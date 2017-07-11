Чугайстер

mr.who Просмотров: 47 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:38 by

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Чугайстер - это лесной мифологический персонаж Украинских Карпат.Представления о чугайстре, по-видимому, берут корни в анимистичных и антропоморфичных взглядах на явления природы. Рядом черт чугайстер имеет сходство с восточнославянским лесовиком (лешим).Обычно его описывают как деда с длинной седой бородой, который бродит по лесу чаще всего в ночное время суток. Иногда чугайстра воображали в виде ветра или вихря. Считалось, что у него весёлый нрав, и он любит танцевать и петь, что чугайстер охотится на опасных для людей женских духов — мавок — и поедает их. Для человека же, по большинству представлений, чугайстер не опасен. Он любит посидеть у людского костра и пожарить на нём пойманную мавку. Иногда чугайстер увлекает людей в неистовый танец, который не выдерживает обувь. Чугайстер занял почетное место в художественных произведениях на основе украинского фольклора.Представления о чугайстре встречаются только в Украинских Карпатах. Наиболее распространены они были, по-видимому, на Гуцульщине. В исторических памятниках слово чугайстер не встречается. Бронислав Кобылянский (украинский лингвист) предполагал, что мифологический персонаж и его название возникли непосредственно в украинских диалектах Карпат в связи с появлением лесных пустынников из молдавско-буковинских монастырей в XVII—XVIII веках. Записей фольклора и научных публикаций про чугайстра не много.Согласно легенде, чугайстер был когда-то давно обычным человеком. Он чем-то сильно навредил своему соседу и тот проклял его, чтобы он жил в лесу до скончания веков и не был способен умереть. Под силой проклятья чугайстер покинул родной дом и побрёл прочь. С тех пор он так и бродит в одиночестве по тёмным густым лесам и диким вершинам гор и летом, и зимой, и никто не может ему навредить — ни человек, ни зверь.За много лет одежда его износилась, и чугайстер ходит теперь голым. У него длинные волосы и белая борода, обросшее белой или чёрной шерстью тело, так что человека в нём узнать очень трудно. Есть указания, что у него синие глаза или глаза как у жабы, что он беззубый и шепелявый, что у него когти на ногах. Иногда чугайстра описывали одетым в белую одежду.Его могли представлять и как небольшого духа, который носится в виде сильного ветра или вихря и валит лес. Ветер, сильный дождь, гром, град и ненормальное движение луны на небе могли служить признаками присутствия чугайстра. Чтобы сделать град, лесной человек замораживает озеро, затем перетирает лёд на куски и поднимает их ввысь, неся куда ему угодно.Считалось, что лесной человек всегда живёт в лесу, а на поле и в деревнях он не показывается, так как там ему воздух «не сладок». По некоторым поверьям, лесной дед имеет своё хозяйство. Лесные звери находятся у него в услужении и всячески помогают ему. Спит он, свернувшись клубком, или в глухой чаще или в сухих листьях и ветках, или около оставленного людьми кострища.По народным представлениям, чугайстер охотится на лесных русалкоподобных женских духов (лесных дев): нявок/мавок. Зная тропы, по которым они ходят, он прячется в листве и ждёт, когда появится его жертва. Когда она проходит мимо, он выскакивает, хватает её и разрывает пополам, а потом ест. По некоторым гуцульским представлениям, когда лесной человек преследует своих жертв, его сопровождает сильный ветер. Чугайстер сердится, если его жертва пытается убежать и спрятаться, его громкий голос раскатывается завыванием бури в вершинах деревьев. По одному объяснению, лесной человек охотится на нявок, так как те глумятся над ним, изображая его крик. Своей охотой на лесных дев чугайстер предотвращает вред, который они могут нанести людям, особенно работающим в лесу мужчинам. Было поверье, что если бы не чугайстры, то мавок бы развелось столько, что они уничтожили бы людей.Обычно указывается, что чугайстер не опасен для людей и даже относится к ним с симпатией, здоровается при встрече и призывает не бояться его. Он любит погреться и поболтать у людского костра в лесу.В селе Быстрец Ивано-Франковской области считали, что чугайстер пасёт своих и людских коз на полонине (горной равнине) Гаджина. Карпатские лесорубы оставляли в жертву чугайстру, зная о его высоком росте и беззубости, на матице (потолочной балке) суп кулеш и кашу бануш, исчезновение их рассматривалось как доказательство прихода чугайстра и уничтожения им злых духов в колыбе. Овчары обращались к лесному человеку, предварительно помолившись Богу, чтобы он не бил скот градом, скотарки для этого ставили ему на перекрёстке соль с куском хлеба в тряпке. Люди верят, что чугайстер может помочь заблудившемуся человеку выйти из леса.