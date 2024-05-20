Самая страшная песня в мире

Летяга Просмотров: 189 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:19 by

Хорошие девочки и мальчики знают песенку «Ах, мой милый Августин» благодаря сказке Андерсена «Свинопас». Именно её играл музыкальный горшочек принца, притворившегося свинопасом. Но не только горшочек её играл...Вы удивитесь, но именно эту мелодию наигрывали когда-то куранты на Спасской башне Московского Кремля! Было это в 1770 году, когда после долгой неисправности часы были восстановлены часовым мастером Иваном Полянским.Сделано это было под руководством какого-то немецкого инженера (по некоторым сведениям, фамилия его была Фатц). Видимо, поэтому и была выбрана для часов популярная в Австрии и Германии мелодия.Ровно в том же 1770 году в России вспыхнула страшная эпидемия чумы. К лету 1771 года в Москве ежедневно умирали от 600 до 1000 человек. Именно тогда возникли многие известные сегодня московские кладбища (Миусское, Даниловское, Армянское, Дорогомиловское, Рогожское) — все они изначально были предназначены исключительно для захоронений умерших от чумы...При чём же здесь милый Августин, спросите вы? А вот при чём. Текст безобидной, на первый взгляд, песенки "Ah, du lieber Augustin" переводится на русский язык следующим образом:В одной из церковных книг Вены содержится запись о смерти некоего Марка Августина, датированная 11 марта 1685 года. Как раз то время в Европе свирепствовала очередная эпидемия чумы...Рассказывают, что Августин был трактирным музыкантом и сильно злоупотреблял спиртным. В те дни по улицам ходили команды могильщиков. Они собирали тела умерших, свозили за город и сваливали в специальные рвы.Могильщики приняли мертвецки пьяного Августина за умершего. Проснувшись в чумном рву, он принялся громко петь, чтобы убедить самого себя в том, что всё ещё жив... Именно так, согласно легенде, родилась эта песня...Туристам до сих пор показывают кабачок, в котором якобы пел Августин. Это ресторан «Грихенбайсль» (Griechenbeisl — «греческий кабачок») – один из старейших ресторанов Вены, расположенный во Внутреннем Городе на площади Фляйшмаркт рядом с православным Свято-Троицким собором. На вывеске изображён сам Марк Августин, шагающий куда-то с волынкой...Вот и получается, что не к добру выбрал немецкий инженер эту мелодию, ставшую недобрым предзнаменованием... Да и вообще, с этой песенкой у нас связано мало хорошего.Автор - luchik.magazine.

Ключевые слова: Мистика ужасы сверхъестесственное эпидемия

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