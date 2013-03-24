Музей исландского колдовства и магии

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:49

Гальдр Просмотров: 79 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:49 by

Колдуны в Исландии по своей популярности не уступают традиционным Салемским ведьмам, с той лишь разницей, что адептами запрещенного волшебства и маги были мужчины, а не женщины, но казнили их, все же, одинаково.Несмотря на то, что магические практики существовали во все времена, а история предсказателей, пророков и шаманизма присуща любой цивилизации, однако колдовство было определено как комплекс суеверных верований, направленных на вмешательство дьявола или на совершение святотатства. В четырнадцатые-пятнадцатые века в Европе начались массовые преследования ведьм и людей, обвиненных в колдовстве, которых сжигали на кострах без суда и следствия.В городе Холмавик есть музей Strandagaldur или Музей исландского колдовства и магии (Museum Icelandic Sorcery & Witchcraft), где собраны удивительные, местами даже шокирующие экспонаты колдовских и суеверных времен, пропитанных магией и страхом. Исследователи местного фольклора прониклись идеей рассказать всем желающим об истории колдовства в Исландии, путем создания специализированной выставки, где можно увидеть исландские магические предметы, тильбери и гримуары.Людей во все времена привлекала магия и колдовство, пробуждая внутренние чувства от приятной заинтересованности и слепого любопытства, до липкого страха, животного ужаса и необузданной ярости. Музей приоткрывает историю колдовства Исландии, рассказывает о сложных колдовских ритуалах и эзотерических заклинаниях, которыми призывались различные потусторонние существа. Коллекция музея включает необычные искусно изготовленные артефакты: руны из дерева, посохи, черепа животных и другие оккультные предметы. Однако самым шокирующим и примечательным экспонатом являются так называемые «науброук» или «штаны мертвеца» , представляющие собой высушенную кожу человека ниже пояса. Этот ужасающий артефакт был частью колдовского заклинания.Ритуал изготовления науброука начинается с получения у живого человека разрешения использовать его кожу после смерти. После того, как его похоронят, нужно вырыть тело и содрать с трупа кожу ниже пояса одним куском, без царапин и порезов. Если надеть получившиеся штаны, они пристанут к коже и станут частью тела надевшего. Далее нужно украсть у бедной вдовы монету (на Рождество, Пасху или Троицын день) и засунуть её в мошонку вместе со специальным гальдраставом nábrókarstafur, написанном на листке бумаги. Пока монета будет в мошонке, она будет притягивать к себе деньги, так что мошонка никогда не опустеет. Чтобы не попасть в ад, владелец должен при жизни уговорить кого-нибудь забрать эти штаны себе, причем новый владелец должен надеть правую штанину науброука, пока прежний владелец не снял с себя левую. Так науброук сможет притягивать деньги в течение нескольких поколений. Если же владелец не сумеет передать штаны следующему, после смерти всё его тело заледенеет.Благодаря обширному распространению информации через глобальный интернет тысячи людей начали интересоваться колдовством. Музей колдовства и магии в Исландии является одним из необычных туристических направлений, но обязательным всем, кто интересуется магическими практиками, оккультизмом и их историей. Трагизм исландской колдовской истории заключается в том, что в период с 1625 по 1685 год по всей стране были казнены около 120 колдунов, которым, со слов местных властей, и посвящен музей.Автор: неизвестен.

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