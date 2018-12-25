Зеркала

Новость отредактировал Core - Вчера, 19:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 3 +2 Вчера, 19:41 by

Мистики утверждают, что зеркало способно отражать опасные энергии так называемого, низкогоастрала. Символическое осмысление главных свойств и функций зеркала - отражение и удвоение, пограничность по отношению к двум мирам. То, что можно увидеть в зеркале, принадлежит нездешнему, "тому", иному, потустороннему миру, относится к области смерти и нечистой силы, но наряду с этим существует, при определенных условиях, способность отражать зло и притягивать добро, - испанцы, например, верят, что, подвесив зеркальца на плечи маленьким детям, они избавят их от злобных взглядов. У индийцев, таджиков и персов известен свадебный обряд, когда жених и невеста должны смотреться в одно зеркало, чтобы связь зеркальных двойников укрепила земной брак. У некоторых народов жених и невеста могут видеть друг друга впервые именно отраженными в зеркале, а не непосредственно. То есть знакомство происходит через зеркальных двойников.На Руси к зеркалам всегда было настороженное отношение. Считалось, что это "подарок дьявола" может не только сам "заразиться" "дурной" энергией, но и передать ее другим людям, наибольшим же злом являются древние зеркала, переданные по наследству. В зеркалах жили двойники людей и двойники страшные, несущие в себе все самое плохое, что есть в человеке. Некоторые народы звали таких двойников допельгангерами.1. Завешивание зеркал в доме на 9 дней после смерти человека - эзотерики объясняют это необычными свойствами зеркала: все, кто отражался в нем, продолжают там жить. Душа умершего, может заблудиться в зеркальном лабиринте и навсегда остаться в нем, не найдя верного пути в потусторонний мир. Если перед каким-нибудь зеркалом в квартире гаснет пламя свечи, сколько бы его ни зажигали, то это определенно указывает, что в этом зеркале томится чья-то душа. Кроме того, такое зеркало обычно бывает на ощупь особенно холодным. Опасны зеркала с заключенными в них душами умерших. Они могут навлечь беды и проклятия на весь род. Поэтому такое зеркало нужно уничтожить, чтобы тем самым оградиться от напастей и освободить попавшую в зеркальную ловушку душу.2. Запрет глядеться в разбитое зеркало – 7 лет несчастья. Нужно зайти сбоку, так, чтобы не видеть своего отображения, и аккуратно собрать осколки в пакет. Выбрасывая пакет, также не должно смотреть на осколки зеркала. Выбрасывать разбитое зеркало необходимо вместе с пакетом.3. Зеркало не должно отражать постель. Если оно обращено к постели и отражает спящих, энергии потустороннего, к которым человек наиболее чувствителен во сне, будут активно их облучать. Ночные кошмары, хроническое недосыпание, разбитость, усталость - обычный результат такого соседства. Зеркало, отражающее кровать, приведет также к разладу между супругами, появлению соперника или соперницы, а также к болезням "от любовных утех" и к разводу. Рекомендуется перевесить зеркало, а если такой возможности нет, то закрывать его чем-нибудь на ночь. (Да ну, я без него жить не могу.)4. Не рекомендуется вешать зеркало слишком низко - оно не должно "срезать" макушку самого высокого члена семьи: энергетика его ослабнет, он будет страдать головными болями. По этой же причине не вешают зеркала слишком высоко (фен-шуй).5. Нельзя долго смотреть через зеркало в собственные глаза - это приводит к колоссальной потере энергии.6. Не стоит смотреть на себя в зеркало на улице - это чревато облучением космической энергией, которая может подействовать подавляюще, и к тому же есть шанс получить заряд отрицательной энергии других людей.7. Нужно пользоваться только собственным зеркалом, смотреться в него только в хорошем расположении духа, и тогда отражение будет улучшать и умножать силы хозяина.8. Не смотреться в зеркало женщинам во время критических дней, беременности и в послеродовой период, по народным славянским представлениям, "перед ней открыта могила" и она может перенести в мир демона через своего ребенка.9. Не подносить ребенка в возрасте до одного года к зеркалу (фотографии имеют много сходных черт, например, считается, что нельзя фотографировать ребенка до 3-х лет). Чаще всего в старину опасались, что ребенок испугается сидящей в зеркале нечистой силы и не будет спать, будет видеть дурные сны и т.п.10. Не есть перед зеркалом - "красоту свою съешь", т. е. отражение в потусторонний мир, коим является зеркало, "втянет" внешнюю привлекательность или энергию оригинала. Нередко можно услышать мнение, что женщины стареют быстрее мужчин потому, что чересчур много смотрятся в зеркало. Это объяснимо с позиции, если зеркало нейтрализует защитную ауру. Значит, чем дольше мы любуемся собой, тем больше теряем сил.11. Через зеркало можно навести порчу. Во время проведения обряда на порчу 4 зеркала расставляются на 4 стороны от себя, чтобы не получить откат. Если какой-либо человек посмотрит в ваше зеркало с пожеланиями зла, то эти пожелания могут исполниться.12. Если повесить его в той комнате, где собираются гости, то оно заберет все злое себе. Потом зеркало следует очистить, пока оно является только накопителем, а не излучателем. Очистку рекомендуется производить холодной водой.13. Если в доме много зеркал, это приносит удачу.14. Если смотреть в зеркало, желая себе самого хорошего, уверяя свое отражение, что оно - самое умное, самое красивое и самое замечательное, то двойник, живущий в зеркале, обеспечит осуществление этих мечтаний.Магические зеркала фигурирует практически во всех магических ритуалах. С помощью зеркала гадают, наводят порчу, привораживают, общаются с духами и душами умерших, корректируют судьбу, предсказывают будущее, получают советы в сложных ситуациях.Предпочтительным для гадания на зеркалах всегда являются полнолуния, летнее и зимнее солнцестояния (21 июня и 21 декабря), специальные колдовские праздники прилива сил Света и Тьмы (2 февраля, 30 апреля, 1 августа, 31 октября), ночь на Ивана Купала (25 июня), Святки (период с 25 декабря по 6 января).Купите в четверг новое зеркало круглой формы на подставке. (В принципе между квадратным и круглым зеркалом нет разницы, во многих нумерологическо-символических учениях, квадрат, как и круг равен четырем). Чтобы оно начало действовать, наберите на рассвете воды в любом водоёме: роднике, колодце, в крайнем случае, из под крана. На возрастающей Луне (после Новолуния) в утренние часы. Положите на стол зелёную ткань, на неё поставьте таз с этой водой. Положите туда зеркало отражающей стороной вверх. За тазом крестом поставьте 4 белые свечи и зажгите их. Читайте так, чтобы дыхание касалось воды:Бросьте в воду щепотку соли и горстку пепла, предварительно спалив небольшую осиновую ветку. Накройте таз с зеркалом плотной тёмной тканью и оставьте до следующего утра. На следующее утро колдовское зеркало готово. При этом, для пущего эффекта, с древности рекомендовалось вырезать на ободке зеркала кольцом, какое-нибудь защитное заклинание на каком-либо древнем языке задом на перед или вверх ногами (зеркально в общем), чтобы темный двойник не смог нанести вам вред.Установите зеркало таким образом, чтобы в нем не отражалось пламя горящих по бокам свечей. Гадающий должен видеть только свое лицо. Нельзя моргать, даже если на глаза наворачиваются слезы. Надо смотреть в глаза своему отражению не менее получаса и делать это ежедневно, пока образ в зеркале не начнет изменяться, и вы не увидите свой «истинный облик».Желательно в полнолуние, в понедельник. Самое оптимальное время для заглядывания в зеркала - полночь, время, когда один день уже закончился, а следующий еще не наступил. Понадобится магическое зеркало, большая черная свеча, серебряный кубок (или прозрачную чашу) с водой, фотография или мумиё человека (можно и без этого, попросить о чем-то другом), на которого должен повлиять двойник. Все это поместите на стол (алтарь), зеркало должно стоять напротив вас на расстоянии вытянутой руки, посередине свеча, кубок справа, фото – слева. Сформулируйте намерение (порча, любовь и т.п.) На протяжении всего ритуала нужно смотреть четко в глаза вашему зеркальному изображению. Теперь он - это НЕ вы. Когда, заметите, что он, действительно, НЕ вы, озвучьте ему ваше желание и то, что он за это получит (отрекитесь от чего-нибудь), подтвердите намерение сжиганием фотографии на свечи (не смотрите ни на фотографию, ни на свечу). Исполнитель должен видеть весь процесс сжигания. Потом опустите горящую фотографию в воду. Скажите двойнику, чтобы он ушел. Затушите свечу пальцами. Переверните зеркало лицом на стол, сверху поставьте кубок на ночь. На следующий день, вынесите воду куда-нибудь подальше от людей вылейте в землю.Для того, чтобы сохранить хорошие отношения с вашим двойником, старайтесь понравиться ему, никогда не отзывайтесь о нем плохо (т.е. не говорите о себе плохо в зеркало).1. Психологами было замечено, что депрессивным, склонным к суициду людям полезно смотреться в зеркало (Ну это смотря от чего депрессия, может именно из-за отражения она и возникает), и наоборот, здоровые и уверенные в себе люди, которые любили подолгу рассматривать себя в зеркале, начинали испытывать хроническую усталость и ухудшение памяти.2. Ученым удалось доказать, что зеркала с напылением из металлов теплых оттенков (бронзы, латуни, золота, меди) поглощают холодные, угнетающие энергетические потоки и отражают теплые, солнечные. Металлы холодных оттенков работают наоборот.3. Врачи-окулисты, чтобы дать глазам отдохнуть после занятий на компьютере или просмотра телевизора, предлагают использовать зажженную свечу, за которой на расстоянии 5-10 сантиметров помещено зеркало. В течение 10 минут нужно попеременно смотреть то на огонек свечи, то на зеркало. Такое упражнение действует как гимнастика для сетчатки и мозга. В результате мышцы глаза разгружаются, давление внутри глазного яблока нормализуется, и зрение резко улучшается.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: оккультные знания эзотерика символизм зеркала страшно интересно

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