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Истории из жизни / Вызов духов

Царица добра

Хочу рассказать свою историю, которая произошла со мной в студенчестве. Жила я в ту пору у двоюродной сестры с ее матерью. Зима, мороз трескучий, канун Рождества. Нам, молодым девчонкам, захотелось пощекотать нервы, и решили мы провести сеанс спиритизма. Как раз мать сестры ушла в гости, остались мы одни-одинешеньки, да подружка сестры присоединилась к нашему действу.

Зажгли свечи, разложили все атрибуты, полный антураж. Не помню точно, кого мы первого вызвали, но когда мы спросили у духа, тут ли он, желает ли с нами пообщаться — ответом была тишина. Так мы перебирали всех писателей, поэтов и прозаиков, пока не остановились на Гоголе Н.В. При очередном дежурном вопросе о желании с нами общаться блюдце поехало на отметку "ДА". Мы обрадовались, наконец-то, наперебой стали задавать свои вопросы. Дух отвечал исправно на них, но то ли его утомили наши вопросы, то ли ему было просто скучно, блюдце все реже слушалось нас, все чаще молчало. Сестра спросила, наконец, тут ли дух, хочет ли продолжения общения с нами, на что блюдце просто стало быстро крутиться по кругу, игнорируя наш вопрос. Покружившись пару-тройку кругов, оно остановилось. Сестра в очередной раз задает вопрос, на что блюдце медленно поползло и стало просто писать несуразицу, причем обзывать обидными словами мою сестру, ее подругу.

Девчонки заподозрили неладное и, конечно же, подумали, что это я орудую, подшучиваю так над ними. Я сказала, чтобы они попросили духа подшутить и посмеяться надо мной. Я отчетливо помню вопрос сестры о том, почему дух не подшучивает и не обзывает меня обидными словами, на что блюдце медленно ответило — «Ее нельзя».

Девчонки зашумели, приговаривая, как так. Сестра задает вопрос, почему нельзя, на что блюдце ответило (цитирую дословно): «Потому что она царица добра». У меня, да и у всех, побежали мурашки. Такого о себе бы я точно не выдумала. Надо признать, что дух общался с нами на старорусском языке с витиеватыми оборотами речи. Я тогда поспешно попрощалась с духом и попросила прощения за его беспокойство, мне было страшно, да и девчонки перестали пытать духа своими девичьими вопросами. Так мы с тех пор больше никого не вызывали.

Автор: Марма.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:06
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 17:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 348Комментарии: 8
+3

Ключевые слова: Студенчество сеанс спиритизма вызов писатель дух

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:23
+1
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Комментариев: 1 822
Да... Хоть автор и царица там какая то, а в карму она себе ентим сеансиком хорошо поднасрала. ++++++
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:35
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Аж царица! ,да ещё добра smeh
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#3 написал: Космонасть
Сегодня, 17:51
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Комментариев: 300
Николай Васильевич, видимо, единственный из всех, по доброте душевной согласился вам отвечать, да потом и пожалел - с детьми связался. А Вы единственная помалкивали , потому умней и добрей казались)
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 18:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 190
Весело тут у вас... В карму вы себе реально насрали, зря
За историю плюс, но рассказ так себе
Зарегистрирован: 28.05.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:29
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Да нормальная история) Среди женщин много всяких "цариц", пусть хоть одна Добра будет)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#6 написал: Евгеша
Сегодня, 18:54
0
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Комментариев: 10
Можно узнать про карму? Типа,гадание с духами не богоугодное дело и т.д.?
Зарегистрирован: 11.08.2017
#7 написал: Oblomschik
Сегодня, 19:15
+1
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Царица добра, воин бобра, рыцарь ведра, королева бабла.
Зарегистрирован: 6.04.2017
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 19:48
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Цитата: Oblomschik
Царица добра, воин бобра, рыцарь ведра, королева бабла.

smeh
Зарегистрирован: 2.11.2017
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