В Будённовске написали новую икону по мотивам теракта 1995 года

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:51

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 496 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:51 by

В Буденновске Ставропольского края 18 июня 2022 года состоялось прославление иконы Божией Матери «Свято-Крестовская». Написание и прославление этого образа состоялось в память о том, как 18 июня 1995 года, во время захвата заложников бандой террористов во главе с Басаевым, в небе над городом явилась Сама Пресвятая Богородица, сообщает сайт Георгиевской епархии. Чин прославления иконы «Свято-Крестовская» в городском храме Казанской иконы Божией Матери возглавили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон.Далее владыка Кирилл зачитал резолюцию Святейшего Патриарха Кирилла, в которой сказано: «благословляется в пределах Ставропольской митрополии установить почитание образа явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы «Свято Крестовская» во граде Святой Крест (Буденновск) в 1995 году. Утвердить дату ежегодного празднования 18 июня по новому стилю». Затем епископ Гедеон зачитал повествование о явлении образа Пресвятой Богородицы «Свято-Крестовская» над городской больницей.Если раньше на иконе изображали просто Деву Марию с правой стороны образа, которая молилась Кресту, окружённому мандорлой - свечением овальной формы, то теперь Богородица и Крест изображены в центре иконы, оба окружённые славой. Над Ней восседает сам Иисус Христос, а внизу - изображение захваченной боевиками и охваченной пламенем больницы, из которой заложники махали простынями, умоляя не штурмовать здание. Террористы на иконе тоже, как ни странно, присутствуют - под дулами автоматов они удерживают толпу заложников, в точности как большевики, расстрелявшие Царскую Семью Романовых. А в самом низу изображён также монастырь, который ранее существовал на месте больницы. Вот фото новой иконы:Согласно легенде, явление Пресвятой Богородицы произошло 18 июня 1995 года во время захвата заложников бандой террористов в городе Буденновск (ранее город Святой Крест), на территории районной больницы, на месте, где когда-то располагался Воскресенский Мамай-Маджарский мужской монастырь. В числе заложников были старики, дети и беременные женщины. Удерживая их, бандиты совершали над ними кровавые расправы. Жестокость боевиков была неслыханной. Видя происходящее, вся Ставропольская епархия во главе с митрополитом Гедеоном (Докукиным), верующие люди, проживающие в разных странах, начали горячо молиться Господу Иисусу Христу и Божией Матери о даровании помощи, заступничества и сохранении жизни заложников.Горячая усердная молитва была услышана. Божия Матерь милостиво посетила страждущих. В небе над многострадальной больницей, Богородицу, одетую в багряные одежды и молящуюся перед Крестом Христовым, воочию видели многие жители города, заложники, которым сами боевики говорили об этом. По свидетельствам очевидцев, явление Божией Матери во время тех событий было неоднократным. Это дает основание полагать, что решающее значение в изменении хода трагических событий в лучшую сторону и оставлении боевиками места преступления имело именно заступничество Богородицы. В память о том чудесном событии и был написан образ Пресвятой Богородицы «Свято-Крестовская». И это при том, что в результате реального теракта погибли 129 человек (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 были ранены...

Ключевые слова: Легенда икона икона Божьей Матери религия

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