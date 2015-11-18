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Страшно интересно

Calaveritas de azucar на День Мертвых

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Рецепт сахарных черепков.

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Calaveritas de azucar на День Мертвых

Расчет готового продукта: 250 г
Срок хранения: 6 месяцев

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Ингридиенты:

1 столовую ложку сиропа кукурузы (или светлого меда)
1 / 2 чайной ложки ванили
1 яичный белок
2 стакана сахарной пудры
5 столовых ложки кукурузного крахмала
Пищевые красители, цветные крема

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Готовка:

1. Смешайте в миске мед, ваниль, яйцо, помешивая осторожно венчиком.
2. Просейте туда же сахарную пудру. Перемешайте тщательно до образования теста, спрессуйте его в шар.
3. Обваляйте шар в кукурузном крахмале.
4. Затем шар помещается в форму круглую сверху, (вообще есть в Мексике специальные формы для черепов, у нас такую найти навряд ли можно. Может тогда сразу в шаре вырезать глазные и прочие впадины..), и высушивать в форме 3 часа. Затем пищевыми красками, разноцветным кремом (и бусинами иногда еще) нанести мексиканский макияж.

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Хранят черепа в пластиковых контейнерах с плотной крышкой в шкафу.

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Мексиканский секрет:

По тому же рецепту теста готовятся и другие загробные сладости. Тесто может быть в форме крестов, цифр, гробов, костей, цветов, скелетов и др.

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Calaveritas de azucar на День Мертвых

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:21
Сегодня, 01:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Мексика День Мёртвых сладости рецепты страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 01:43
0
Группа: Журналисты
Репутация: (222|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 711
Классные черепки)+
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
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