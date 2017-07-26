3 часа ночи - Час Дьявола: Почему так называется и что в этот час происходит?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 04:15 by

На Западе еще много сотен лет назад был известен такой феномен как "Час Дьявола". Это время в 3 часа ночи.Иногда его называют "Часом Ведьм", но общее у них одно, в это время по поверью происходит самая буйная активность нечистой силы. Это время упоминается даже у Шекспира в трагедии "Гамлет":Аналоги Часа Дьявола есть и в культуре американских индейцев и в испаноязычном фольклоре. О нем ходит немало страшилок в стиле Городских легенд, а также с ним связывают некоторые реальные преступления.Час Дьявола установлен именно на 3 часа ночи, потому что считается, что именно в это время на кресте умер Иисус Христос. Час смерти Иисуса по Библии действительно высчитывают на 3 часа, правда, дня, а не ночи. Однако считается, что Дьявол особенно силен именно ночью, поэтому и совместили 3 часа и ночь.В 3 часа ночи распятие на стене может перевернуться вверх ногами, и такое якобы можно заметить во многих домах с привидениями. Также число 3 считается святым числом в христианстве и ссылается на Святую Троицу: Отца, Сына и святого Духа. Читайте также: Камера засняла, как ребенок проснулся ночью и начал слушать загадочный шепот. А если вы просыпаетесь ночью ровно в три часа, то, согласно народному поверью, это означает, что к вам приходил Дьявол.Впервые термин "Час Колдовства" был введен в 1560 году Папой Пием IV, в те годы как раз началась охота на ведьм, которых люди первым делом обвиняли в наведении болезней. А делалось это наведение с помощью колдовства, и обязательно по ночам, потому что ночью ведьмам помогала нечистая сила.Если кто-то был замечен в том, что в середине ночи он делает в доме что-то непонятное, то его могли обвинить в колдовстве (и обвиняли).За 16-18 века примерно 60 тысяч человек по всей Европе были казнены через повешение или сжигание на кострах за обвинение в колдовстве. Позже, когда ведьмы уже стали неактуальными, Час Ведьм, он же Час Колдовства, превратился просто в час Дьявола.Одно из самых пугающих и ужасающих преступлений в мире было совершено в 3 часа ночи 13 ноября 1974 года. Рональд Дефео-младший из винтовки застрелил свою мать, отца и четырех братьев и сестер, когда они спали в постелях. Лишь к 6 часам вечера того же дня он пришел в местный бар и закричал "Вы должны помочь мне! Кажется, мои мать и отец застрелены!"На суде Дефео никак не мог объяснить свой поступок и путался в показаниях, на основе чего у многих людей возникло подозрение, что он был одержим злыми силами и не контролировал свои действия, но был признан вменяемым и приговорен к 150 годам тюрьмы. В истории преступление осталось как "Ужас Амитивилля".К странным показаниям Дефео можно отнести не менее странные другие факты вокруг этого убийства. Никто из соседей не слышал звуков выстрелов, и никто из членов семьи не проснулся, когда Дефео начал делать первые выстрелы. При этом каждый убитый лежал в своей постели ничком, головой вниз.Легенда о Ла Мара Хора, это городская легенда, родом из Нью-Йорка. Она рассказывает о том, что в 3 часа ночи на одиноких путников может нападать злой дух в виде старой женщины со страшным демоническим лицом.Когда она подходит к путнику близко, и тот останавливается, чтобы ее выслушать или помочь ей, то она говорит ему, что скоро кто-то из его близких умрет. Чаще всего ее якобы встречали в сельской местности. Происхождение легенды неизвестно, а в основном ее рассказывают на окраинных районах города.Роман Рэя Брэдбери под названием "Надвигается беда" был написан в 1962 году, и повествует о зловещем карнавале, которым управляет не менее зловещий господин Тьма. Он живет за счет жизненной энергии тех, кто попал в его плен. В романе есть необычная ссылка на Час Дьявола."О, Боже, проснуться в полночь не плохо, вы просто просыпаетесь, а потом снова идете спать. То же самое в 1 или в 2 часа утра. Вы потом снова спокойно засыпаете. И если вы проснетесь в 5 или 6 часов утра, то потом тоже можно нормально заснуть. Но не в 3 часа, Иисус Христос, не в 3 часа!Врачи говорят, что ваше тело в это время словно при отливе. Душа выходит из него, а кровь двигается очень медленно. В этот час вы приближаетесь к смерти ближе всего, ближе только при фактической смерти. Сон является похожим на смерть, но в три часа ночи это почти настоящая смерть!"В романе также утверждается спорный факт о том, что больше всего людей в больницах умирают именно в 3 часа ночи. Это является недоказанным, однако американская администрация безопасности дорожного движения как-то сообщила, что больше всего ДТП с участием пьяных людей происходит в промежуток между полуночью и 3 часами утра.В 2017 году в сети возник тренд, связанный с Часом Дьявола. Пользователям предлагали внезапно проснуться в 3 часа ночи и попробовать заснять вокруг себя что-то необычное и пугающее.Некоторым тогда и правда удавалось заснять что-то вроде призраков, двигающихся предметов или странных шариков-орбов. летающих в воздухе, причем уверялось, что это не подделка, а реальность.Чаще всего подобный тред ходил среди детей и подростков, и они напугали немало родителей, просыпаясь в 3 часа ночи и крича от страха. Тенденция вскоре сошла на нет, но этот любопытный феномен и сейчас интересует исследователей аномальных явлений. Почему-то взрослые призраков и аномальщину почти не видели, зато дети в этом преуспели. Неужели и правда детям дано видеть то, чего не видят взрослые?Историк Роджер Икирч в свое время потратил 16 лет своей жизни на изучение проблем сна и первым делом выяснил, что 8-часовой сон достаточно новое явление в истории человечества. Наши предки пару столетий назад делили сон на две или даже на три части.Первый сон обычно длился часа два и начинался сразу после заката солнца. Потом люди просыпались и бодрствовали в течении 1-2 часов, чтобы потом снова лечь и заснуть. Именно поэтому некоторые из нас часто просыпаются в середине ночи и не могут потом заснуть.В прошлые века промежуток между 1 и 2 снами уделялся молитвам, написанию писем, чтению книг или зачатию детей. В 16 веке во Франции был выпущен документ, где указывалось, что лучшее время для зачатия ребенка это как раз промежуток между двумя снами.Двойной сон упоминался и в старинной английской балладе Old Robin of Portingale: "После пробуждения от первого сна вам надо выпить горячий напиток, тогда после второго сна ваша скорбь пройдет".Тот же исследователь сна Роджер Икирч выяснил, что просыпаемся посредине ночи мы, скорее всего, из-за излучения электромагнитного поля. Все наши электроприборы излучают такое поля от сотовых телефонов и телевизоров, до музыкальных центров и кондиционеров.В том числе свет телефонов в темноте замедляет производство мелатонина, который, как описывалось выше, контролирует наши циклы сна. А очень много людей перед сном сейчас сидят в смартфонах и ноутбуках.Использование гаджетов до поздней ночи в целом негативно влияет на работу вашего мозга и неудивительно, если проснувшись потом ночью, вы увидите, что рядом с вами в темноте находится что-то странное. Ваш напряженный мозг может выдавать и такие фокусы.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Час Дьявола ночь ведьма бессонница

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