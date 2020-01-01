Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Учебник основ мистики / Теория гаданий

Гадание на воске

Чётко помню случай из детства. В канун Нового года читаем с мамой в газете астрологическую колонку: "Козерогам следует проявлять осторожность при обращении с огнем". Старшего брата (он козерог) в этот момент не было, да и в газете такие колонки он бы не читал, тем более. Через час или два он пришёл с прогулки, стал баловаться коробком спичек (был такой большой коробок 10 на 10 см) и он у него вспыхнул в руках. Не помню, что он делал и как это получилось.

В сам Новый год решили погадать на воске: растопили парафин, свечи и вылили в блюдце с водой. Помню, что я моментально сказал: "Дедушка Коля!" В блюдце был четкий профиль моего деда Коли (его нос и т. д.). И что вы думаете? Он приехал из своей деревни в гости через 2 дня, не предупредив никого. Так ему было сказано, чтобы зимой он в любой день без предупреждения приезжал.


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08 by lakerПросмотров: 21Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Гадания воск предсказание

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.