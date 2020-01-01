Оплетай

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 115 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:01 by

В источниках информация об оплетае крайне скудна.Эта характеристика сильно расходится с рассказом бабушки об этом существе.Услышала она о его существовании уже в зрелом возрасте, когда жила с детьми в деревенской глуши.Местные часто ходили в лес – мужики охотились, женщины собирали ягоды да грибы, травы заготавливали целебные.За сморчками собирались к началу мая. Много их росло в весеннем лесу, на прогалинах, опушках да вдоль заглохших дорог.Считались они лакомством, голодать не давали.Приносили сморчки из леса полными корзинами, перебирали да промывали тщательно. После отваривали особым способом, меняя воду. И уж потом готовили, что пожелается: тушили, бросали в суп, даже мариновали.Перед тем, как отправиться за грибами, не забывали защититься от оплетая. После зимнего забытья голодным он просыпался да злым, устраивал на людей охоту.У деревенских принято было повязать на руку красную нитку или красный платок на голову. Старики уверяли, что этого вполне достаточно для защиты, поскольку боится оплетай красного цвета.Но знахарка тамошняя велела в лес обязательно гостинец брать - лешему оставить и попросить у него защиту от оплетая. Говорила, что сильно не жалует лесной хозяин сущность эту, и, если поймает – разорвёт пополам вмиг!Оплетай сам - вроде высохшего корня с множеством отростков-рук. Длинный – с человека ростом. На деревьях живёт. Обовьёт ветку и сольётся с ней, замрёт, долго может так просидеть недвижимо. Терпеливо жертву поджидает.Чутьё у него развито как у зверя. Издали может почувствовать в лесу человека и начинает тогда его подманивать. Как – доподлинно неизвестно. То ли звуками разными – птичьим щебетом, шелестом листвы, то ли запахами приятными – цветов да ягод. Но только человек послушно идёт к дереву, на котором затаилось существо. Как окажется рядом – оплетай и прыгнет вниз, прямо на него! Оплетёт-обнимет своими руками-щупальцами и сжимает с силой, душить начинает. Так постепенно и сцеживает человека всего до донышка. Остаётся от бедняги тогда мумия одна. В давние времена часто находили такие в лесу. Тогда оплетаи в силе были, могли и против лешего пойти.Теперь уже не то. Но оно и к лучшему.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Оплетай существо лес защита от оплетая гостинец дух

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