"Мертвые не пишут..."

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 14:00

Причина: Стиль автора сохранен

Мрачный Роджер Просмотров: 97 Комментарии: 3 +1 Вчера, 14:00 by

Сумрак, тьма и вечный мрак,Тяжело дышать и видеть,Не понятно, что не так,Не пойму я, где здесь выход.Замкнут я под шаром пепла,И ничем его не сдвинуть,В нос ударил запах смерти,Одно понятно: я здесь жертва.Я почти что мертв внутри,А снаружи кто-то копошится,Прогрызают древесину черви,Не понятно, как сюда я поместился.Не обманывай напрасно,Ты не веришь в эту сказку,Брови приподняв слегка,В тот момент ты думал про себя:"Думал я, что полежу тут часик,Выберусь, вернусь к семье,Обманул я вовсе зря себя,Ведь пепел этот - твой родной участок".Знал, что выхода здесь нет,Но думал, может кто и сыщет,Где-то я достал помятую бумагу,Со слезами вспомнив, мертвые не пишут...

Ключевые слова: Мертвые мертвецы смертельный файл страх смерть авторский стих

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