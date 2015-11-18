Calaveritas de azucar на День Мертвых***
Рецепт сахарных черепков.
***
Расчет готового продукта: 250 г
Срок хранения: 6 месяцев
Ингридиенты:
1 столовую ложку сиропа кукурузы (или светлого меда)
1 / 2 чайной ложки ванили
1 яичный белок
2 стакана сахарной пудры
5 столовых ложки кукурузного крахмала
Пищевые красители, цветные крема
Готовка:
1. Смешайте в миске мед, ваниль, яйцо, помешивая осторожно венчиком.
2. Просейте туда же сахарную пудру. Перемешайте тщательно до образования теста, спрессуйте его в шар.
3. Обваляйте шар в кукурузном крахмале.
4. Затем шар помещается в форму круглую сверху, (вообще есть в Мексике специальные формы для черепов, у нас такую найти навряд ли можно. Может тогда сразу в шаре вырезать глазные и прочие впадины..), и высушивать в форме 3 часа. Затем пищевыми красками, разноцветным кремом (и бусинами иногда еще) нанести мексиканский макияж.
Хранят черепа в пластиковых контейнерах с плотной крышкой в шкафу.
Мексиканский секрет:
По тому же рецепту теста готовятся и другие загробные сладости. Тесто может быть в форме крестов, цифр, гробов, костей, цветов, скелетов и др.
Автор - Karinalin.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:21
Сегодня, 01:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 1
Ключевые слова: Мексика День Мёртвых сладости рецепты страшно интересно