Рогатая Мадонна в Капелле Портинари

Рогатая Мадонна в Капелле ПортинариРасположенная внутри Базилики Сант-Эусторджо Капелла Портинари является замечательным образцом архитектуры эпохи Возрождения в Милане и известна своим прекрасным куполом, богато украшенной мраморной гробницей, красивыми барельефами и выдающимися фресками. Одна из фресок изображает Деву Марию и Иисуса с рогами дьявола. Да, именно так. С рогами. Однако история, вдохновившая это произведение, кажется, всё объясняет.
Капелла Портинари строилась в течение 6 лет и была открыта в 1468 году. Она посвящена святому Петру Веронскому, чей реликварий хранится в ней. Петр Веронский, также известный как Пётр Мученик, был доминиканским монахом, ревностным католиком, активно боровшимся с ересью и возглавившим инквизицию на севере Италии в начале XIII века в самый разгар борьбы Римско-католической церкви с катаризмом. Он был известен среди катаров Ломбардии и соседних областей своими пламенными проповедями и прозелитизмом.
Историю возникновения «рогатой Мадонны» рассказывают примерно так. Пётр Веронский стремился «отвоевать» одного из выдающихся людей, обратившихся в катаризм, который однажды на собрании катаров якобы увидел Деву Марию. Пётр решил докопаться до сути и посетил собрание этой группы еретиков. Среди людей он заметил мать с младенцем, но, благодаря силе своей веры, разглядел на голове у неё маленькие рожки, поняв, что это никто иной, как замаскированный дьявол. Святой со словами молитвы предложил ложной Мадонне церковного хлеба, и сатана, испугавшись, вынужден был бежать. В результате все присутствующие катары отреклись от ереси и возвратились в догматический католицизм.
Автором фресок, повествующих об этом и других событиях жизни святого Петра Веронского, является художник Винченцо Фоппа. После столетий забвения они были снова открыты в конце XIX века и восстановлены в начале XX века.
Пьетро да Верона, сам рожденный в катарской семье, ушел к доминиканцам и в 1232 году он был назначен инквизитором папой Григорием IX для северной Италии и отправлен на борьбу с катаризмом в Ломбардии, где эта ересь была широко распространена.
В 1251 году папа Иннокентий IV назначил его инквизитором городов Милан и Комо и поселился в монастыре Сант-Эусторджо.
Его деятельность точно не определена: одни документы говорят о кровавом инквизиторе, беспощадно жегшем еретиков, другие воспевают Петра как проповедника — и еретики так боялись убедительной силы его проповедей, что запрещали своим слушать их. Наверно, убить его было легче, чем противостоять его внушениям - внушал он сильно.
В 1252 году во время возвращения из Комо в Милан он был убит наемниками в лесу Севезо – пристукнули тесаком по голове. Но умер Петр не сразу, а сперва собственной кровью стал выводить на земле Символ веры. Один убийца тут же раскаялся, как и покойный от его руки Петр тоже пошел к доминиканцам, поселился в их монастыре и там умер в святости.
Петр был канонизирован.
Источник: https://account.travel/place/the-horned-madonna-of-portinari-chapel-milan-italy.html
Автор: Алексей Калинин, Luda
Вчера, 22:10 by ГальдрПросмотров: 239Комментарии: 0
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