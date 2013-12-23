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Истории из жизни

Встреча с чёртом

Когда мне было пять или шесть лет, я, с родителями и сестрой, жила в деревне. В комнате я жила вместе с сестрой, так вот, как-то очень поздно мы с сестрой не спали, наши с ней кроватки стояли по разные стороны комнаты.

Лежим мы с ней, болтаем в темноте, а в комнату попадал свет только от луны, она освещала половину комнаты. Сестра была на два года старше меня. Так вот, когда мы с ней болтали, мы вдруг увидели напротив наших кроватей тень, прямо на стене.

Это было похоже на получеловека, рост где-то метр, длинные уши торчком, длинный нос, кривые руки и ноги. Оно не двигалось, мы замерли с сестрой и молча наблюдали, и вдруг оно начало передвигаться ко мне по стене, протягивая свои кривые лапы. Я от испуга закричала.

В комнату пришла мать и включила свет. Я ей всё рассказала с сестрой, но она не поверила. Сказала, что нам показалось, и ушла, выключив свет. Когда комната погрузилась во тьму, и лишь лучики света от луны освещали комнату, то через доли секунды он опять появился и начал двигаться ко мне.

Моя сестра подбежала ко мне, схватила меня за руку и потащила на другую сторону комнаты, на её постель. Мы залезли под одеяло с головой и так уснули.

Вот моя история. Хотя прошло много лет, и я очень рада, что мы переехали оттуда, но моя сестра и я сама, до сих пор помним всё в мельчайших подробностях, и, наверное, уже никогда не забудем.

А мать, кстати, совсем недавно призналась, когда я ей напомнила про тот случай в детстве, что она тогда знала, что нам не показалась. Она когда-то сама была свидетелем встречи с чёртом, а нам так сказала, чтобы мы успокоились.

Встреча с чёртом


Автор - Мэри.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 690Комментарии: 8
+2

Ключевые слова: Детство деревня сестра получеловек страх чёрт

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 121
Я ожидала более леденящую душу деревенскую байку.
А тут чего-то не хватило. Даже понимаю чего. Это не в городе, но опять же в спальне. А не на лоне природы, где границы реальности размыты.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Шерри
Вчера, 18:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Обычно правдивые истории, как раз короткие. Похоже на беса. Возможно в той местности живёт колдунья, у которой он в услужении. Работу свою выполнил, вот и шатается, детей пугает.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Прохожий
Вчера, 22:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 860
У мамы нервы толстые, как карандаши. Сама видела черта, дочь ей о черте с вытянутыми лапами рассказывает - а мама гасит свет, оставляет чад в одиночестве и уходит. «Гензель и Гретель» отдыхают.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:25
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 121
И кто тут оценки съел?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:34
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 701
Комментариев: 11 001
Цитата: зелёное яблочко
И кто тут оценки съел?

Те, кто не верит в чёрта, и не видел своими глазами.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: vampiriys
Вчера, 22:41
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (9|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 741
Почему то именно в этой истории мне кажется, что это игра теней. Коли деревня, значит деревья растут. При свете луны вполне могли деревья так причудливо показаться. У самого дома целый сад и я понимаю что такое игра теней от деревьев. Порой спилить хочется)
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 311
Цитата: Прохожий
У мамы нервы толстые, как карандаши. Сама видела черта, дочь ей о черте с вытянутыми лапами рассказывает - а мама гасит свет, оставляет чад в одиночестве и уходит. «Гензель и Гретель» отдыхают.

Хотелось тоже самое написать. Странная маман. Сама видела, и девочкам, чтобы не боялись свет вырубила. Я читая истории и вспоминая свое детство, думаю, а что с родителями нашими было не так. Почему нельзя было оставлять в комнате включённым ночник или настольную лампу bad
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#8 написал: Arhip
Сегодня, 02:09
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1130|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 989
Интересно, а как можно по тени определить какого роста было то, что они увидели? Надо еще учитывать угол падения источника света.
а в комнату попадал свет только от луны, она освещала половину комнаты.
Если я правильно понял, стены не освещала, следовательно на стене тени быть не может, только на полу.
Даже если они и увидели какую-то тень, скорее всего это была тень какого-то дерева
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
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