом"?
Бросился на поиски. И тут столкнулся со странным. Все мои близкие друзья и знакомые вообще ничего не слышали об этой машине. Вообще НИЧЕГО! Когда я взахлёб им рассказывал о случившемся, они сочувственно кивали и начинали задавать неуместные вопросы, суть которых сводилась к тому, что они впервые слышат о том, что у меня была подобная машина.
- Ну как же! - вопрошал я их. - Неужели не помните? Чёрная, с мягким верхом? Напоминавшая образец авто середины годов прошлого века? Ну, я же на ней гонял по городу. Вы ещё удивлялись необычности её дизайна!
Они не помнили ничего.
Я полез в интернет, чтобы найти аналог этой машины. Перерыл кучу сайтов, торговавших машинами. Ни на одном из них не встретил даже подобия того автомобиля, который был у меня. Перебрал все документы, хранившиеся у меня в отдельной шкатулке. Там было многое, но не было даже намёка на документы, которые бы свидетельствовали о том, что у меня такая машина была.
Несколько недель я занимался безрезультативными поисками любых зацепок, которые могли бы хоть как то утвердить меня в мысли, что эта машина существовала в действительности. Но их не было! Была только чёткая и ясная память о кожаных сидениях, тёмном стильном салоне, оборотистом движке и разных других деталях. Но самой машины не было нигде. Её словно стёрли из этого слоя реальности. В конце концов я смирился с потерей и прекратил поиски. Но заноза в душе и мозгу осталась...
Со временем я стал замечать другие похожие моменты из своей жизни. Вдруг оказалось, что я совершенно не помню определённого временного промежутка своей жизни из 70-х годов. Кроме года я не мог вспомнить ни одного значимого события в 1974, 75, 77, 79 годах. Вообще ничего! Например, 1980 год помню в мельчайших подробностях. 1972 и 73 тоже. Помню очень хорошо 60-е. Могу подробно описать чуть ли не каждый день своей жизни тех лет. А вот в 70-х - целая череда лакун и белых пятен.
Потом начали бросаться в глаза архитектурные несуразности, которые встречались мне в разных городах. Вдруг среди единого архитектурного ансамбля появлялось здание без каких-то опознавательных табличек, которое выглядело среди остальных словно негр в толпе белых людей. Или наоборот. Странные церкви, странные крепости, странные дома и мосты.
И тут пошла потоком информация от Елена Диваевой и Фарида Бикчантаева. О том, что мир, в котором мы живём, - результат склейки разных времен и пластов реальности. Что наш слой - искусствен и матричен. Что этой реальностью управляют не монархии и президенты, а существа иного образа и даже природы. Так начался новый этап познания мира, в котором волею судеб оказался я и мои друзья. Все вы.
А тут ещё и и квантовый переход. Который вывел нашу планету на принципиально иной уровень, который нам ещё только предстоит познать, осмыслить и научиться жить в нём. Хвала богам и духам, что мы оказались на этом странном и интересном перепутье между мирами. И нам предстоит ещё многое узнать о новой земле и новой реальности.
Георгий Тымнетагин.
Взято отсюда https://m.vk.com/georgiytymnetagin.
Вчера, 18:46 by Водяная лилияПросмотров: 550Комментарии: 2
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