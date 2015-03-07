Корабли с привидениями

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:59

Летяга Просмотров: 80 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:59 by

На протяжении всей истории рассказы о приведениях разносились среди моряков, словно соль в морском воздухе. От древнегреческих мифов о душах мертвых, пересекающих великую реку Стикс в направлении Подземного царства, до рассказов времен Мировых войн о кораблях, населенных призраками, летопись флота всегда была неразрывно связана с миром духов. Видимо, есть что-то такое в морской жизни, что заставляет погибших не спешить покинуть этот мир.Летучий Голландец является, пожалуй, самой древней из мистических преданий, которую моряки рассказывают друг другу. Согласно одной из ранних версий этой легенды, одноименный парусник пытался обогнуть мыс Горн, когда стал жертвой сильнейшего шторма. Перед тем как пойти на дно, капитан Хендрик Ван дер Декен проклял сам корабль и всю его команду. По другим версиям капитаном корабля был сам Дэйви Джонс. В любом случае страшное проклятие обрекло Голландца вечно скитаться по морям.Свидетельства о существовании корабля-призрака появлялись и в наше время. Авианосец Langley обнаружил его недалеко от Панамы: матросы сообщили, что видели парусник с высокими мачтами, который светился жутким светом, а затем исчез прямо у них на глазах. Моряки Британского Королевского Флота видели Голландца в 1923 году, и даже среди немцев находились очевидцы, лицезревшие этот таинственный корабль. Свидетели утверждали, что судно подходило на расстояние вытянутой руки, прежде чем бесследно исчезало, будто его и не было. Древние легенды пересказывались бесчисленное количество раз, а вот более современные истории зачастую не столь известны, однако именно они внушают настоящий ужас.USS LexingtonЗа плечами авианосца USS Lexington скрывается поистине мрачная и кровавая история. Во Вторую мировую войну его прозвали "Голубой Призрак", но мистический ореол над ним возник не из-за этого, а из-за 370 погибших на его борту. Многие свидетели утверждают, что видели стоящих на палубе рядом японского пилота и американского моряка: считается, что это были летчик-камикадзе, погибший во время неудачной атаки на авианосец, и матрос, ставший его последней жертвой.Кроме того, на Лексингтоне много раз видели дружелюбное приведение по имени Чарли. Он весело заявляет о своем присутствии и приглашает гостей подняться на борт. А еще у Чарли есть зловещий двойник - главный старшина авианосца, случайно попавший под лопасти самолетного винта. Старшина всегда мрачнее тучи и смотрит на посетителей грозным взглядом. Наряду с этими жутковатыми персонажами, Лексингтон славится и другими необъяснимыми феноменами: двери закрываются сами собой и иногда слышны странные звуки, такие как удары, скрипы, отдаленные голоса и выстрелы.USS Lexington получил прозвище "Голубой Призрак" после того, как японцы по ошибке заявили о его потоплении в четырех разных местах.Как и на Лексингтоне, привидения были не раз замечены на авианосце USS Hornet. CV-12 принимал участие во Второй Мировой войне, заменив своего потопленного предшественника, CV-8. Записи о его славной истории пестрят упоминаниями о многочисленных случаях появления на борту призрачных матросов, которые вернулись с того света, чтобы продолжить нести свою службу. Наиболее часто сообщали о странных голосах на палубе, которые разговаривали или даже кричали, когда же члены команды просили их это прекратить, голоса пропадали. Были и другие необъяснимые явления: самостоятельно открывающиеся и закрывающиеся переборки, а также таинственные звуки шагов и хлопанье люков. Даже этого достаточно, чтобы посещение Хорнета вышло по-настоящему жутким. Кроме того, многие люди заявляли, что видели подозрительных офицеров в лабиринтоподобных коридорах корабля. Один из таких офицеров, одетый во все белое, завел несколько посетителей в самую глубь авианосца, чтобы затем исчезнуть прямо у них перед носом.Легенда о UB-65 не так широко известна, но от этого она не становится менее жуткой. Немецкая подводная лодка и так была потоплена при загадочных обстоятельствах, но причины ее сверхъестественной сущности лежат гораздо глубже. Первый лейтенант погиб в результате нелепого несчастного случая со взрывом торпеды, после чего экипаж неоднократно видел живым его в разных отсеках. Во время пробного погружения насмерть задохнулись трое матросов, а после сообщений о пугающих звуках на борту остальные члены команды отказались выходить на этой подлодке в море. Экипаж полностью поменяли, но необъяснимые явления продолжали происходить. Во время последнего сражения субмарины американский офицер рассказал о загадочной фигуре, стоящей на носу подлодки со скрещенными руками и мрачным взглядом. Еще он доложил, что подлодка взорвалась еще до того, как в нее попала торпеда. Истинные причины ее гибели до сих пор не ясны: обломки нашли, но никаких признаков взрыва на них обнаружено не было.В отличие от одиночных привидений на конкретных кораблях Лагуна Трук, похоже, представляет собой место массового скопления призраков. Этот атолл в юго-западной части Тихого океана подвергся массированному военно-морскому авиаудару США по стоянке японских судов. Атакующие набросились на ничего не подозревающих японцев, расположившихся в лагуне, потопив около 60 кораблей и уничтожив 275 самолетов. Сегодня Трук является популярным местом для дайвинга. Многие дайверы описывают странные случаи, произошедшие с ними под водой. Часто упоминаются работающие двигатели или скрежет в машинных отделениях затонувших кораблей. Имеются записи звуков голосов, похожих на человеческие, и даже снимки теплового следа в форме человеческого тела. Видимо, те, кто пал жертвой американских ВМС, так и не смогли обрести покой на дне лагуны.USS SullivansЭсминец USS Sullivans больше других достоин называться кораблем с приведениями. Салливанами были пять братьев, которые поступили на флот после атаки на Перл-Харбор. У них было только одно условие - служить вместе. Так и получилось - их всех отправили на легкий крейсер USS Juneau. Неподалеку от Гуадалканала Джуно был потоплен, а почти весь экипаж погиб, включая пятерых братьев. В честь воинской доблести и преданности друг другу братьев Салливан новый эсминец был назван USS The Sullivans. Судя по его боевому пути, он был как будто заколдован: ни разу не получил ни одного попадания и часто поражал свои цели с невероятной точностью. По сей день эсминец имеет репутацию обиталища призраков, среди которых вероятнее всего можно найти самих братьев Салливан.После гибели всех пяти братьев Салливан США ввели политику препятствования службе на одном корабле или в одной наземной операции нескольким братьям или сестрам.Автор: Erhabend.

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