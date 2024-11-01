Как в Англии судили за убийство призрака

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:05 by

Предлагаю отправиться в Англию 19 века на судебный процесс, где Фрэнсиса Смита судят за убийство призрака. Жители Хаммерсмита уже несколько недель сообщали о том, что видели приведение, оно их пугало и терроризировало. Ходили слухи, что он мог появляться из могил в одно мгновение и так же быстро погружаться обратно в землю.Иногда призрак появлялся в белой простыне, а иногда в платье из телячьей кожи, с рогами на голове и "стеклянными глазами"». Это было еще не все. Призрак также, как сообщается, мог принимать форму Наполеона Бонапарта; другие отчеты говорили, что его глаза сияли, как светлячки, и что он дышал огнем.В Британии XIX века увидеть привидение — по крайней мере, человека, одетого как привидение, — было не редкостью. Это было чем-то вроде модного увлечения, а церковные дворы и мощеные переулки регулярно наводнялись шутниками, грубиянами и другими мошенниками в простынях, которые замышляли что-то нехорошее.Историк Оуэн Дэвис прослеживает происхождение фальшивых привидений в своей книге «Призраки: социальная история привидений» , и первых из них обнаруживает ещё до времен Реформации, когда критики католицизма обвиняли Церковь в выдаче себя за мертвых, чтобы обратить сомневающихся в веру. Согласно одному из рассказов реформатора Эразма, священник однажды прикрепил свечи к спине крабов и выпустил их на темном кладбище в надежде имитировать потерянные, блуждающие души чистилища.Еще в эпоху Возрождения существовала практика хоронить людей в белом саване. Вот так вплоть до 19 века тела бедняков не хоронили в гробах, а просто заворачивали в ткань, которую завязывали у головы и ног. В конце XVI века люди в белых простынях начали появляться не только на кладбищах, но и на сцене: актерам было некогда менять костюм, поэтому поверх того, что был накидали белую ткань. Такие вот перевоплощения подарили замечательную идею людям, способным совершать преступления. Было множество случаев уже в 1584 году, когда мошенники надевали на себя простыню и пугали мирных людей.Британия XVII и XVIII веков полна рассказов о фальшивых призраках. Например, есть история о Томасе Уилмоте - знаменитом мошеннике и разбойнике, который когда-то выдавал себя за духа, чтобы красть деньги. Его внешность — испачканная мелом кожа и обмотанная простыней голова — заставила игроков за столом бежать к выходу. Уилмот прикарманил деньги, которые они оставили на столе, убегая от призрака сверкая пятками.Надевать костюм призрака жители могли и в шутку. Только вот эти розыгрыши калечили людей и даже убивали. В 1792 году в Эссексе двойник призрака напугал фермера, управлявшего повозкой; лошади подпрыгнули, возница упал, а его нога была раздавлена одним из колес повозки. Он скончался от полученных травм. В 1830-х годах очередной "призрак" предстал перед судом за непредумышленное убийство, потому что он буквально напугал 81-летнюю женщину до смерти.К 1760-м годам на кладбищах бродило так много шутников в белых простынях, что раздраженные граждане платили вознаграждение, чтобы избавиться от них. В 1844 году шесть человек преследовали привидение и избили его так сильно, что ему пришлось обратиться в больницу.В какой-то момент переодевание призраков стало носить совсем уж ужасный характер. Существовал целый пласт преступников, которые преследовали, хватали, лапали, резали и наносили удары ножом женщинам в грудь и ягодицы. Их назвали пикеристами за то, что они получали сексуальное удовольствие от прокалывания кожи женщин. В1780-х годах весь Лондон стоял на ушах из-за подобных увлечений отдельных граждан.Причем здесь призраки? В начале 1800-х годов эти извращенцы начали скрываться, одеваясь как духи. В легендах Лондона этот пласт людей еще называют «монстром в человеческом обличье». "Он" прятался в переулках после захода солнца, искал одиноких женщин, стучался в их двери, пытался сорвать с бедных дам одежду против их воли, в общем наводил ужас. Нечто подобное особенно ярко начнет беспокоить несчастных жителей где-то в 1837 году, когда на улицах Лондона объявится "Джек прыгун". Истерия из-за мистики, а также не самой честной прессы, желавшей наживиться как следует, раздули историю о попрыгунчике до глобальных размеров.Как следствие страха за своих жен и сестер мужчины выходили встречать их, чтобы с ними ничего страшного не произошло, а то гуляют там всякие, то призраки, то извращенцы, то еще невесть кто.Именно на пересечении этих печальных фактов и развернулась трагедия в Хаммерсмите: 3 января 1804 года тот самый Фрэнсис Смит отправился ловить привидение, которое терроризирует народ, а Томас Миллвуд, тот самый признак, отправился встречать супругу.Каменщик Миллвуд носил белый пиджак, белые брюки и белый фартук.Жена и сестра предупреждали его, что ему не следует в тком виде по вечерам ходить по улицам, но он их не послушал. Где-то между 10 и 11 часами вечера он пошел встречать жену, не зная, что идет по той же неосвещенной дорожке, что и Фрэнсис Смит со своим огнестрелом.Когда Смит заметил белую фигуру, скользящую в его сторону, он поднял ружье и закричал: «Черт тебя побери, кто ты? Стой, а не то я тебя застрелю». Не услышав ответа,Смит выстрелил, пуля вошла в его нижнюю левую челюсть и вышла через затылок. Подошедшая супруга была в ужасе. Смит понял, что натворил. Убежал с места преступления, а затем ворвался в паб White Hart в явном расстройстве, возможно, в шоке, и ждал ареста.Неделю спустя Смит предстал перед судом в здании суда Олд-Бейли в Лондоне. Присяжные вынесли приговор "Виновен". Бедолага должен был отправиться на виселицу. Однако из-за необычности случая его дело передали на рассмотрение его Высочеству. Король помиловал бедолагу. Смиту очень повезло. После этого еще долго обсуждали как быть с такими вот интересными случаями, когда один человек убивает другого, но не подозревает, что стреляет не в каком-нибудь монстра.Призрак 1803 и 1804 годов был не последним призраком, который преследовал деревню Хаммерсмит, в которой произошло сие событие. Два десятилетия спустя призрак вернулся. Но на этот раз жители поселения шептались, что это злой дух того самого каменщика в белом по имени Томас Миллвуд.Автор - GreenBastet.

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