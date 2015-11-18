Calaveritas de azucar на День Мертвых

Рецепт сахарных черепков.

1 столовую ложку сиропа кукурузы (или светлого меда)

1 / 2 чайной ложки ванили

1 яичный белок

2 стакана сахарной пудры

5 столовых ложки кукурузного крахмала

Пищевые красители, цветные крема

1. Смешайте в миске мед, ваниль, яйцо, помешивая осторожно венчиком.

2. Просейте туда же сахарную пудру. Перемешайте тщательно до образования теста, спрессуйте его в шар.

3. Обваляйте шар в кукурузном крахмале.

4. Затем шар помещается в форму круглую сверху, (вообще есть в Мексике специальные формы для черепов, у нас такую найти навряд ли можно. Может тогда сразу в шаре вырезать глазные и прочие впадины..), и высушивать в форме 3 часа. Затем пищевыми красками, разноцветным кремом (и бусинами иногда еще) нанести мексиканский макияж.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 1 0 Сегодня, 01:21 by

******Хранят черепа в пластиковых контейнерах с плотной крышкой в шкафу.По тому же рецепту теста готовятся и другие загробные сладости. Тесто может быть в форме крестов, цифр, гробов, костей, цветов, скелетов и др.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Мексика День Мёртвых сладости рецепты страшно интересно

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