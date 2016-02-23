Ведьма

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:25

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В отличие от разной другой нечистой силы, ведьмой может стать простая смертная женщина, овладевшая специальными тайными знаниями. Любой Марусе, Кате или Наташе, имеющей душевные позывы ко всему сверхъестественному и магическому, при должном желании, прилежании и стремлении вполне по силам обратить на себя внимание самого Дьявола. Тут, конечно, нужно очень постараться, а самое главное, иметь соответствующие морально-волевые качества, чтобы владыка преисподней заинтересовался женщиной или девушкой и решил присоединить её к своему нечестивому воинству.Сам он, естественно, перед кандидаткой в ведьмы не появится, но устроит так, чтобы она встретилась с уже состоявшейся ведьмой. Именно первая встреча и будет решающей. Если горящая желанием окунуться во всё нечестивое и порочное понравится ведунье, то, считай, что дело сделано. После многочисленных проверок начнётся обучение, причём очень строгое и требовательное.Здесь нужны глубокие, фундаментальные знания, которые затем закрепляются навыками. Работа эта изнурительная и требует немалой воли и усидчивости. Не каждая может такое выдержать, но деваться уже некуда. Получив хоть малую толику таинственных знаний, вырваться из этого порочного круга практически невозможно. Поэтому, как говорится, вход - рубль, а выход - два. Выйти можно только на кладбище или в сумасшедший дом – других альтернатив нет.Зато после того, как курс обучения заканчивается, и стремящаяся к адским знаниям наконец получает квалификацию ведьмы, наступает совсем другая жизнь, наполненная событиями и приключениями.Вначале новоиспечённую ведьму представляют владыке преисподней. Если она произведёт благоприятное впечатление и сумеет понравиться, то Дьявол даже может взять её себе в жёны. Правда, такое случается очень редко, но чем чёрт не шутит. Если же такого брака не получилось, то и ничего страшного. Никто это в укор не поставит, а ценить и уважать будут за работу на подконтрольной территории.Основная же составляющая работы – совращение и введение в грех чистых и непорочных душ. Таковые всегда имеются, а потому ведьме и карты в руки. Как уж она изловчится, как построит стиль своей трудовой деятельности – её дело. Только если не будет конкретных результатов, нерасторопную труженицу преисподней могут и наказать, тем более, что возможности у неё неограниченные.Ведьма может превращаться в кого угодно: в кошку, птицу, знойную блондинку или эффектную брюнетку, в почтенную старушку и даже юную школьницу. Она в совершенстве владеет всеми видами заклинаний как чёрной, так и белой магии. Прекрасно разбирается в психике людей и знает все слабости человеческой натуры. Подданная Дьявола не тонет в воде и не может разбиться, упав с любой высоты.Единственное, что неподвластно ведьме – посещение божьей обители. В церковь ей вход напрочь заказан. Уже в воротах её могут остановить праведные люди, а если всё же случится святотатство, и слуга нечистой силы войдёт в божий храм, то пламя всех зажжённых свечей начнёт колебаться, и в просторном помещении возникнет ощущение чего-то тревожного и тягостного. Лики святых на иконах посмурнеют, а под сводами раздастся тихое потрескивание.Атмосфера будет накаляться, пока служительница Дьявола не покинет церковь. Кстати, для неё это тоже сильное испытание. У ведуньи может пойти носом кровь и закружиться голова. Зато поправить здоровье и поднять жизненный тонус она может на шабаше. Это сборище нечистой силы, служащей Дьяволу.Устраиваются такие сборища, как правило, на Лысых горах, а попасть туда ведьма может только на метле. Оседлав последнюю, служительница Дьявола вылетает на ней через дымоход любого строения и с огромной скоростью несётся к назначенному месту.Лететь нужно, в чём мать родила, предварительно намазав тело специальными мазями. Чтобы идущие по земле люди не увидели в небе столь необычное явление, ведьма должна крикнуть: "Невидима!". После этого она, в противоречии со всеми законами физики, исчезает из поля зрения простых смертных и очень скоро оказывается в компании себе подобных ведьм и разной другой нечисти.Шабаш – это радение великого греха. Жертвоприношения, пир, пляски. Заканчивается же всё разными непотребствами, о которых не то что писать или говорить – думать стыдно. Появление на шабаше Дьявола вводит всех в состояние экстаза. Вопли, визг, писк, вой, хохот наипаскуднейший – нечистая сила, одним словом.В костюме ведьмы преобладают чёрные цвета. Светлые тона напрочь отсутствуют. Этим ведунья отнюдь не спешит сообщить всему миру о трагичности и безысходности своей судьбы. Она никак не считает, что жизнь у неё беспутная и сломанная. Наоборот, служительница Дьявола преисполнена достоинства и гордости, а бархатная чернота подчёркивает возвышенную торжественность и причастность к могучим тёмным силам.Так появляются и живут среди людей ведьмы. Их называют учёными ведьмами. Но есть и другие ведуньи – прирождённые. То есть такие, которые уже во чреве матери запрограммированы на служение богопротивным и глубоко безнравственным деяниям.Здесь отбор идёт по другим принципам, но верным и безошибочным. Нечисть сразу определяет – где её ребёнок, а где нет. Если в семье родилось семь девушек, но между ними ни одного мальчика, то последней рождённой и быть ведьмой. Или, когда подряд появляется на свет три поколения незаконнорожденных младенцев женского пола, то третья в этой очереди – ведунья. Так же дочь самой ведьмы просто обязана продолжить дело своей матери.Проклятый, по глупости матери, во время беременности ребёнок с высокой долей вероятности может оказаться в рядах нечистой силы. Дьявол зорко следит за такими вещами, и брошенные в горячке чёрные слова могут отразиться на судьбе будущего человека самым плачевным образом.Прирождённые ведьмы, в своём большинстве, обладают более высокой квалификацией, нежели учёные. Тут дело в том, что азы колдовских наук в них закладываются с младенческого возраста. А ведь каждому известно, что маленький ребёнок усваивает любую информацию гораздо более эффективно, нежели взрослый человек. Бывают, конечно, и исключения, но они, как известно, только подтверждают правило.Дьявол более лоялен к прирождённым ведьмам, нежели к учёным. От них не требуют работы на износ, они более независимы и свободны в своих поступках и действиях. Эти ведуньи могут даже пожалеть и отпустить попавшую в их сети неискушённую душу. Учёным ведьмам такое непозволительно. Всё это отнюдь не означает, что родившаяся ведьмой женщина более гуманна и лояльна. Просто у неё есть свобода выбора в реализации своих капризов и пристрастий.Деятельность послушниц Дьявола в сельской местности и в городе различается. Особенно это ощущалось в старые времена – ещё до XX века. Тогда отличие деревни от города было более разительным, нежели в наши дни. Близость к живой природе накладывала свою специфику, не имеющую ничего общего с городской.Здесь, в окружении ведуний, всегда было изобилие всякой живности: коров, свиней, коз, кур, уток. Занимали огромные площади пашни, сбор урожая, с которых напрямую зависел от погодных условий. Через деревни проезжало и проходило множество разных путников и странников, что способствовало необозримому простору для творчества.Каждый поселковый житель в те годы знал, что ведьмы - большие любительницы парного молочка. Оно пахнет утренней свежестью и росой, а потому желанно для них в любых количествах. От него служительница тёмных сил набирается силы и здоровья. Даже сварливая старость отступает на многие годы, если ведунья регулярно потребляет сей полезный и вкусный продукт.Зависимость от молока заставляет её вставать ни свет ни заря, ещё до первых петухов. Перекувыркнувшись семь раз и ударившись оземь, ставленница Дьявола превращается в белую собаку и бесшумно проникает в хлев, где мирно посапывает телушка. Здесь она присасывается к вымени и, захлёбываясь от жадности и постанывая от наслаждения, пьёт, пьёт и пьёт белую питательную жидкость. Нечисть вытягивает всё из сосков коровы и отрывается от них только тогда, когда ей в рот начинает течь кровь бедного животного.Проделав все эти постыдные манипуляции, паршивка ускользает прочь с хозяйского двора. Опять перевоплощается в женщину и делает вид, что только проснулась в своей хате.Живя в деревне, служительница тёмных сил выбирает избу на отшибе у дороги, подальше от других домов. Хозяйства своего она не ведёт – для отвода глаз может держать кур и гусей. Мясо домашней птицы ей нравится, но, видимо, чужое слаще. Свою живность ведунья, как правило, не трогает, предпочитает опять же ранним утром или глухой ночью подворовывать такую у соседей.Деревенские жители часто догадываются, кто живёт рядом с ними, и стараются не вступать в конфликт с пособницей всякой нечисти. Ведь, кроме порчи скота (отбирания шерсти у овец, сала у свиней, яиц у домашней птицы), ведьме вполне по силам вызвать непогоду (град, засуху) или какое-нибудь инфекционное заболевание. Свои жилища и достаток люди оберегают, в основном, положив под половик у входной двери нож или тонкую металлическую пластину. Возле построек, где живёт скотина, рассыпают семена мака.Ведунья любит мак. Она так увлекается, поедая его, что просто забывает про домашнюю живность. А когда вспоминает, то уже чувствует себя сытой и довольной.В добавление к маку рачительные хозяева вешают на всех входных дверях в Юрьев день деревянные крестики, покрытые смолой. Сам по себе крест уже является защитой, а запах смолы неприятен ведьмам. Это сочетание всегда надёжно оберегало помещения от проникновения в них этой нечисти.Даже в больших деревнях ведьмам трудно захомутать в свои сети чью-нибудь местную душу. Зато пришлых и проходящих они не пропускают. Здесь ведунья использует всё своё обаяние и коварство. Прикинуться же может и молодой красоткой, и зрелой женщиной, и старухой – в зависимости от обстоятельств. Работает она быстро, напористо и оперативно, так как времени у неё мало.В ход идут и магические заклинания, и женские чары, и разные тайные снадобья. Проезжий человек часто и оглянуться не успеет, как оказывается в духовном рабстве от хозяйки избы, в которую он так неосмотрительно заглянул и попросился на постой. Одержав же психологическую победу над несчастным, ведьма прыгает на него и, как на быстром коне, несётся по полям и лугам. Такие скачки могут закончиться фатально для незадачливого путника. Его же отлетевшая душа прямиком направляется в ад.Что же касается ведьм, которые проживают в городе, то здесь обстановка несколько иная, хотя суть та же самая. Послушница Дьявола может представляться среди жителей богатой вдовствующей дамой бальзаковского возраста. Может являться и шустрой смазливой служанкой, ослепительной куртизанкой или одинокой старухой, живущей в нищете.При таком многообразии образов она использует либо тягу мужчин к порочным женщинам, либо неумеренное желание к большим деньгам, либо жалость и сочувствие окружающих к бедной старости. Все эти карты беспроигрышные и приносят легко прогнозируемый выигрыш.В умело расставленные сети легко попадают альфонсы, легкомысленные покорители женских сердец, прожжённые развратники, богатые ловеласы и, как ни печально, порядочные и добросердечные люди. Каждый из них в общении с ведьмой находит то, что ищет. Но так как за всё в этом мире надо платить, то эти люди и платят, причём по максимуму. За сомнительные удовольствия и порочные, а иногда и вполне добропорядочные желания, они отдают душу Дьяволу, хотя часто, до самой смерти, об этом даже и не догадываются.Общество во все времена относилось к ведьмам негативно. Само слово "ведьма" означает ведать, знать, то есть обладать тайными, магическими знаниями. Ведуньи их используют во вред людям. Такое положение вещей никогда не находило понимания ни у церкви, ни у государства и всегда вызывало ответную реакцию. Причём в разных странах, у разных народах эта реакция была разная.Католическая церковь к ведуньям относилась нетерпимо. В странах, подконтрольных Папе Римскому, вполне серьёзно считалось, что в ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы устраивают ежегодный праздник – Вальпургиеву ночь. Это сборище ведьм возле Дьявола на высокой горе Броккен. На нём присутствуют и демоны в образе мужчин. Вся эта нечисть жжёт костры, пляшет, совокупляется друг с другом и приносит своему владыке в жертву младенцев.Для добропорядочных католиков такие вещи были немыслимы, что и привело к массовому преследованию женщин, которых по тем или иным причинам причисляли к ведьмами. Обвинение же составлялось на основании доноса, очень часто анонимного. Подозреваемую хватала Святая инквизиция: суд был скорым, а приговор суровым. Несчастную сжигали на костре, полагая, что очистительный огонь уничтожит всю скверну и нечисть. Впервые такой приговор был вынесен в 1275 году, в городе Тулузе на юге Франции.При таком судопроизводстве очень часто страдали невинные женщины. Зависть, корысть, неприязнь служили основными мотивами для доносов. Церковники же не утруждали себя доскональным изучением многочисленных дел. Иногда за один раз на костёр отправляли десятки несчастных, вина которых заключалась только в том, что кому-то не давал спать их достаток, красивая внешность или успехи в личной жизни.Пик этого кошмара пришёлся уже на относительно просвещённые времена и продолжался около трёхсот лет – с XV по XVII века. За это время были уничтожены десятки и десятки тысяч женщин. Сколько среди них было настоящих ведьм, а сколько невинных жертв – этого уже никто никогда не узнает.У Православной церкви к ведьмам был совсем иной подход. По сути, священнослужители вообще не обращали внимания на ведуний. Но сказать, что дело было пущено на самотёк – нельзя. Вопросами причинения ущерба посредством тёмных сил занимались миряне. Они выбирали из своей среды самых достойных, набожных граждан, которые и выносили непредвзятый, объективный вердикт.Наказание здесь было одно – штраф. За испорченных коров, кур или овец ведьма должна была платить деньги. Это, конечно, вещь неприятная, но по сравнению с сожжением на костре – невинная забава. Случаев же физических надругательств над ведуньями история православия не знает.При таком антагонизме и всеобщем неприятии ведьмам вполне подходит статус изгоев общества. Казалось бы, это должно давить на психику, порождать различные комплексы и нервные расстройства. Однако в среде ведуний ничего подобного никогда не наблюдалось. Послушницы Дьявола всегда отличались оптимизмом, уравновешенным характером, целеустремлённостью и жизнерадостностью. Их вера в себя непоколебима, а служение злу рассматривается, как образ жизни, заслуживающий всякого уважения.Такое состояние духа достигается путём определённых психологических тренировок и испытаний. Проводят их опытные ведуньи со своими ещё неоперившимися ученицами. Вначале в сознание кандидаток в ведьмы вдалбливается их избранность и исключительность. Затем идут непрерывные ритуалы, оскверняющие всё праведное, церковное и божественное. Здесь и топтание икон, и прочтение молитв наоборот, и непочтительное отношение к тем, кого церковь причислила к лику святых.Такие богопротивные действия растлевают и развращают душу, делают её циничной, жестокой и порочной. Но всё это цветочки по сравнению с тем, что ждёт успешную ученицу на выпускном экзамене. Именно здесь она проходит главное испытание, которое закаляет её характер и делает невосприимчивым к обычным человеческим слабостям и недостатком.Без пяти минут ведьма уже грезит встречей с самим Дьяволом, когда её вывозят тёмной ночью на кладбище. В гнетущей и мрачной тишине, среди могил, укладывают в гроб и заколачивают крышку. Затем гроб опускают в вырытую яму. Лежащая в нём женщина сначала слышит, как комья земли падают на деревянные доски, находящиеся в каких-то двадцати сантиметрах от её лица. Затем звуки становятся всё глуше и глуше, пока не наступает полное и страшное безмолвие.Погребённая живьём лежит и не знает – выкопают её или оставят в могиле навсегда. Время как будто застывает на месте, а каждая минута ожидания превращается в вечность. Постепенно кончается кислород, подкатывает удушье. Нервы напряжены до предела. Отчаяния и безысходность медленно зарождаются где-то глубоко в груди. В такой обстановке до истерики и нервного срыва полшага.Но вот, сквозь мутнеющее сознание пробивается слабый шорох. Он становится всё громче и громче. Наконец лопаты ударяются о крышку гроба. Сквозь щели между досками начинает поступать свежий воздух. Гроб поднимают на поверхность, крышку с треском срывают.Из страшного деревянного ящика на земную твердь ступает уже совсем другой человек. Он иначе воспринимает окружающий мир, иными глазами смотрит на действительность, совершенно не так относится к мирским ценностям и радостям, как ещё несколько минут тому назад. Теперь ему уже ничто не страшно, теперь его уже ничто не смутит – ведь он только что прошёл испытание на смерть.Такому экзамену подвергаются все учёные ведьмы. Прирождённые проходят его по достижению шестнадцатилетнего возраста. Нечистая сила не знает жалости ни к своим приверженцам, ни тем более к тем, чьи души она просто обязана утащить после смерти в ад. В этом мире нет любви, нет сострадания, а есть только трезвый расчёт, жестокость и выгода Дьявола.Не нужно думать, что в XXI веке всё обстоит иначе. Преисподняя никуда не делась, а вот многоликий свободный мир в наши дни гораздо более подвержен проискам нечистой силы, нежели набожный и консервативный прошлых времён.Отличие, правда, есть. В последние десятилетия появилось много самозванок, выдающих себя за ведьм. Они не обладают необходимыми знаниями, не подвергались обязательным испытаниям и никогда не видели в глаза Дьявола. Таким оригинальным способом отдельные особы пытаются заработать на хлеб насущный. Для них это бизнес, а не образ жизни.Ну что же – Бог им судья. Самое главное, что они абсолютно безвредны, в отличие от настоящих ведьм, которые никогда не будут кричать на каждом углу, кем они в действительности являются. Что же касается простых смертных, то лучше было бы, чтобы в мире существовали только самозванки, а настоящие ведуньи представляли собой всего лишь образы из красивых сказок, придуманных нашими целомудренными и праведными предками.

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