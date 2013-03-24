Музей исландского колдовства и магии
Колдуны в Исландии по своей популярности не уступают традиционным Салемским ведьмам, с той лишь разницей, что адептами запрещенного волшебства и маги были мужчины, а не женщины, но казнили их, все же, одинаково.
Несмотря на то, что магические практики существовали во все времена, а история предсказателей, пророков и шаманизма присуща любой цивилизации, однако колдовство было определено как комплекс суеверных верований, направленных на вмешательство дьявола или на совершение святотатства. В четырнадцатые-пятнадцатые века в Европе начались массовые преследования ведьм и людей, обвиненных в колдовстве, которых сжигали на кострах без суда и следствия.
В городе Холмавик есть музей Strandagaldur или Музей исландского колдовства и магии (Museum Icelandic Sorcery & Witchcraft), где собраны удивительные, местами даже шокирующие экспонаты колдовских и суеверных времен, пропитанных магией и страхом. Исследователи местного фольклора прониклись идеей рассказать всем желающим об истории колдовства в Исландии, путем создания специализированной выставки, где можно увидеть исландские магические предметы, тильбери и гримуары.
Людей во все времена привлекала магия и колдовство, пробуждая внутренние чувства от приятной заинтересованности и слепого любопытства, до липкого страха, животного ужаса и необузданной ярости. Музей приоткрывает историю колдовства Исландии, рассказывает о сложных колдовских ритуалах и эзотерических заклинаниях, которыми призывались различные потусторонние существа. Коллекция музея включает необычные искусно изготовленные артефакты: руны из дерева, посохи, черепа животных и другие оккультные предметы. Однако самым шокирующим и примечательным экспонатом являются так называемые «науброук» или «штаны мертвеца» , представляющие собой высушенную кожу человека ниже пояса. Этот ужасающий артефакт был частью колдовского заклинания.
Ритуал изготовления науброука начинается с получения у живого человека разрешения использовать его кожу после смерти. После того, как его похоронят, нужно вырыть тело и содрать с трупа кожу ниже пояса одним куском, без царапин и порезов. Если надеть получившиеся штаны, они пристанут к коже и станут частью тела надевшего. Далее нужно украсть у бедной вдовы монету (на Рождество, Пасху или Троицын день) и засунуть её в мошонку вместе со специальным гальдраставом nábrókarstafur, написанном на листке бумаги. Пока монета будет в мошонке, она будет притягивать к себе деньги, так что мошонка никогда не опустеет. Чтобы не попасть в ад, владелец должен при жизни уговорить кого-нибудь забрать эти штаны себе, причем новый владелец должен надеть правую штанину науброука, пока прежний владелец не снял с себя левую. Так науброук сможет притягивать деньги в течение нескольких поколений. Если же владелец не сумеет передать штаны следующему, после смерти всё его тело заледенеет.
Благодаря обширному распространению информации через глобальный интернет тысячи людей начали интересоваться колдовством. Музей колдовства и магии в Исландии является одним из необычных туристических направлений, но обязательным всем, кто интересуется магическими практиками, оккультизмом и их историей. Трагизм исландской колдовской истории заключается в том, что в период с 1625 по 1685 год по всей стране были казнены около 120 колдунов, которым, со слов местных властей, и посвящен музей.
Автор: неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:49
Вчера, 18:49 by ГальдрПросмотров: 79Комментарии: 2
Ключевые слова: Музей культура магия колдуны