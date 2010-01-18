Зловещие обитатели Выборгского замка

Летяга Просмотров: 96 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:28 by

С этим замком, ныне являющимся единственным островным замком XIII века в Европе, на протяжении более чем восьми столетий связана недобрая молва. Здесь происходят пугающие события, не поддающиеся разумному объяснению.До завоевания Карельского перешейка Торгильсом Кнутссоном место, на котором в 1293 году был возведен Выборгский замок, считалось у карелов проклятым. Здесь будто бы в конце XII века был похоронен злой колдун, живший, согласно местному преданию, более трехсот лет. Столь высокая продолжительность жизни могущественного чародея была связана с тем, что он питался человеческой плотью и пил свежую кровь, наводя тем самым ужас на население близлежащих поселков. Как гласит легенда, колдун заставил людей приносить ему маленьких детей. В случае неповиновения несчастных ждала жестокая расправа…И после смерти колдуна не всякий отваживался прийти в это место, над которым то и дело раздавался леденящий душу волчий вой, а по ночам мерцали зловещие огоньки. Тем не менее спустя столетие на проклятом острове одним из родоначальников старинного шведского рыцарского рода Поссе был построен величественный замок. Имя его основателя история не сохранила, и в народной памяти он остался «старым хозяином».Убежденный католик, храбрый воин и глава большого семейства, старый хозяин поначалу пользовался большим уважением местного населения, не раз искавшего у него защиты, помощи и покровительства. Однажды, как гласит молва, рыцарь в одиночестве отправился на охоту и пропал. Вернулся он лишь спустя несколько дней в изодранной одежде, без лошади и с помутившимся рассудком. Заперся в одном из залов замка, отказался от пищи и еды и через какое-то время умер. Карелы поговаривали, что в день смерти старого хозяина рядом с замком крестьяне видели высокую черную фигуру без лица, в длинном балахоне, до рассвета бродившую под крепостными стенами. Вскоре хозяева покинули замок. Лишь старший сын скончавшегося рыцаря время от времени появлялся в своем родовом поместье, да и то ненадолго.В последней четверти XV века замком владел потомок старого хозяина, рыцарь Кнуте Поссе, с именем которого связаны легенды о кровожадном оборотне. Вскоре после появления в замке молодого Поссе среди жителей окрестных деревень стали распространяться слухи о том, что новый хозяин – колдун. Поговаривали, что Кнуте Поссе был членом какого-то религиозно-мистического общества, в котором его и посвятили в тайны черной магии. Эти слухи упрочились после того, как Поссе весьма необычно расправился с одним рыбаком. Как-то раз молодой рыцарь в компании друзей весьма шумно отдыхал на берегу Выборгского залива. К ним подошел старый карельский рыбак. Между незваным гостем и хмельной компанией возникла ссора. Поссе приблизился к рыбаку и просто приложил руку к его голове. Тотчас рыбак без чувств рухнул на землю. К вечеру он, не приходя в сознание, умер…Начиная с 1492 года, местные крестьяне и рыбаки частенько видели на выборгских улицах и в предместьях города следы оборотня – отпечатки когтистых лап характерной формы. А вскоре из окружающих Выборг селений начали бесследно пропадать дети и молоденькие девушки. Карелы из уст в уста стали передавать истории о нападениях огромного кровожадного волка, который с 1492 по 1497 год утащил в свое таинственное логово более трех десятков человек.Впрочем, где располагалось это логово, местные жители хорошо знали – ночами из-за стен страшного замка то и дело раздавались душераздирающие крики и вой, приводившие в трепет все окрестное население.В 1497 году Кнуте Поссе внезапно исчез. С этого времени прекратились и нападения оборотня на людей. А вскоре возникла еще одна легенда, согласно которой колдун-рыцарь Кнуте Поссе улетел на шабаш ведьм, проходивший в Ночь всех святых на Пухтоловской горе, и там его к себе забрал сам дьявол. Однако через тринадцать лет призрак колдуна Поссе время от времени стал появляться в замке и его окрестностях, наводя ужас на незваных гостей.Начиная с XVI века множатся свидетельства необъяснимых событий и жутких встреч, столетиями происходивших в стенах Выборгского замка и его окрестностях. Так, в одной из скандинавских хроник начала XVI века говорится о том, что в полночь 3 декабря люди слышали протяжный вой и видели у подножья одной из башен страшную тень. Выборгские архивы сохранили упоминание о том, как в 1614 году «землемер Эрик Сундстрем, выйдя из трактира с приятелями, встретился на Абоском мосту с огнедышащим демоном – с рогами, крыльями и о четырех ногах. Демон кинулся на подвыпивших гуляк, схватил землемера и скрылся с ним в ночной темноте».Хроника середины XVIII века упоминает, что один выборгский мясник как-то зимним вечером неподалеку от замковых ворот столкнулся с огромным псом. Неожиданно собака стала сотрясаться в конвульсиях и вдруг превратилась в большое – намного больше человека – лохматое существо с гигантскими клыками и глазами, горящими адским огнем. Мясник еще не успел осознать всю опасность встречи, как вдруг существо вцепилось ему в руку и откусило ее по самый локоть. Истекая кровью, мясник успел добежать до городской ратуши, где и рассказал людям о жуткой встрече, едва не стоившей ему жизни.XX век тоже был обильным на таинственные события, связанные с Выборгским замком. Так, в конце 1940 года находившийся на посту в замке советский солдат вдруг увидел появившуюся точно из воздуха темную фигуру неизвестного, которая не реагировала на окрики. Постовой сделал несколько выстрелов в нарушителя, однако таинственный незнакомец как ни в чем не бывало неспешно скрылся за одной из крепостных стен. О случившемся солдат доложил командиру роты лейтенанту Гарбузову, по приказу которого немедленно были организованы поиски таинственного нарушителя, не давшие, однако, никаких результатов.После Великой Отечественной войны замок оказался заброшенным. Однако среди выборгских мальчишек, любивших лазить по развалинам древних строений, в конце 1940-х годов стали ходить пугающие истории о привидении, которое живет в «страшной дыре». Так местная ребятня окрестила подземный ход, построенный в конце XVI века Иоганном де Порте, который соединил замок с городом. Этот ход в народе тогда получил название Матвеевой дыры, в которую, впрочем, никто не отваживался входить. Лишь в 1910 году петербургский историк Н. Голомидов впервые посетил изрядно разрушенное временем подземелье, на кирпичных стенах которого были нанесены непонятные каббалистические знаки. Позже, после многолетних попыток их расшифровать, ученые сумели понять их общий смысл: «Смерть… преисподняя… огонь… адские муки». По предположению некоторых исследователей, Матвеева дыра была местом сборищ некоего недоброго тайного общества, за которым безуспешно охотились агенты Охранного отделения царской России во второй половине XIX века.А в 1912 году произошел единственный в XX столетии смертельный случай, связанный с Матвеевой дырой. В те годы в Выборгском замке располагался Военно-исторический музей имени Петра Великого. В один из осенних дней рядом с дырой было обнаружено тело смотрителя – еще не старого и физически крепкого мужчины, который, как выяснилось, скончался от разрыва сердца. Волосы на голове смотрителя были совершенно седыми, а лицо покойного искажала гримаса ужаса. Что напугало мужчину до такой степени и стало причиной его скоропостижной смерти, так и осталось загадкой…И в наши дни тайны Выборгского замка по-прежнему манят к себе исследователей и любителей острых ощущений, которых не могут остановить ни предостережения старожилов, ни жуткие легенды, сохранившиеся в народной памяти.Автор: Подольский Юрий Фёдорович.Фотографии из открытых источников.

Ключевые слова: Выборг замок колдун оборотень легенды рыцарь городские легенды

Другие, подобные истории: