Встреча с чёртом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 690 Комментарии: 8 +2 Вчера, 17:53 by

Когда мне было пять или шесть лет, я, с родителями и сестрой, жила в деревне. В комнате я жила вместе с сестрой, так вот, как-то очень поздно мы с сестрой не спали, наши с ней кроватки стояли по разные стороны комнаты.Лежим мы с ней, болтаем в темноте, а в комнату попадал свет только от луны, она освещала половину комнаты. Сестра была на два года старше меня. Так вот, когда мы с ней болтали, мы вдруг увидели напротив наших кроватей тень, прямо на стене.Это было похоже на получеловека, рост где-то метр, длинные уши торчком, длинный нос, кривые руки и ноги. Оно не двигалось, мы замерли с сестрой и молча наблюдали, и вдруг оно начало передвигаться ко мне по стене, протягивая свои кривые лапы. Я от испуга закричала.В комнату пришла мать и включила свет. Я ей всё рассказала с сестрой, но она не поверила. Сказала, что нам показалось, и ушла, выключив свет. Когда комната погрузилась во тьму, и лишь лучики света от луны освещали комнату, то через доли секунды он опять появился и начал двигаться ко мне.Моя сестра подбежала ко мне, схватила меня за руку и потащила на другую сторону комнаты, на её постель. Мы залезли под одеяло с головой и так уснули.Вот моя история. Хотя прошло много лет, и я очень рада, что мы переехали оттуда, но моя сестра и я сама, до сих пор помним всё в мельчайших подробностях, и, наверное, уже никогда не забудем.А мать, кстати, совсем недавно призналась, когда я ей напомнила про тот случай в детстве, что она тогда знала, что нам не показалась. Она когда-то сама была свидетелем встречи с чёртом, а нам так сказала, чтобы мы успокоились.Автор - Мэри.

Ключевые слова: Детство деревня сестра получеловек страх чёрт

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