Плохая карма - печать одиночества и способы её выявления

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:05

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:11 by

Достаточно часто можно встретить одиноких женщин (меня например) или мужчин, у которых есть и внешность и ум, но они никак не могут обрести счастье личных отношений. Это может быть вызвано несколькими причинами:Невозможность счастья в любви – это кара за преступления против любви. Это - измены любимому человеку, разбивание чужих отношений по надобности и без, совращение по минутному увлечению, убийство из ревности, брак из корысти, жестокое отношение к тем, кто вас любит, невнимательность, потребительское и лицемерное отношение к чужим чувствам.Высокие причины:-- У человека, давшего в прошлой жизни монашеский обет. Такие клятвы даются «на веки вечные», то есть не на одну человеческую жизнь, а на протяженность всех земных воплощений.-- Высокий уровень духовного развития, когда дух уже научился любить в предыдущих воплощениях и сполна там отработал свою семейную карму, тогда перед человеком ставится более сложная задача: научиться любить всех людей."Венец безбрачия", "Печать одиночества", "Покрывало черной вдовы", синдром "летучего голландца".Например, женщина (мужчина) из вашего рода, или вы сами, увела (увел) любимого мужчину (женщину) у соперницы (соперника). Последует проклятие в ответ, так повелось с глубокой древности. Казалось бы - пустяк. Но из-за него дети, внуки и правнуки будут обречены на безбрачие или вдовство или развод или бездетность или на вымирание всех детей мужского пола."Синдром летучего голландца" - примерный семьянин с устойчивым положением в обществе вдруг бросает жену, детей, работу ради сомнительных связей.При наличии родового проклятия в вашем роду обязательно будут: больные страдающие различными психическими заболеваниями, неврозами, неадекватное поведение родственников, неудавшиеся личные жизни написанные как по одному сценарию, хронические женские заболевания, бесплодие, блуд, алкоголизм, ранние смерти детей и мужчин, наследственные эндокринные заболевания, др. расстройства гормональной системы, сложный характер и т.п.Полученное через наследство или подарки:Одинокие люди имеют отрицательный опыт отношений и, умирая, они оставляют его в виде кармы-наказания кому-либо из потомков не по прямой линии. Это один из немногих случаев, когда передача происходит через какой-то предмет в память или в наследство от одинокого родственника. И получивший этот предмет начинает долго мучиться, проживая, повторяя жизненный опыт этого человека, пока не исправит ошибку его жизни.Как правило, после исправления ошибки-одиночества вокруг человека резко меняется окружение: меньше становится или совсем исчезают люди разведенные, вдовые, просто одинокие, он чаще начинает общаться с семейными парами, женатыми (замужними) людьми.человек просто не может устроить свою личную жизнь. Он может менять партнеров до бесконечности. Может даже иметь детей, но ни с кем не сможет прижиться.Печать одиночества можно просмотреть на обычных гадальных картах (не Таро). Как правило, при раскладе на человека выпадают следующие карты - 3 дамы и валет пик (пустой валет).Определить из-за чего возникает одиночество, из-за проклятия или высшей ступени развития, можно по хиромантии:Линия брака расположена сбоку от основания холма Меркурия над линией сердца.Другие знаки, указывающие на безбрачие, неуживчивость или вдовство:--Если линия идет вверх, то обладатель/ница такой линии не выйдет замуж /не женится.--Если линия Замужества в конце превращается в вилку, то это означает разлучение или развод.--Если эта линия очень четкая и поворачивает сбоку вниз, то ее обладатель переживет свою половину.Замечено также, что наиболее часто страдают от одиночества люди, в датах рождения которых присутствуют цифры 4, 8, 11 и 29. Это так называемая группа риска - означенные числа (особенно при эффекте наложения - например, при совпадении их у мужа и жены, матери и дочери, пр.) изначально программируют мужчин и женщин на повышенную восприимчивость к одиночеству.Внутренне зажатый человек может быть полон эмоций, планов, переживаний, и может быть дажелюбви, но он боится выражать свои чувства и эмоции. Боязнь быть преданным, отвергнутым, заставляет человека находиться в «скорлупе». Как правило, эти женщины/мужчины пережили когда-то сильное разочарование, - может быть, сильную любовь к человеку, который был недоступен в силу своего семейного положения или социального статуса. И человек боится повторения такой ситуации.Очень многие девушки мечтают о принце. Они представляют своего будущего мужа положительным, порядочным, обеспеченным. Конечно, о таком муже мечтает каждая девушка, но чем дольше она мечтает, тем сильнее рискует превратиться из девушки в коварную морену, а затем в бабу Ягу.Ненависть девочки к суровому отцу наложили отпечаток на ее будущие отношения с мужчинами.Обычно проблемы возникают у девушек, в семье которых не было любви. Была только видимость семьи, - и девушка бессознательно боится повторения подобной ситуации.Девушка живет только с одинокой матерью. Очень часто одинокая мать вызывает чувство вины, ребенок боится оставить мать одну, покинуть ее. И такая мать бессознательно ограничивает жизненное пространство ребенка. Она вроде бы желает добра, говоря о том, что «Вася – плохой, Ваня – тебе не подходит» и в итоге ее дочь остается одна.В сложном сплетении семейных отношений сильнейшей является связь родителей и ребенка, и она и становятся сильнейшей кармой, влияющей на человека в данном воплощении. Люди приходят в определенную семью, либо рождаясь в ней, либо становясь её членом после женитьбы, поскольку так диктует их карма, и наверняка они связаны кровными узами с членами этой семьи по своим прошлым жизням.Карма ребенка, приобретенная им в предыдущих жизнях, примерно соответствует совокупной карме родителей. Таким образом, родители не переносят на ребенка свою карму, но получают именно такого ребенка, а ребенок таких родителей, которого выбрали своим предыдущим жизненным путем.Генеалогическое дерево различных родов не раз изображалось графически. Можно различить в нем ствол или основной поток и боковые ветки, усыхающие и не имеющие большого значения для дерева целиком. Если кто-нибудь из членов рода, находящихся в стволе генеалогического дерева приобретает негативную карму, то это может повлиять на весь род. При этом влияние кармы члена рода на потомков аналогично влиянию родителей в семье. Таким образом, внутри рода, обладающего негативной кармой, рождаются люди с кармой, соответствующей этой аномалии.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Эзотерика символизм карты психология отношений

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