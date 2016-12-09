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Учебник основ мистики / Теория существ, духов и демонов

Куда смотрит кот?

Всем доброго времени суток и хорошего настроения!

Я вам расскажу за своего кота. Кот обычной породы, всего 2 года ему. Возможно, вы читали или слышали где-то про такое поведение животных. Вот и я тоже поделюсь с вами.

Итак, в последнее время с наступлением холодов мой кот каждый вечер, после своего законного ужина, садится на диван и начинает смотреть, причем непрерывно, в одно и то же место на стене. Первое время я на это не обращал внимания. Может спит, может дремлет после своих похождений.
Оказалось, что я ошибался. Кот не спал. Я лично сам поднимался и проверял тот участок стены. Ничего подозрительного и необычного там не видел. Обычная стена и ковер на стене. Жена сказала, что наш кот кого-то там видит. Скорее всего домового.

Может, этот домовой решил зиму в нашей квартире перезимовать, или ему наш кот понравился? Может, домовой с котом разговаривает, только кот в ответ ни разу не мяукал. Я с такими явлениями не сталкивался и поэтому для меня всё это из области мистики и народного поверья. Ну а если наоборот, то моему коту зимой скучно не будет, а для меня бы наоборот. Чтобы он, домовой, если это конечно он, от скуки у нас в квартире не натворил "веселья".

Вчера, 19:06 by andreyydokПросмотров: 156Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Кот домовой стена квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:55
+1
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Комментариев: 5 843
Вы тоже наверняка зависаете и уходите в свои мысли, вот и у кота перезагрузка - поел и расслабился) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: andreyydok
Сегодня, 16:24
0
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Публикаций: 8
Комментариев: 480
Цитата: Tigger power
Вы тоже наверняка зависаете и уходите в свои мысли, вот и у кота перезагрузка - поел и расслабился) +

возможно))))но не до такой степени))))))
Зарегистрирован: 27.12.2021
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