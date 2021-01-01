Внешность по знаку зодиака

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:54 by

***Считается, что планета, которая оказывает наибольшее влияние на период рождения человека, накладывает отпечаток на его внешность. В целом, определяющими будут общий правитель зодиака и определенная декада на период рождения, для более точных черт – день недели рождения, число рождения (допустим, если человек родился 13-го числа, то путем сложения чисел, получается 4, и означает влияние Урана), асцендент знака зодиака на час рождения, знаки зодиака родителей. Посредством этого, можно будет по внешности угадывать знак зодиака или узнать, как будет выглядеть ребенок, когда вырастет.***Планетарная система, состоящая первоначально из 7 планет, включая солнце и луну, что не совсем корректно с точки зрения современной астрономии, с древности широко применялась в астрологии, с прогрессом науки добавилось еще 3, которые более современные астрологи тоже смогли задействовать для описания качеств людей.***– довольно плотного телосложения, у них широкий лоб, большие кариеили серые глаза и золотистые волосы, часто вьющиеся, улыбка у таких людей широкая и красивая. Часто встречаются веснушки, пигментация.– люди, рожденные под ее знаком, обычно склонны к полноте, с правильными чертами луноликой формы лица, с характерной бледностью. Глаза светлые, часто с синевой под ними, будто никогда не высыпаются. Волосы светлые.- дает высокий рост, пожалуй самый высокий из всех планет. Загорелое лицо, овальное. Высокий лоб, нижняя челюсть часто выдается вперед. Глаза большие, серые или голубые. Цвет волос от темно-русого до светло-русого.– дает оригинальную внешность, одновременно шокирующую и притягивающую. Черты лица часто непропорциональны. Может приводить к тому, что человек будет выглядеть иначе, чем можно было бы ожидать в соответствии с общим влиянием планет. Делает людей эксцентричными в поступках и в манере одеваться, склонны сражаться со всеми даже в одиночку.– острые черты лица, длинные руки с тонкими пальцами, они выглядят моложаво и подтянуто, за счет чего трудно определить их настоящий возраст. Телосложение худощавое, женские формы слабо выражены. Лицо узкое, часто треугольной формы, высокий лоб, длинный нос, подвижный взгляд. Цвет лица оливковый, золотистый. Волосы достаточно светлые, русые.– хороший цвет лица, правильные черты и совершенные формы. Глаза обычно светлые, волосы от русых до темно-каштановых, шелковистые и часто волнистые. Иногда ямочки на щеках или на подбородке, пухлые губы. Рост близкий к высокому, но склонны к полноте.– обычно у таких людей большие глаза с романтическим выражением и отсутствующим взглядом. Человек производит впечатление чарующей или таинственной личности. Способен меняться, как хамелеон - то этот человек очарователен и добр, то раздражителен и мрачен.– как правило, не отличаются особой внешней привлекательностью, средний рост, холодные глаза, темные волосы, худощавое телосложение и почти постоянное унылое выражение лица. Накладывает отпечаток мрачности и таинственности.– крепкого сложения, глаза часто карие, волосы песочные или темные с рыжеватым отливом, жесткие, непослушные. В основном среднего роста, тело скорее худое, чем полное. Такие люди быстро краснеют, когда нервничают или злятся. Марс может портить внешность, давать проблемную кожу, приобретенные шрамы и другие дефекты.- может сформировать у человека грубоватое телосложение, несколько нескладное и сутуловатое, с обилием волос. Взгляд пронзительный, глаза немигающие. Ногти плохие и неровные, как когти. Также это может выражаться в манере одеваться - носят черные кожаные куртки, сексуально провоцирующую одежду. Голос скрипучий, черный пояс в языковом карате — саркастичный, язвительный человек. Активные и напористые, но сильно зависят от окружающей толпы и честолюбивого стремления к деньгам.Обычно высокий наклоненный лоб, заостренный нос, у мужчин может быть сильно заметный кадык. Лицо удлиненное, с тонкими чертами и красноватым оттенком. Для девушек характерна высокая шея. Брови нависающие или сильно изогнутые, могут даже срастаться. Глаза обычно небольшие светлых оттенков, часто бывают дальнозоркими. Взгляд острый и властный. Верхняя губа зачастую очень тонкая. У представителей этого знака часто можно заметить крупную родинку на лице. Волосы имеют рыжеватый оттенок, часто густые и сильно кучерявые. Рост средний или немного выше среднего. Тело крепкое. Походка быстрая, стремительная, очень деятельные люди.Как правило очень привлекательные. Кости у них широкие. Цвет кожи нежно-бежевый. Лицо широкое, губы полные и чувственные. Нос в меру широкий и прямой. Глаза, большие, часто имеют персидский разрез, в большинстве случаев светлые, ресницы густые и длинные, взгляд мягкий, бархатный, но могут скрывать за ним строптивый и даже коварный характер. Часто прикрывают веки, вроде как от усталости, эдакий римский император-тиран или греческая эпикурейка. Под правым или левым глазом можно увидеть одну достаточно крупную родинку, а на щеках ямочки. Уши иногда либо очень плотно прижаты или наоборот несколько оттопырены. Шея часто широкая и короткая. Тело крепкое, сильное, пропорционально-структурированное с выдающимися формами. Часто бывают коренастыми и широкоплечими. С возрастом от малоподвижного образа жизни, склонности к лени и удовольствиям быстро полнеют. Ходят степенно и как бы в развалку, часто бывают неуклюжими и падают на ровном месте. Жестикуляцией не отличаются, не любят лишних движений, но могут совершать мимолетные действия в необходимых ситуациях.Обычно высокие и худые люди, но даже при невысоком росте руки и ноги у них будут длинными и все время в движении. Не мускулистые, но жилистые. Часто сутулые плечи. Лицо удлинённое, худое и скуластое, черты лица тонкие, подверженные сильной мимике. Очень эмоциональные и сильно влюбчивые люди. Взгляд живой и быстрый, глаза небольшие, но широко расставленные. Волосы тонкие и непослушные, поэтому они часто делают короткие причёски. Цвет волос и глаз может быть любой, но чаще светлый. Нос — тонкий, может быть несколько вытянутый и очень часто с острым кончиком. Подбородок острый, рот широкий. Губы поджаты или бантиком, но всегда хорошо очерченные, склонные к ухмылкам, нижние зубы по сравнению с верхними несколько выступают вперед. Походка нервная, не может спокойно сидеть на одном месте. Настроение очень быстро меняется на противоположное, будто в них два человека.В основном невысокие, склонные к полноте, верхняя часть тела несколько мощнее нижней, по причине хорошо развитой грудной клетки. У женщин часто на груди можно найти родинку. Маленькие кисти рук, ступни ног. Лицо широкое и круглое, кожа лица бледная. Большой острый подбородок, брови дугой, нос короткий и может иметь горбинку. Мечтательные, круглые глаза отличаются нежным, заботливым выражением, цвет их часто бывает зеленым, веки тяжелые. Выражение лица у представителей этого знака часто остается детским и немного обиженным. Добрая и симпатичная улыбка, чувственные губы. Волосы мягкие, гладкие, послушные, как тонкие, так и толстые. Цвет волос — или светлые, или иссиня-чёрные. Склонны к ранней седине. Ходят плавно, слегка боком. Представители этого знака, производят впечатление робких и застенчивых. Но на самом деле, они склонны раскрываться в отношениях, со временем становясь решительными, и порой даже хитрыми.Встречаются люди самого низкого роста, или наоборот слишком высокого. Тело крупное, широкие кости, большая грудная клетка. Мускулисты и стройны, бедра узкие, талия высокая, плечи широкие, прямая осанка. Стройные ноги изящные лодыжки и выпуклые колени. Могут иметь очень роскошные волосы с привычкой запрокидывать голову и поправлять их. Волосы отливают золотом или могут быть ярко-рыжими, часто завиваются, У мужчин встречаются залысины по бокам лба (кошачьи ушки). Волосы очень легко выгорают на солнце. Лицо широкое, открытое с явно выраженными скулами, широким лбом. Голова круглая, крупная. Кожа смуглая, ноздри широкие, как правило, крепкие хорошие зубы. Уши большие, подбородок часто выступает вперед, как знак решительности. Губы полные, нижняя губа может быть немного выпячена. Часто встречаются веснушки. Глаза часто с иранским разрезом, с приподнятыми вверх внешними уголками, при этом чаще светлые, живые, блестящие, но встречаются и чисто черные. Часто громко разговаривают и восклицают, быстро краснеют.Отличаются наибольшей фотогеничностью и часто красотой. Представители этого солнечного знака худощавы и стройны. Их черты лица и фигура четко очерченные, как будто высеченное скульптором. Рост выше среднего, а руки часто очень длинные, пальцы красивые. Характерна низкая талия, вообще нижняя часть тела может быть тяжеловатой, как у мужчин, так и у женщин. У женщин часто встречается плоская грудь, и в любом возрасте они напоминают девочек, фигура напоминает гитару, но в период Венеры и Солнца встречаются и роскошные фигуры, как у Салмы Хайек, например. Высокий и широкий лоб, подбородок заостренный. Маленькое лицо с маленьким подбородком, губы тонкие, всегда плотно сжаты. Глаза могут быть различного цвета, встречаются орехово-карие и васильково-голубые, небольшие, внимательные, во взгляде цепкость, колкость, нет мягкости. Волосы либо тонкие, либо густые и кучерявые, часто имеют пепельный оттенок, хотя могут быть любого цвета. Голос нежный и мелодичный. Ходят быстро и энергично, суетливы и беспокойны. Часто очень коварные.Обычно очень пропорционально сложены, и бывают стройными. Кожа чистая и имеет приятный цвет, ногти красивой формы. Тонкие кости, стопы могут быть очень узкими. Внешность утонченная, часто даже «кукольная», несколько жеманны и манерны. Женщины зачастую миниатюрные. У них всегда подчёркнута талия, хорошо развитая грудь, идеальной формы бёдра. Сохраняют свою привлекательность даже в почтенном возрасте. Голова имеет красивую форму, волосы, как правило, прямые, брови четко очерченные. Лицо овальное, а его черты симметричны. Часто встречаются темные круги под глазами. Нос, в основном, короткий и прямой. Хорошо сформированные уши, округлый подбородок. Чётко очерченная линия губ, сами губы никогда не бывают тонкими или поджатыми, скорее чувственными, яркими и с красивым контуром верхней губы, напоминающим лук Купидона. Зубы могут несколько выдаваться вперед, а иногда верхние слегка прикрывают нижние. Часто встречается разделенный подбородок. Мужчины красивы и выглядят ухоженными, но слишком придирчивые и часто раздражают. Движения у представителей этого знака плавные, но при этом стремительные.Во внешности больше проявляется Марс. Коренастое телосложение, крепкие кости, широкая грудная клетка, тело подвержено сильной волосатости. По внешнему виду часто трудно отличить от тельца, также, как и у них можно встретить слишком выдающиеся формы груди или бедер, но встречаются и вполне заурядные, но с очень выразительным взглядом, как черных, так и светлых широко расставленных глаз. Лицо по большей части квадратной формы, нижняя челюсть тоже квадратная и тяжелая, уши небольшого размера и прижаты к голове. Губы крупные и толстые с опущенными уголками, верхняя губа может быть чуть вздёрнута, часто с саркастической ухмылкой. Нос или вздёрнут или ястребиный, достаточно тонкий, с горбинкой. Зубы достаточно крупные, обычно хорошие. Ноги часто кривые, колышут бедрами при ходьбе. Волосы постоянно спадают на лоб, если не коротко обстрижены. Манеры спокойные, уверенные, но всегда готовы к неистовым действиям. Всегда магнетически сексуальны и привлекательны.Часто высокие, основательные, несколько вальяжные. В детстве часто быстро растут и отличаются стройностью и высоким ростом, но с возрастом начинают сутулиться. Фигура костлявая, ширококостная. Руки, ноги, кисти и стопы удлиненные, крупные. Бедра широкие, а вверху между ногами имеется хорошо выраженный просвет. Длинные ноги, размер ступни бывает очень большим. Продолговатое, овальное лицо с большим расстоянием между носом и подбородком, который выдвинут вперед. Глаза от карих до голубых, дальнозоркие. Ярко выражены передние зубы. Громко смеются. Уши заостряются кверху. Волосы густые и волнистые от каштанового до светлого. Брови и ресницы обычно более темного цвета, чем волосы. Стрельца часто можно узнать по тому, как он сидит, подбирая ноги под себя. Им свойственно размахивать руками и смахивать окружающие предметы. Часто сутулятся и шаркают ногами. Их отличает настойчивая, неугомонная и громкая манера поведения, но всегда уверенная походка.Могут отличаться внешней значительной красотой. Один тип представляет невысоких, стройных, даже сильно худых с тонкой шеей. С узкой грудью и узкими бедрами. Ярко выраженные черты лица с упругой кожей, вполне фотогеничны. Тонкие жесткие волосы часто могут торчать в разные стороны. Лоб высокий и квадратный, глаза небольшие, тонкие губы. Возможна привычка морщиться и припудриваться. Другой тип - это крупные кости и крупное телосложение. Широкие бедра, у женщин слабо выражена грудь, по форме также, как и Девы напоминают гитару. Запавшие щеки, нижняя челюсть слегка отвисает. Глаза расставлены широко, в чем есть сходство с теми, кто родился под знаком рака. Иногда нижние зубы перекрывают верхние.Оба типа держатся прямо и достаточно подвижны. Характерен болезненный цвет лица, сильно выражены носогубные складки, сам нос обычно в меру длинный. Волосы часто прямые черные или пепельно-светлые, глаза также либо черные, либо холодно светлые. Сам взгляд сверкающий, но отрешённый. В общем, внешность несколько суровая, холодная, отстранённая. Мимика очень скованная. Кажется, что, улыбаются они только ртом.Могут быть сказочно привлекательными или совсем неприглядными, но и те и другие обладают большой самоуверенностью и властью привлекать к себе внимание. Часто внешность также может представлять собой сплошные контрасты. Например, темные волосы при светлых глазах. У них непременно есть какая-нибудь запоминающаяся черта лица, делающая их неповторимыми. Обычно крупные кости, крепкое телосложение, голова большая. Рост немного выше среднего. Они мало подвержены возрастным изменениям. Кисти рук квадратные, пальцы длинные, ногти ровные. Из-за нервозности склонны теребить волосы и грызть ногти. Цвет волос различный, в большинстве случаев волнистые. Лицо овальное или длинное. Глаза относительно большие, взгляд прямой, больше других воздушных знаков отражают в себе небо. Верхние веки крупные, а уголки глаз несколько скошены вверх с большими тенями. Губы тонкие и стиснутые, если не выражено сильное влияние Венеры, тогда они могут быть очень полными и чувственными. Улыбка совершенно блистательная, отличается несколько выступающими вперед хорошими крупными зубами. Обычно следят за модой, и даже пытаются ее предвосхитить, поэтому производят обычно впечатление легкомысленных особ. Манера поведения эксцентричная, слегка наигранная. Их внешность может быть обманчива. Ходят мягко и плавно, как летают, но движения резкие и порывистые, даже несколько нервные, как текучая вода или быстрый ветер. Никогда не остаются надолго и постоянно куда-то собираются.Фигура склонная к полноте с плавными очертаниями. Плечи округлые, бедра широкие. кисти и стопы небольшие, но тоже широкие. тонкие запястья и щиколотки. Волосы густые светлые или каштановые вьющиеся и не всегда покорные. У них часто встречается удлинённое лицо и не очень большие глаза, кожа мягкая и бледноватая, плохо подверженная загару. Глаза, часто синие, несколько выдаются вперед, а веки с длинными ресницами мечтательно открываются и закрываются. Часто в уголках глаз могут находиться морщинки, опускающиеся книзу, так же как и в уголках губ. Очень часто у них бывает верхняя губа больше, чем нижняя – при этом губы непременно пухлые, чувственные. Нос короткий, ровный и маленький. Красивые ноги, медленная, задумчивая, чуть-чуть раскачивающаяся походка. Голос глубокий. Часто витают в облаках с отсутствующим взглядом и совершенно не слушают, то что вы им говорите. Некоторые представители этого знака предпочитают густые челки, как бы прячась от этого мира.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Эзотерика гороскопы описание внешность

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