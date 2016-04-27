Не просто часы
Часы являются не только показателем времени и стильным атрибутом гардероба. Они могут выступать в качестве оберега или талисмана. Приносить удачу. Однако не всегда часы являются хорошим знаком. За долгие годы сложилось много поверий и примет связанных с этим аксессуаром.
Эзотерики уверяют, что этот предмет может даже менять судьбу и воздействовать на карму. Если знать, как правильно их носить, надевать, на какой руке и как ими пользоваться, что стоит делать с этой вещицей, а что нельзя или нежелательно – можно значительно влиять на собственную жизнь.
Приметы о часах
1. Распространенная примета гласит, что нельзя дарить часы. Почему? Потому лишь, что острые стрелки имеют агрессивную энергетику.
По той же причине эзотерики не рекомендуют дарить ножи, иглы и прочие острые предметы – это может навлечь неудачи. Кроме того, примета предупреждает – возможна разлука и разрыв отношений между дарителем и получателем подарка.
Наручные часы, подаренные в день свадьбы невесте или жениху, становятся вестниками недолгого брака и скорого развода.
Те часы, которые подарили имениннику в день его рождения, будут отсчитывать дату до смерти своего владельца.
Если же часы вам таки подарили, есть простой и многим привычный ритуал – как бы «выкупить» подарок, то есть дать дарителю символическую сумму денег, хоть пять копеек. Таким образом, подарок не принесет вреда, и дарить красивые часики можно со спокойной душой.
2. Если этот предмет гардероба остался вам в наследство от родственников, то он будет служить очень мощным оберегом и талисманом, который будет привлекать удачу на своего владельца. Это происходит за счет сохранения в них энергетики предков, тем самым оберегая наследника от сглаза и порчи от недоброжелательных людей.
3. Настенные часы – особо мистический предмет. Они могут висеть мирно и невзрачно на стене долгие годы, но вдруг упасть совершенно без причины. Это нехорошая примета – говорят в таком случае, что это к беде. Но не следует переживать – это лишь намек, напоминание, что время безвозвратно и неустанно идет, и если ничего самим не менять, то можно будет жалеть позже. Возможно, этот знак намекает – берегите и цените время, не теряйте его зря и живите более осознанно.
4. Если часы разбились – их нельзя хранить дома. Разбитые часы следует тут же починить или выбросить – так вы нейтрализуете негативное влияние.
Если же разбились часы, которые получены в подарок – вероятно, это намек, что тот человек, который сделал этот подарок, поменял мнение о вас, вероятно, что в худшую сторону.
5. Если стрелочки внезапно остановились – это не страшная примета, как оказывается. На самом деле, это может быть намеком на то, что время стремится вперед и совсем не ждет нас. Стоит просто подумать, правильно ли вы распределяете и расходуете драгоценные минуты жизни, не тратите ли время попусту, на бесполезные или даже недобрые вещи.
Когда остановились стрелки – остановитесь и вы, задумайтесь о жизни, это будет нелишним. Нетрудно найти свободную минуту и подумать о своем жизненном ритме, об образе собственной жизни.
После этого нелишним будет составить план на будущее, определиться с приоритетами, запланировать то, что давно хотелось сделать – и снова завести часы, которые остановились – если надо, поменять батарейку или починить. Пусть и для вас это будет новый этап активных действий.
6. Потеря часов по поверью ничего страшного не сулит. Приметы гласят, что это может быть символом потери старого и начала нового жизненного этапа, неких перемен.
Бояться тут совершенно нечего – в самом деле, судьба умеет дарить приятные сюрпризы, которые начинаются с перемен или даже потерь. Стоит отнестись к этому мудро и спокойно.
Отпустите потерю и не сожалейте о ней, это всего лишь вещь – пусть это научит вас больше ценить время, не терять его попусту. Приобретите новые часы и тратьте свое жизненное время разумно, цените его.
7. Очень хороший знак – найти часы. Суеверия гласят, что это к счастью и подаркам судьбы – в такие хорошие поверья приятно верить всей душой, кроме того, чем сильнее внутренняя убежденность, тем больше шансов на исполнение надежд!
Но другое дело – как поступить с находкой. Если вам повезло найти часы, то это хорошее поверье, однако подбирать и носить чужую вещь бывает рискованно – они несут энергию другого человека и могут перенести на вас его болезни и проблемы.
Стоит быть осторожнее – лучше всего не полениться, освятить находку святой водой, подержать над пламенем зажженной церковной свечи. Этот ритуал очистит предмет от старой энергетики, и часы, которые вам посчастливилось найти, можно носить.
Кроме того, стоит самостоятельно завести их, а если они электронные, поменять батарейки и самим выставить правильное время. После таких ритуальных действий будьте уверены – вам будет сопутствовать невиданная ранее удача, а мечты начнут сбываться.
8. Очень распространенная и любимая многими примета связана с цифрами на электронном циферблате. Говорят, что если вы взглянули на циферблат, а там – одинаковые числа и цифры, это к большому счастью и исполнению мечты.
Стоит загадать заветное желание, пока циферки не успели поменяться! Конечно, это лишь суеверия, но кто знает – может, желание исполнится?
9. А вы когда-нибудь задумывались, на какой руке лучше носить часы? Большинство людей в нашем мире носят их на левой руке. Оказывается, выбор руки очень важен, ведь с разных сторон мы по-разному воспринимаем время. Возможно, это будет звучать странно и в это нельзя будет поверить, но с помощью обычных часов мы можем управлять скоростью течения времени.
К примеру, если вы хотите, чтобы скучное время прошло как можно скорее, то переоденьте часы на левую руку, тогда минуты не будут казаться такими долгими. И, наоборот, если у вас на счету каждая секунда – наденьте их на правую руку, и вы все успеете сделать в срок. Такое явление вполне можно объяснить и с научной точки зрения.
Все зависит от стороны, в которую мы поворачиваемся. Подсознание все воспринимает по-своему. Левая сторона говорит о прошлом, а правая говорит о настоящем времени. Вот так и получается, что когда мы смотрим влево – мы погружаемся в прошлое, а когда разворачиваемся вправо – то спешим в будущее и ждем его с нетерпением.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:03
Сегодня, 11:58 by ErnestaПросмотров: 405Комментарии: 1
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