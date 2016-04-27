Не просто часы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:03

Ernesta Просмотров: 405 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:58 by

Часы являются не только показателем времени и стильным атрибутом гардероба. Они могут выступать в качестве оберега или талисмана. Приносить удачу. Однако не всегда часы являются хорошим знаком. За долгие годы сложилось много поверий и примет связанных с этим аксессуаром.Эзотерики уверяют, что этот предмет может даже менять судьбу и воздействовать на карму. Если знать, как правильно их носить, надевать, на какой руке и как ими пользоваться, что стоит делать с этой вещицей, а что нельзя или нежелательно – можно значительно влиять на собственную жизнь.1. Распространенная примета гласит, что нельзя дарить часы. Почему? Потому лишь, что острые стрелки имеют агрессивную энергетику.По той же причине эзотерики не рекомендуют дарить ножи, иглы и прочие острые предметы – это может навлечь неудачи. Кроме того, примета предупреждает – возможна разлука и разрыв отношений между дарителем и получателем подарка.Наручные часы, подаренные в день свадьбы невесте или жениху, становятся вестниками недолгого брака и скорого развода.Те часы, которые подарили имениннику в день его рождения, будут отсчитывать дату до смерти своего владельца.Если же часы вам таки подарили, есть простой и многим привычный ритуал – как бы «выкупить» подарок, то есть дать дарителю символическую сумму денег, хоть пять копеек. Таким образом, подарок не принесет вреда, и дарить красивые часики можно со спокойной душой.2. Если этот предмет гардероба остался вам в наследство от родственников, то он будет служить очень мощным оберегом и талисманом, который будет привлекать удачу на своего владельца. Это происходит за счет сохранения в них энергетики предков, тем самым оберегая наследника от сглаза и порчи от недоброжелательных людей.3. Настенные часы – особо мистический предмет. Они могут висеть мирно и невзрачно на стене долгие годы, но вдруг упасть совершенно без причины. Это нехорошая примета – говорят в таком случае, что это к беде. Но не следует переживать – это лишь намек, напоминание, что время безвозвратно и неустанно идет, и если ничего самим не менять, то можно будет жалеть позже. Возможно, этот знак намекает – берегите и цените время, не теряйте его зря и живите более осознанно.4. Если часы разбились – их нельзя хранить дома. Разбитые часы следует тут же починить или выбросить – так вы нейтрализуете негативное влияние.Если же разбились часы, которые получены в подарок – вероятно, это намек, что тот человек, который сделал этот подарок, поменял мнение о вас, вероятно, что в худшую сторону.5. Если стрелочки внезапно остановились – это не страшная примета, как оказывается. На самом деле, это может быть намеком на то, что время стремится вперед и совсем не ждет нас. Стоит просто подумать, правильно ли вы распределяете и расходуете драгоценные минуты жизни, не тратите ли время попусту, на бесполезные или даже недобрые вещи.Когда остановились стрелки – остановитесь и вы, задумайтесь о жизни, это будет нелишним. Нетрудно найти свободную минуту и подумать о своем жизненном ритме, об образе собственной жизни.После этого нелишним будет составить план на будущее, определиться с приоритетами, запланировать то, что давно хотелось сделать – и снова завести часы, которые остановились – если надо, поменять батарейку или починить. Пусть и для вас это будет новый этап активных действий.6. Потеря часов по поверью ничего страшного не сулит. Приметы гласят, что это может быть символом потери старого и начала нового жизненного этапа, неких перемен.Бояться тут совершенно нечего – в самом деле, судьба умеет дарить приятные сюрпризы, которые начинаются с перемен или даже потерь. Стоит отнестись к этому мудро и спокойно.Отпустите потерю и не сожалейте о ней, это всего лишь вещь – пусть это научит вас больше ценить время, не терять его попусту. Приобретите новые часы и тратьте свое жизненное время разумно, цените его.7. Очень хороший знак – найти часы. Суеверия гласят, что это к счастью и подаркам судьбы – в такие хорошие поверья приятно верить всей душой, кроме того, чем сильнее внутренняя убежденность, тем больше шансов на исполнение надежд!Но другое дело – как поступить с находкой. Если вам повезло найти часы, то это хорошее поверье, однако подбирать и носить чужую вещь бывает рискованно – они несут энергию другого человека и могут перенести на вас его болезни и проблемы.Стоит быть осторожнее – лучше всего не полениться, освятить находку святой водой, подержать над пламенем зажженной церковной свечи. Этот ритуал очистит предмет от старой энергетики, и часы, которые вам посчастливилось найти, можно носить.Кроме того, стоит самостоятельно завести их, а если они электронные, поменять батарейки и самим выставить правильное время. После таких ритуальных действий будьте уверены – вам будет сопутствовать невиданная ранее удача, а мечты начнут сбываться.8. Очень распространенная и любимая многими примета связана с цифрами на электронном циферблате. Говорят, что если вы взглянули на циферблат, а там – одинаковые числа и цифры, это к большому счастью и исполнению мечты.Стоит загадать заветное желание, пока циферки не успели поменяться! Конечно, это лишь суеверия, но кто знает – может, желание исполнится?9. А вы когда-нибудь задумывались, на какой руке лучше носить часы? Большинство людей в нашем мире носят их на левой руке. Оказывается, выбор руки очень важен, ведь с разных сторон мы по-разному воспринимаем время. Возможно, это будет звучать странно и в это нельзя будет поверить, но с помощью обычных часов мы можем управлять скоростью течения времени.К примеру, если вы хотите, чтобы скучное время прошло как можно скорее, то переоденьте часы на левую руку, тогда минуты не будут казаться такими долгими. И, наоборот, если у вас на счету каждая секунда – наденьте их на правую руку, и вы все успеете сделать в срок. Такое явление вполне можно объяснить и с научной точки зрения.Все зависит от стороны, в которую мы поворачиваемся. Подсознание все воспринимает по-своему. Левая сторона говорит о прошлом, а правая говорит о настоящем времени. Вот так и получается, что когда мы смотрим влево – мы погружаемся в прошлое, а когда разворачиваемся вправо – то спешим в будущее и ждем его с нетерпением.

Ключевые слова: Часы подарок приметы циферблат время

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