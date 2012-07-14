"Мертвые не пишут..."Сумрак, тьма и вечный мрак,
Тяжело дышать и видеть,
Не понятно, что не так,
Не пойму я, где здесь выход.
Замкнут я под шаром пепла,
И ничем его не сдвинуть,
В нос ударил запах смерти,
Одно понятно: я здесь жертва.
Я почти что мертв внутри,
А снаружи кто-то копошится,
Прогрызают древесину черви,
Не понятно, как сюда я поместился.
Не обманывай напрасно,
Ты не веришь в эту сказку,
Брови приподняв слегка,
В тот момент ты думал про себя:
"Думал я, что полежу тут часик,
Выберусь, вернусь к семье,
Обманул я вовсе зря себя,
Ведь пепел этот - твой родной участок".
Знал, что выхода здесь нет,
Но думал, может кто и сыщет,
Где-то я достал помятую бумагу,
Со слезами вспомнив, мертвые не пишут...
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 14:00
Причина: Стиль автора сохранен
Вчера, 14:00 by Мрачный РоджерПросмотров: 97Комментарии: 3
Ключевые слова: Мертвые мертвецы смертельный файл страх смерть авторский стих