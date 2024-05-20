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Страшно интересно

Самая страшная песня в мире

Хорошие девочки и мальчики знают песенку «Ах, мой милый Августин» благодаря сказке Андерсена «Свинопас». Именно её играл музыкальный горшочек принца, притворившегося свинопасом. Но не только горшочек её играл...

Самая страшная песня в мире

Вы удивитесь, но именно эту мелодию наигрывали когда-то куранты на Спасской башне Московского Кремля! Было это в 1770 году, когда после долгой неисправности часы были восстановлены часовым мастером Иваном Полянским.

Самая страшная песня в мире
Так выглядели Красная площадь и Спасская башня в то время. Ф.Я. Алексеев. "Красная площадь в Москве". 1801 г.

Сделано это было под руководством какого-то немецкого инженера (по некоторым сведениям, фамилия его была Фатц). Видимо, поэтому и была выбрана для часов популярная в Австрии и Германии мелодия.

Ровно в том же 1770 году в России вспыхнула страшная эпидемия чумы. К лету 1771 года в Москве ежедневно умирали от 600 до 1000 человек. Именно тогда возникли многие известные сегодня московские кладбища (Миусское, Даниловское, Армянское, Дорогомиловское, Рогожское) — все они изначально были предназначены исключительно для захоронений умерших от чумы...

При чём же здесь милый Августин, спросите вы? А вот при чём. Текст безобидной, на первый взгляд, песенки "Ah, du lieber Augustin" переводится на русский язык следующим образом:

"Ах, мой милый Августин, всё пропало! Деньги пропали, человек пропал, всё пропало! Одежды нет, семьи нет, Августин лежит в грязи, всё пропало. И богатая Вена пропала, как и Августин, плачьте вместе со мной!"

В одной из церковных книг Вены содержится запись о смерти некоего Марка Августина, датированная 11 марта 1685 года. Как раз то время в Европе свирепствовала очередная эпидемия чумы...

Самая страшная песня в мире
Роспись в церкви города Лавадье (Франция) изображает чуму в виде женщины с лицом, закрытым капюшоном

Рассказывают, что Августин был трактирным музыкантом и сильно злоупотреблял спиртным. В те дни по улицам ходили команды могильщиков. Они собирали тела умерших, свозили за город и сваливали в специальные рвы.

Могильщики приняли мертвецки пьяного Августина за умершего. Проснувшись в чумном рву, он принялся громко петь, чтобы убедить самого себя в том, что всё ещё жив... Именно так, согласно легенде, родилась эта песня...

Самая страшная песня в мире
Адам Бреннер. "Милый Августин в чумной яме". 1841 г.

Туристам до сих пор показывают кабачок, в котором якобы пел Августин. Это ресторан «Грихенбайсль» (Griechenbeisl — «греческий кабачок») – один из старейших ресторанов Вены, расположенный во Внутреннем Городе на площади Фляйшмаркт рядом с православным Свято-Троицким собором. На вывеске изображён сам Марк Августин, шагающий куда-то с волынкой...

Самая страшная песня в мире
Ресторан «Грихенбайсль». Здесь, согласно предлагаемой туристам легенде, трудился и пьянствовал знаменитый Августин

Вот и получается, что не к добру выбрал немецкий инженер эту мелодию, ставшую недобрым предзнаменованием... Да и вообще, с этой песенкой у нас связано мало хорошего.




Автор - luchik.magazine.
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Вчера, 10:19 by ЛетягаПросмотров: 189Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мистика ужасы сверхъестесственное эпидемия

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