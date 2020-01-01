Про прутья да подклады

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:38 by

27 мая по старому стилю считалось Федориным днём.Нельзя было в этот день ссориться, болтать попусту ни с родными, ни с соседями.Не собирались бабы у колодца, не сплетничали и важных дел не обсуждали. Посудачить можно и в другой раз. А в этот – ни-ни! Ведь Федора за углом - норовит узнать о худом. Колюча она на язык, зла! Сверху там что мёд, а вот снизу – лёд! Только попадись ей!Так же не мели в этот день полы, не выносили из избы сор - чтобы не было в семье ссор. Ведь если поссориться на Федору, то уже никогда помириться не получится. Исчезнет из отношений искренность и душевность, уйдут уважение и понимание.Ещё по неосторожности на Федору можно было вымести из избы вместе с сором доманю, домового жёнку. Считалось, что в этот день забивается она под веник – принимается прутья пересчитывать, проверять, все ли целы. Делает это, чтобы понять - как относятся к венику хозяева. Берегут ли, ухаживают за ним. Правильно ли хранят.Возможно, поэтому нарекли наши предки 27 мая именинами веника.В начале прошлого века по хуторам принято было проводить обрядовое омовение метел да веников, а потом повязывать на них красную нить. Делалось это с умыслом – доманю порадовать. Отчего-то считалось, что очень она до такого цвета охоча, всегда в красном платочке ходит.Подобный своеобразный ритуал бабушка соблюдала всю жизнь. Именно 27 мая поутру проводила очищение веника – замачивала в тёплой воде, перебирала прутья, протирала черенок. После сушила, поставив ручкой вниз.Повязывая красную шерстяную нить, радовалась:- Успели, уважили доманю. Теперь сбережёт она веник, ни прутика не отдаст для нехороших дел.Я не понимала, кому может потребоваться прутик от старого веника. Для каких таких дел?Бабушка смотрела многозначительно, пожимала плечами, шептала с оглядкой:- Мало ли кому! Силы нечистые везде рыщут, только и ждут оплошности домашних, чтобы прутья стащить.- Но зачем? – удивлялась я.- Использовать в обрядах да делах неправедных, колдунам продавать. Обычно за такими прутиками рожаки охотятся, колдуны от рождения, со способностями колдовскими рождённые. Из тех, которым некому силушку свою передать. Возьмёт рожак прутик и запустит силу-то свою в него, а помощники, панчутки окаянные, после обратно к венику пристроят. Колдуны силу-то всяко передать стараются, хитрят, любые пути используют. И с прутиками – лишь один из способов.Прикоснётся человек к венику, а силушка колдовская к нему и прилипнет. И становится человек невольным колдуном, получившим знание чародейское обманом да лукавством. И если слаб он, то не справится он со знанием таким, пропадёт. А сдюжит – всю жизнь промается. Не сможет он зла не делать, сила, что внутри окажется – жечь, кипеть будет, заставит так поступать.Чтобы людям зла не чинить, приходилось невольным колдунам исхитряться - насылать порчу на урожай да на зверьё, на деревья да на растения, на землю да на воду.Не все так поступали, конечно. Многие ветренку творили, пускали по ветру порчу. Тем она страшна была, что к любому могла прилепиться. И понять – порча то или просто невезение какое - трудно было, почти невозможно. Только знаткий мог это вычислить да помощь оказать, отговор провести.Так же частенько оставляли невольные колдуны подклады. То узелок на дорогу подбросят, то свёрточек. Предназначались они любому, не было у таких подкладов адресата.Анна, родственница дальняя бабушкиной семьи, рассказывала, как однажды к тётке её прибегала испуганная баба, приносила узелок, что на дороге подобрала. В нём вещи непонятные лежали: щепки какие-то, угольки, что-то вроде пояса да крест нательный погнутый. Тётка ей и растолковала, что подклад то специальный, на дурное. И велела немедленно обратно отнести. Послушалась баба, да только не помогло это. Стала её с того времени тоска изводить. Ничего не мило сделалось – ни дом родной, ни муж с детьми. Так и сохла, пока не сжалился над ней наговоривший и не забрал наведённое.Бабушка с детства на всю жизнь запомнила и меня научила, что поднимать с земли ничего нельзя – ни деньги, ни украшения, ни игрушки. Тем более забирать всякие непонятные мешочки да свёрточки.Себе дороже.Автор - Елена Ликина.

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