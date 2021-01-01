Плохая карма - печать одиночества и способы её выявления

Плохая карма - печать одиночества и способы её выявленияДостаточно часто можно встретить одиноких женщин (меня например) или мужчин, у которых есть и внешность и ум, но они никак не могут обрести счастье личных отношений. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Одиночество из-за ошибок в прошлом в этой жизни или прошлой жизни:
Невозможность счастья в любви – это кара за преступления против любви. Это - измены любимому человеку, разбивание чужих отношений по надобности и без, совращение по минутному увлечению, убийство из ревности, брак из корысти, жестокое отношение к тем, кто вас любит, невнимательность, потребительское и лицемерное отношение к чужим чувствам.
Одиночество из-за ошибок или высшей ступени развития в прошлых жизнях:
Высокие причины:
-- У человека, давшего в прошлой жизни монашеский обет. Такие клятвы даются «на веки вечные», то есть не на одну человеческую жизнь, а на протяженность всех земных воплощений.
-- Высокий уровень духовного развития, когда дух уже научился любить в предыдущих воплощениях и сполна там отработал свою семейную карму, тогда перед человеком ставится более сложная задача: научиться любить всех людей.
Родовые проклятия: "Венец безбрачия", "Печать одиночества", "Покрывало черной вдовы", синдром "летучего голландца".
Например, женщина (мужчина) из вашего рода, или вы сами, увела (увел) любимого мужчину (женщину) у соперницы (соперника). Последует проклятие в ответ, так повелось с глубокой древности. Казалось бы - пустяк. Но из-за него дети, внуки и правнуки будут обречены на безбрачие или вдовство или развод или бездетность или на вымирание всех детей мужского пола.
"Синдром летучего голландца" - примерный семьянин с устойчивым положением в обществе вдруг бросает жену, детей, работу ради сомнительных связей.
При наличии родового проклятия в вашем роду обязательно будут: больные страдающие различными психическими заболеваниями, неврозами, неадекватное поведение родственников, неудавшиеся личные жизни написанные как по одному сценарию, хронические женские заболевания, бесплодие, блуд, алкоголизм, ранние смерти детей и мужчин, наследственные эндокринные заболевания, др. расстройства гормональной системы, сложный характер и т.п.
Полученное через наследство или подарки:
Одинокие люди имеют отрицательный опыт отношений и, умирая, они оставляют его в виде кармы-наказания кому-либо из потомков не по прямой линии. Это один из немногих случаев, когда передача происходит через какой-то предмет в память или в наследство от одинокого родственника. И получивший этот предмет начинает долго мучиться, проживая, повторяя жизненный опыт этого человека, пока не исправит ошибку его жизни.
Как правило, после исправления ошибки-одиночества вокруг человека резко меняется окружение: меньше становится или совсем исчезают люди разведенные, вдовые, просто одинокие, он чаще начинает общаться с семейными парами, женатыми (замужними) людьми.
Обилие живущих вокруг людей с хорошим брачным опытом - свидетельство, что брачная карма чиста.
При печати одиночества, человек просто не может устроить свою личную жизнь. Он может менять партнеров до бесконечности. Может даже иметь детей, но ни с кем не сможет прижиться.
Печать одиночества можно просмотреть на обычных гадальных картах (не Таро). Как правило, при раскладе на человека выпадают следующие карты - 3 дамы и валет пик (пустой валет).
Определить из-за чего возникает одиночество, из-за проклятия или высшей ступени развития, можно по хиромантии:
--Если человек должен быть одиноким по рождению, то на левой руке не будет "линии брака"
--Если человек проклят «венцом безбрачия», то этих линий не будет на правой руке, но на левой они должны присутствовать.
Линия брака расположена сбоку от основания холма Меркурия над линией сердца.
Только глубокие и четкие линии говорят о замужестве, короткие говорят о привязанности.
Другие знаки, указывающие на безбрачие, неуживчивость или вдовство:
--Если линия идет вверх, то обладатель/ница такой линии не выйдет замуж /не женится.
--Если линия Замужества в конце превращается в вилку, то это означает разлучение или развод.
--Если эта линия очень четкая и поворачивает сбоку вниз, то ее обладатель переживет свою половину.
Замечено также, что наиболее часто страдают от одиночества люди, в датах рождения которых присутствуют цифры 4, 8, 11 и 29. Это так называемая группа риска - означенные числа (особенно при эффекте наложения - например, при совпадении их у мужа и жены, матери и дочери, пр.) изначально программируют мужчин и женщин на повышенную восприимчивость к одиночеству.
Может быть и просто программирование себя на одиночество:
Тип А: Внутренне зажатый человек может быть полон эмоций, планов, переживаний, и может быть даже
любви, но он боится выражать свои чувства и эмоции. Боязнь быть преданным, отвергнутым, заставляет человека находиться в «скорлупе». Как правило, эти женщины/мужчины пережили когда-то сильное разочарование, - может быть, сильную любовь к человеку, который был недоступен в силу своего семейного положения или социального статуса. И человек боится повторения такой ситуации.
Тип Б: Очень многие девушки мечтают о принце. Они представляют своего будущего мужа положительным, порядочным, обеспеченным. Конечно, о таком муже мечтает каждая девушка, но чем дольше она мечтает, тем сильнее рискует превратиться из девушки в коварную морену, а затем в бабу Ягу.
Тип В: Ненависть девочки к суровому отцу наложили отпечаток на ее будущие отношения с мужчинами.
Тип Г: Обычно проблемы возникают у девушек, в семье которых не было любви. Была только видимость семьи, - и девушка бессознательно боится повторения подобной ситуации.
Тип Д: Девушка живет только с одинокой матерью. Очень часто одинокая мать вызывает чувство вины, ребенок боится оставить мать одну, покинуть ее. И такая мать бессознательно ограничивает жизненное пространство ребенка. Она вроде бы желает добра, говоря о том, что «Вася – плохой, Ваня – тебе не подходит» и в итоге ее дочь остается одна.
В сложном сплетении семейных отношений сильнейшей является связь родителей и ребенка, и она и становятся сильнейшей кармой, влияющей на человека в данном воплощении. Люди приходят в определенную семью, либо рождаясь в ней, либо становясь её членом после женитьбы, поскольку так диктует их карма, и наверняка они связаны кровными узами с членами этой семьи по своим прошлым жизням.
Карма ребенка, приобретенная им в предыдущих жизнях, примерно соответствует совокупной карме родителей. Таким образом, родители не переносят на ребенка свою карму, но получают именно такого ребенка, а ребенок таких родителей, которого выбрали своим предыдущим жизненным путем.
Генеалогическое дерево различных родов не раз изображалось графически. Можно различить в нем ствол или основной поток и боковые ветки, усыхающие и не имеющие большого значения для дерева целиком. Если кто-нибудь из членов рода, находящихся в стволе генеалогического дерева приобретает негативную карму, то это может повлиять на весь род. При этом влияние кармы члена рода на потомков аналогично влиянию родителей в семье. Таким образом, внутри рода, обладающего негативной кармой, рождаются люди с кармой, соответствующей этой аномалии.
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:05
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Сегодня, 06:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 0
Ключевые слова: Эзотерика символизм карты психология отношений