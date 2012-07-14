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Стихи

"Мертвые не пишут..."

Сумрак, тьма и вечный мрак,
Тяжело дышать и видеть,
Не понятно, что не так,
Не пойму я, где здесь выход.

Замкнут я под шаром пепла,
И ничем его не сдвинуть,
В нос ударил запах смерти,
Одно понятно: я здесь жертва.

Я почти что мертв внутри,
А снаружи кто-то копошится,
Прогрызают древесину черви,
Не понятно, как сюда я поместился.

Не обманывай напрасно,
Ты не веришь в эту сказку,
Брови приподняв слегка,
В тот момент ты думал про себя:

"Думал я, что полежу тут часик,
Выберусь, вернусь к семье,
Обманул я вовсе зря себя,
Ведь пепел этот - твой родной участок".

Знал, что выхода здесь нет,
Но думал, может кто и сыщет,
Где-то я достал помятую бумагу,
Со слезами вспомнив, мертвые не пишут...


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 14:00
Причина: Стиль автора сохранен
Вчера, 14:00 by Мрачный РоджерПросмотров: 97Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Мертвые мертвецы смертельный файл страх смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:27
0
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Публикаций: 331
Комментариев: 2 568
Ничего не понял, поток чего-то там... Минус, пожалуй.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:26
0
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Комментариев: 12 602
Нет, не понравился стих, намешано всего невпопад, черт ногу сломит. Без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Митяй
Вчера, 22:04
0
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Комментариев: 518
Друг, поработай на чувством ритма и рифмами, и ты далеко пойдешь.
Зарегистрирован: 19.06.2011
      
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