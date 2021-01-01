Астрология гнева

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:06 by

***Слово "гнев" в русском языке обозначает целую гамму чувств, психологических состояний и форм. Среди них — раздражительность, обида, досада, ярость и т. п. В христианстве гнев считается одним из семи смертных грехов, а источником всех видов гнева - гордыня."Эмоция гнева по происхождению восходит к животному миру, представители которого, сталкиваясь с опасностями, становятся перед выбором — бежать или контратаковать", — считает психотерапевт Беверли Энджел из университета Тэмпл. "Для эффективной контратаки необходим импульс подкрепления в виде мощной отрицательной эмоции гнева, которая у многих животных, особенно у хищников, генетически закрепилась как рефлекторная реакция", — полагает она. Как считают сейчас многие психологи, сдерживать и подавлять гнев вредно для здоровья. Он подобен зажженному факелу внутри организма. Чем больше внешних проявлений гнева подавляется, тем сильнее обжигает огонь внутри. Он разрушителен. Его невозможно убить, пряча в себя. Тем, кто постоянно чрезмерно подавляет гнев, некоторые врачи, психологи грозят целым букетом заболеваний.Что же получается? Выплёскивать свой гнев наружу, дать ему волю? Но проблема в том, что от этого он с каждым всплеском получает всё больше и больше прав в сознании.Оглушительные удары гнева способны заглушить даже самое дивное звучание лиры разума. Чем чаще Вы выпускаете свою злость наружу, тем сильнее привыкаете к такой разрядке. В этом смысле гнев подобен наркотику.По-настоящему бороться с гневом можно только тогда, когда Вы осознаете его пагубность. Если Вы твёрдо решили победить необоснованную злость, то первое, что следует сделать – это отнять силу у вспышек ярости.***Овны мало задумываются о выражении своего гнева. Они могут внезапно выскочить из-за стола во время обеда, выбежать из комнаты, хлопнув дверью - особенно, если не правы. Овны любят качать права и выяснять "кто в доме хозяин". Все свои вспышки гнева они считают оправданными, а других людей - виноватыми. И, так как иначе быть не может, всегда рассчитывают на искренние извинения за то, что они на вас наорали.Совет. Овны, давайте почаще выход своей злости: берите в руки палку, клюшку, ботинок или подушку и избивайте любой небьющийся предмет.Тельцов разозлить трудно. Они свято хранят в душе свои обиды, и могут проявить свою ярость спустя многие месяцы, а то и годы. Надуманный авторитет Тельцов заставляет их подавлять собственную чувственную натуру, поэтому эмоции они маскируют, а гнев подавляют. В крайнем случае, они используют язвительные подколки и бесконечные нравоучения. К тому же, Тельцы могут при надобности хорошо изображать гнев и презрение, которые на самом деле не испытывают.Совет. Тельцы, используйте свой гнев вовремя, не копите и не культивируйте его в себе. Помните, что проявление эмоций не чуждо человеку.Близнецы - профессиональные спорщики, резко и безапелляционно выражающие свои мысли. Они как никто другой жестоко клеймят своих друзей и знакомых, если те не оправдывают их надежд. А по сути, так Близнецы выплескивают наружу недовольство собой. Порывы темперамента Близнецов невозможно проконтролировать. Кроме того, они никогда не прощают тех, кто стал свидетелем их слабости, увидел их в гневе.Совет. Близнецы, ваше спасение - юмор. А если этого недостаточно, можете по необходимости и поплакать, но только в одиночестве и в меру.Раков можно назвать ворчунами. Так они выпускают постоянно накапливающийся в них "пар". Однако, они способны и более яро проявлять свой гнев: стукнуть кулаком по столу, сломать карандаш или ручку, порвать бумаги, даже тарелку разбить, если, конечно, она не очень дорогая... Еще один рачий способ выразить гнев - уединиться, отключить телефон, накрыться с головой одеялом и лишить всех своего общения.Совет. Раки, старайтесь чаще вести себя отстраненно, будьте беспристрастны, смотрите на мир позитивно. Не стесняйтесь открыто говорить всем то, что считаете необходимым.Львам гнев не чужд. Агрессии у них много, а темперамент пылкий и взрывной. Львы постоянно утверждают собственное превосходство, их раздражает, когда к ним относятся не так, как им хочется. Они не терпят, когда их хоть в чем-нибудь ущемляют. Львы пытаются использовать гнев на свою пользу - они думают, что все сразу же затрепещут и падут перед ними ниц. А когда это не удается, Львы страдают и сердятся еще больше.Совет. Львы, не считайте, что все вам должны. Утверждайтесь безопасными способами. Не рычите на людей.Самая большая проблема Дев - они боятся открыто выражать свой гнев, считая его некрасивой эмоцией. От большого ума они стараются вообще воздерживаться от гнева, запрятывая его глубоко внутрь себя. Девы маскируют свою злобу за кривой улыбкой, опасаясь за свой имидж. Они чувствуют себя виноватыми за проявление страстей, и этим всегда могут воспользоваться другие. Но и Дев можно довести до бешенства, и они будут раскидывать вещи, бумаги и посылать всех куда подальше.Совет. Девы, никогда не занимайтесь самобичеванием. Гневайтесь правильно. Помните, что в гневе вы сексуальны и естественны.Весы, с виду, люди тихие, уступчивые, просто голубки. Однако, приятная внешность часто скрывает хищную ястребиную сущность. Весы не умеют гневаться честно и конструктивно. Чаще всего объектом их злости становятся самые близкие. Но гнев может быть хорошим стимулом для секса. Часто секс и агрессивность для Весов не разделимы - если они не разозлятся на партнера, они не могут возбудиться.Совет. Весы, не считайте, что все вокруг только и думают, как вам навредить. Поезжайте в уединенной место или влезьте на крышу и орите во все горло - злость как рукой снимет.Скорпионы копят гнев в себе медленно, но верно. А выход их злости наружу можно сравнить только с извержением вулкана. Но это лучше, чем желание уединиться и свести счеты с жизнью, на что Скорпионы также способны. Некоторые умные Скорпионы способны разряжаться на "безопасных" объектах: кошках, собаках - это лучше, чем выливать гнев на супруга или начальника. (Ну это спорный вопрос, мне, например, животных больше жалко.Совет. Если вас кто-то разозлил, лучше рассмейтесь в лицо - это подействует сильнее, чем любое проявление гнева.Стрельцы в гневе нетерпимы, нервозны, саркастичны и остры на язык. Дело в том, что Стрельцы чувствуют себя ответственными за все грехи человечества, и это их очень угнетает. Нечестность, грубость и несправедливость, даже прямо к ним не относящиеся, могут вывести их из себя. Их гнев быстрый и буйный: мгновенно загораются, быстро гаснут и скоро все забывают.Совет. Оставьте мир в покое, займитесь повседневными проблемами своих близких. Ограждайте себя от конфликтных ситуаций и не сражайтесь до победного конца.Козероги меньше всех других знаков подвержены гневу. Они его просто рационализируют, игнорируют и считают ненужной, нестоящей реакцией. Но все же и они могут сорваться и наделать много неприятностей, и не только обидеть других, но и лишить массы удовольствий себя, а так- же серьезно повредить личной жизни. Часто они злятся по мелочам, собираясь в тех случаях, которые действительно могут вызвать гнев других людей.Совет. Помните, что гнев - это естественное человеческое чувство. Почувствовав злость, займитесь каким-нибудь полезным делом: покопайте в огороде, пропылесосьте квартиру, постирайте носки...Водолеи считают, что ненависть - неотъемлемая часть любви. Они ищут партнеров, которые обладают качествами, которых у них нет... и попадают в ловушку. Потому что именно те качества, которыми Водолеи не обладают, вызывают у них наибольший гнев и ненависть. Избавляются Водолеи от гнева, заводя множество ненужных знакомств и распуская про своих приятелей грязные сплетни. Их стремление унизить других является специфической формой водолейского гнева. «Обидчивые интриганы».Совет. Водолеи, избавьтесь от желания менять других людей. Запаситесь набором самых грязных бытовых и сексуальных выражений и используйте их, когда впадаете в гнев. Это произведет шокирующий эффект, а вы избавитесь от собственной злости.Закомплексованные Рыбы ограничены и в проявлении гнева. Прежде чем решиться погневаться на кого-либо, Рыбы обычно заболевают. С близкими, они, чаще всего, заключает сделку: те ограждают их он грубости внешнего мира, а Рыбы избавляют их от своего гнева и капризов. В принципе, Рыбы могут выражать гнев одним своим пронзительным взглядом. А злятся они чаще всего на себя из-за постоянных страхов: за здоровье детей, за верность супруга, за собственные недостатки, за неприятности на работе...Совет. Исключите из своего лексикона слово "должна" ("должен"). Признайте, что только вы сами ответственны за собственную жизнь, и гневаться за неудачи не на кого.Автор - Karinalin.

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