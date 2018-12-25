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Страшно интересно

Зеркала

Мистики утверждают, что зеркало способно отражать опасные энергии так называемого, низкого
астрала. Символическое осмысление главных свойств и функций зеркала - отражение и удвоение, пограничность по отношению к двум мирам. То, что можно увидеть в зеркале, принадлежит нездешнему, "тому", иному, потустороннему миру, относится к области смерти и нечистой силы, но наряду с этим существует, при определенных условиях, способность отражать зло и притягивать добро, - испанцы, например, верят, что, подвесив зеркальца на плечи маленьким детям, они избавят их от злобных взглядов. У индийцев, таджиков и персов известен свадебный обряд, когда жених и невеста должны смотреться в одно зеркало, чтобы связь зеркальных двойников укрепила земной брак. У некоторых народов жених и невеста могут видеть друг друга впервые именно отраженными в зеркале, а не непосредственно. То есть знакомство происходит через зеркальных двойников.

Зеркала

На Руси к зеркалам всегда было настороженное отношение. Считалось, что это "подарок дьявола" может не только сам "заразиться" "дурной" энергией, но и передать ее другим людям, наибольшим же злом являются древние зеркала, переданные по наследству. В зеркалах жили двойники людей и двойники страшные, несущие в себе все самое плохое, что есть в человеке. Некоторые народы звали таких двойников допельгангерами.

С зеркалами связано большое количество предрассудков и обрядов:

1. Завешивание зеркал в доме на 9 дней после смерти человека - эзотерики объясняют это необычными свойствами зеркала: все, кто отражался в нем, продолжают там жить. Душа умершего, может заблудиться в зеркальном лабиринте и навсегда остаться в нем, не найдя верного пути в потусторонний мир. Если перед каким-нибудь зеркалом в квартире гаснет пламя свечи, сколько бы его ни зажигали, то это определенно указывает, что в этом зеркале томится чья-то душа. Кроме того, такое зеркало обычно бывает на ощупь особенно холодным. Опасны зеркала с заключенными в них душами умерших. Они могут навлечь беды и проклятия на весь род. Поэтому такое зеркало нужно уничтожить, чтобы тем самым оградиться от напастей и освободить попавшую в зеркальную ловушку душу.

2. Запрет глядеться в разбитое зеркало – 7 лет несчастья. Нужно зайти сбоку, так, чтобы не видеть своего отображения, и аккуратно собрать осколки в пакет. Выбрасывая пакет, также не должно смотреть на осколки зеркала. Выбрасывать разбитое зеркало необходимо вместе с пакетом.

3. Зеркало не должно отражать постель. Если оно обращено к постели и отражает спящих, энергии потустороннего, к которым человек наиболее чувствителен во сне, будут активно их облучать. Ночные кошмары, хроническое недосыпание, разбитость, усталость - обычный результат такого соседства. Зеркало, отражающее кровать, приведет также к разладу между супругами, появлению соперника или соперницы, а также к болезням "от любовных утех" и к разводу. Рекомендуется перевесить зеркало, а если такой возможности нет, то закрывать его чем-нибудь на ночь. (Да ну, я без него жить не могу.)

4. Не рекомендуется вешать зеркало слишком низко - оно не должно "срезать" макушку самого высокого члена семьи: энергетика его ослабнет, он будет страдать головными болями. По этой же причине не вешают зеркала слишком высоко (фен-шуй).

5. Нельзя долго смотреть через зеркало в собственные глаза - это приводит к колоссальной потере энергии.

6. Не стоит смотреть на себя в зеркало на улице - это чревато облучением космической энергией, которая может подействовать подавляюще, и к тому же есть шанс получить заряд отрицательной энергии других людей.

7. Нужно пользоваться только собственным зеркалом, смотреться в него только в хорошем расположении духа, и тогда отражение будет улучшать и умножать силы хозяина.

8. Не смотреться в зеркало женщинам во время критических дней, беременности и в послеродовой период, по народным славянским представлениям, "перед ней открыта могила" и она может перенести в мир демона через своего ребенка.

9. Не подносить ребенка в возрасте до одного года к зеркалу (фотографии имеют много сходных черт, например, считается, что нельзя фотографировать ребенка до 3-х лет). Чаще всего в старину опасались, что ребенок испугается сидящей в зеркале нечистой силы и не будет спать, будет видеть дурные сны и т.п.

10. Не есть перед зеркалом - "красоту свою съешь", т. е. отражение в потусторонний мир, коим является зеркало, "втянет" внешнюю привлекательность или энергию оригинала. Нередко можно услышать мнение, что женщины стареют быстрее мужчин потому, что чересчур много смотрятся в зеркало. Это объяснимо с позиции, если зеркало нейтрализует защитную ауру. Значит, чем дольше мы любуемся собой, тем больше теряем сил.

11. Через зеркало можно навести порчу. Во время проведения обряда на порчу 4 зеркала расставляются на 4 стороны от себя, чтобы не получить откат. Если какой-либо человек посмотрит в ваше зеркало с пожеланиями зла, то эти пожелания могут исполниться.

12. Если повесить его в той комнате, где собираются гости, то оно заберет все злое себе. Потом зеркало следует очистить, пока оно является только накопителем, а не излучателем. Очистку рекомендуется производить холодной водой.

13. Если в доме много зеркал, это приносит удачу.

14. Если смотреть в зеркало, желая себе самого хорошего, уверяя свое отражение, что оно - самое умное, самое красивое и самое замечательное, то двойник, живущий в зеркале, обеспечит осуществление этих мечтаний.

Магические зеркала фигурирует практически во всех магических ритуалах. С помощью зеркала гадают, наводят порчу, привораживают, общаются с духами и душами умерших, корректируют судьбу, предсказывают будущее, получают советы в сложных ситуациях.

Предпочтительным для гадания на зеркалах всегда являются полнолуния, летнее и зимнее солнцестояния (21 июня и 21 декабря), специальные колдовские праздники прилива сил Света и Тьмы (2 февраля, 30 апреля, 1 августа, 31 октября), ночь на Ивана Купала (25 июня), Святки (период с 25 декабря по 6 января).

Зеркала

Способ обретения магического зеркала:

Купите в четверг новое зеркало круглой формы на подставке. (В принципе между квадратным и круглым зеркалом нет разницы, во многих нумерологическо-символических учениях, квадрат, как и круг равен четырем). Чтобы оно начало действовать, наберите на рассвете воды в любом водоёме: роднике, колодце, в крайнем случае, из под крана. На возрастающей Луне (после Новолуния) в утренние часы. Положите на стол зелёную ткань, на неё поставьте таз с этой водой. Положите туда зеркало отражающей стороной вверх. За тазом крестом поставьте 4 белые свечи и зажгите их. Читайте так, чтобы дыхание касалось воды:

"Силами могучими и тайными, силами четырёх сторон Света: Востока, Юга, Запада и Севера, заклинаю это зеркало! Отныне и вовек! Наделите его силою колдовской! Пусть Сила эта помогает мне в часы денные и полуденные, вечерние и полувечерние, утренние и полуутренние, ночные и полуночные! Направляю Волю свою на то, чтобы отныне и вовек это зеркало помогало владеть мне (своё имя) светом и тьмой, воздухом и водой, землёй и камнями, древом и костями, кожей и волосами! И люди, и Духи слушаются! Да будет так! Да будет так! Да будет так!"

Бросьте в воду щепотку соли и горстку пепла, предварительно спалив небольшую осиновую ветку. Накройте таз с зеркалом плотной тёмной тканью и оставьте до следующего утра. На следующее утро колдовское зеркало готово. При этом, для пущего эффекта, с древности рекомендовалось вырезать на ободке зеркала кольцом, какое-нибудь защитное заклинание на каком-либо древнем языке задом на перед или вверх ногами (зеркально в общем), чтобы темный двойник не смог нанести вам вред.

Установление контакта:

Установите зеркало таким образом, чтобы в нем не отражалось пламя горящих по бокам свечей. Гадающий должен видеть только свое лицо. Нельзя моргать, даже если на глаза наворачиваются слезы. Надо смотреть в глаза своему отражению не менее получаса и делать это ежедневно, пока образ в зеркале не начнет изменяться, и вы не увидите свой «истинный облик».

Ритуал просьбы к двойнику:

Желательно в полнолуние, в понедельник. Самое оптимальное время для заглядывания в зеркала - полночь, время, когда один день уже закончился, а следующий еще не наступил. Понадобится магическое зеркало, большая черная свеча, серебряный кубок (или прозрачную чашу) с водой, фотография или мумиё человека (можно и без этого, попросить о чем-то другом), на которого должен повлиять двойник. Все это поместите на стол (алтарь), зеркало должно стоять напротив вас на расстоянии вытянутой руки, посередине свеча, кубок справа, фото – слева. Сформулируйте намерение (порча, любовь и т.п.) На протяжении всего ритуала нужно смотреть четко в глаза вашему зеркальному изображению. Теперь он - это НЕ вы. Когда, заметите, что он, действительно, НЕ вы, озвучьте ему ваше желание и то, что он за это получит (отрекитесь от чего-нибудь), подтвердите намерение сжиганием фотографии на свечи (не смотрите ни на фотографию, ни на свечу). Исполнитель должен видеть весь процесс сжигания. Потом опустите горящую фотографию в воду. Скажите двойнику, чтобы он ушел. Затушите свечу пальцами. Переверните зеркало лицом на стол, сверху поставьте кубок на ночь. На следующий день, вынесите воду куда-нибудь подальше от людей вылейте в землю.

Для того, чтобы сохранить хорошие отношения с вашим двойником, старайтесь понравиться ему, никогда не отзывайтесь о нем плохо (т.е. не говорите о себе плохо в зеркало).

Научные основания:

1. Психологами было замечено, что депрессивным, склонным к суициду людям полезно смотреться в зеркало (Ну это смотря от чего депрессия, может именно из-за отражения она и возникает), и наоборот, здоровые и уверенные в себе люди, которые любили подолгу рассматривать себя в зеркале, начинали испытывать хроническую усталость и ухудшение памяти.

2. Ученым удалось доказать, что зеркала с напылением из металлов теплых оттенков (бронзы, латуни, золота, меди) поглощают холодные, угнетающие энергетические потоки и отражают теплые, солнечные. Металлы холодных оттенков работают наоборот.

3. Врачи-окулисты, чтобы дать глазам отдохнуть после занятий на компьютере или просмотра телевизора, предлагают использовать зажженную свечу, за которой на расстоянии 5-10 сантиметров помещено зеркало. В течение 10 минут нужно попеременно смотреть то на огонек свечи, то на зеркало. Такое упражнение действует как гимнастика для сетчатки и мозга. В результате мышцы глаза разгружаются, давление внутри глазного яблока нормализуется, и зрение резко улучшается.

Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Core - Вчера, 19:41
Вчера, 19:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: оккультные знания эзотерика символизм зеркала страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Rudoznatetz
Вчера, 20:27
+1
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 140
Кстати, а что если зеркало - ни что иное, как окно (оно же стеклянное) winked за которым открывается некий параллельный мир. Он точно такой же, как наш. И населён похожими существами. Но только - это не мы. Мы существуем в одной связке континуума, но есть небольшое рассогласование во времени - поэтому, бывает, нам кажется, что изображение в зеркале живёт своею жизнью (что, собственно, так и является). Мы подходим к зеркалу, заглядываем в него. В ответ, те, не мы, заглядывают точно так же в наш мир - он им тоже интересен. Однако жёсткой взаимосвязи нет - можно найти множество случаев и повествований очевидцев, которые рассказывали, что отражение жило своей жизнью и только заметив, что за ним наблюдают - тут же возвращалось к нормальному положению вещей, как и положено отражению.

Может, сущность зеркал несколько глубже?
Зарегистрирован: 25.12.2018
#2 написал: Arhip
Вчера, 22:07
0
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10. Не есть перед зеркалом - "красоту свою съешь",

Я слышал что "счастье свое съешь"
И пить перед зеркалом нельзя - Счастье свое пропьешь
И в туалете зеркало вешать нельзя.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 22:28
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 040
Интересная и полезная информация. Например, пункт 14- й рекомендует хвалить себя перед зеркалом. Вот этого не знала. И еще люблю рассматривать свое отражение, (вроде, как взгляд со стороны) проходя мимо витрин. А вот , оказывается, что не надо так. Плюс за подсказки +
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
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