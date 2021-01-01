Городские легенды Красноярска

Городские легенды КрасноярскаКаждый город имеет свой кусочек мистики, и Красноярск не исключение. Как и везде, у нас есть свои летописцы и очевидцы страшных историй. Хотя в сравнении с другими городами наш относительно тихий и привидения в нём ведут себя прилично, всё же есть жуткие истории, которые передаются из поколения в поколение. О них «АиФ на Енисее» рассказала Елена Бершадская, специалист Красноярского экскурсионного агентства Центра путешественников.
Для чего подземелье?
Одно из самых загадочных мест Красноярска - большое подземелье в районе площади Революции. Оно начинается от здания Духовного училища, где в настоящее время находится военный госпиталь, и тянется до краевой администрации (раньше на её месте был Богородице-Рождественский собор). Далее тоннель продолжается до Архиерейского дома. Сведения, что эти три подземелья были реальными, мне подтвердили люди, которые потом замуровывали в них входы. Не скажу, что их строительство было связано с чем-то мистическим. Они были созданы для практических нужд, например, чтобы зимой не передвигаться по морозу. Ещё на большие праздники - Пасху или Крестные ходы - улицы были очень загружены, а подземелье позволяло быстро и безопасно добраться до собора, не пробираясь сквозь толпу. Также абсолютно точно существовал тоннель от Качи до Енисея. По нему тяжеловозы перемещали свои грузы. Его я видела своими глазами. У одной красноярки в подвале дома сохранилась кладка этого подземного хода.
В усадьбе Крутовских рабочие слышали пугающие шорохи и шаги. Фото из архива Центра путешественников
Где живёт привидение?
Почти все самые жуткие и необъяснимые случаи происходили в исторической части города. А одна из этих историй продолжается до сих пор. Легенда гласит, что на площади Революции живёт привидение чёрной дамы, подталкивающее людей к неадекватным действиям. По преданиям, появилось привидение в период процветания субкультуры готов и криминальных «темнушников» 90-х. Они любили собираться в этом месте, брали проходящих мимо жертв на «слабо» и во время драки грабили, даже убивали. Теперь у нас есть новая субкультура - стритрейсеры. Они любят погонять по улицам города, и почему-то особенно на площади Революции. Не раз сами гонщики говорили, что, когда они собираются в этом месте, возникает ощущение, что их кто-то подзуживает. На площади существует какая-то необъяснимая энергетика, которая одурманивает сознание людей. Факт: регулярно там случаются страшные аварии и погибают люди.
Чьи в доме призраки?
Историй, связанных с красноярскими привидениями, очень много. В одном из самых первых каменных зданий, возведённых в городе, усадьбе Крутовских, во время реставрации дома рабочие не могли трудиться по ночам. Они жаловались на странные звуки, которые появлялись непонятно откуда: чьи-то шаги, разговоры, смех... В итоге строители отказались работать. Хозяин дома решил вызвать батюшку из церкви, чтобы освятить усадьбу. Как ни странно, но после этого христианского обряда все посторонние звуки и шумы прекратились.
Ещё одна жуткая история, которую подтверждают учителя, связана с красноярскими гимназиями. Многие ученики и педагоги рассказывают, что неоднократно видели в зданиях образовательных учреждений наказанного мальчика, стоящего в углу. Обычно он стоит, отвернувшись к стене, и совсем не двигается. Сначала работники гимназий думали, что это ученик. Но данную теорию опровергло то, что мальчик внезапно исчезал. В это можно верить или не верить, но об этом рассказывали многие.
Конечно, в любом уважающем себя музее должно быть хотя бы одно привидение. И, судя по рассказам сотрудников Красноярского краеведческого музея, так оно и есть. Как-то наши учёные проводили очередные исторические исследования: перебирали экспонаты, копали новые факты, - в общем, сидели до ночи возле своих находок, как и полагается увлечённым своим делом людям. Внезапно им начал являться силуэт Фритьофа Нансена - норвежского путешественника-исследователя, погибшего ещё в 30-х годах. Сотрудники музея рассказывают, что до сих пор периодически слышат странные звуки в залах и думают, что это аномальные явления.
Автор - Ксения Орлик.
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Сегодня, 11:48 by ElfinПросмотров: 109Комментарии: 0
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