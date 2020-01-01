Мистическая история озера Пирамид. Почему местным снятся странные сны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:07

зелёное яблочко Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:07 by

В мире много мистических мест, в которых происходят какие-то странные вещи. Это могут быть места, в которых пропадают корабли или самолеты, а могут и просто быть места с природными аномалиями. О чем-то из этого мы уже рассказывали, а о чем-то нам только предстоит вам рассказать, но сейчас нас интересует одно место, которое связано с древними легендами. В этой истории есть романтика, предательство, смерть, человеческая жестокость, немного глупости и разгневанные духи. Со стороны кажется, что то место, о котором мы будем говорить, это просто озеро, но многочисленные свидетельства туристов и местных жителей говорят, что это не так.Но с геологической точки зрения это действительно просто горное озеро — озеро Пирамид. Озеро Пирамид находится на территории США. Если говорить точнее, то недалеко от города Рино в штате Невада. Место очень красивое, и привлекает туристов своими живописными видами. Многие туристы даже не знают о той истории, которая произошла в этом месте очень много лет назад. А может быть, она была просто индейской легендой. Тут уже каждый сам решит для себя, во что верить. Некоторые туристы знают, какая история стоит за озером Пирамид, и едут туда не просто так поглазеть на виды и сделать пару красивых фотографий, а прикоснуться к мистике и пощекотать себе нервы. Многие из них уверяют, что им это удалось.Мистическая история озера ПирамидСвое немного необычное название озеро получило благодаря горному образованию, которое располагается на его берегу. Оно представляет из себя разбросанные в хаотичном порядке каменные образования, имеющие коническую форму. Образования состоят из известнякового туфа, а геологи уверяют, что озеро образовалось не само по себе, а за счет тектонических перемещений отделилось от другого более крупного озера. Само озеро Пирамид является горным не только из-за окружающих его гор, но и из-за высоты, на которой оно расположено. Она составляет 1157 метров над уровнем моря, а площадь озера составляет 487 квадратных километров. Озеро находится в резервации индейского племени пайютов. Легенда, которая стала основной для этих мест, очень древняя и является частью культуры местных индейцев.Она не просто живет своей жизнью, а передается из поколения в поколение, и дошла до наших дней. Согласно этой легенде, местные горы это не геологические образования, а нечто совершенно иное. Легенда гласит, что очень много лет назад юный сын вождя племени шел по берегу озера и встретил прекрасную девушку. Чуть ли не с первого взгляда молодые люди полюбили друг друга и захотели никогда не расставаться. Казалось бы, что в этом нет ничего сложного, и достаточно только обоюдного желания и благословения соплеменников. Но ситуация оказалась немного сложнее. Оказалось, что у девушки есть одна тайна, которую она рассказала своему избраннику. Она была дочерью обычной женщины и духа озера. Поэтому она только наполовину была человеком. На вторую половину она была водяной змеей. Это не смутило молодого индейца, который готов был мириться с этим. А заодно он готов был мириться с тем, что в человеческом обличии девушка могла быть только несколько месяцев в году. Настолько сильно он ее полюбил. Это привело к тому, что дух озера наложил на племя страшное проклятье. Раз в год, в день смерти его дочери, в детей племени должны были вселяться злые духи, чтобы они убивали своих родителей, чтобы умилостивить дух озера, который был разгневан на людей из-за потери дочери.Старейшины понимали, что с этим надо что-то делать, и согласились раз в год приносить в жертву озеру одного младенца. Так души жертв начали летать над озером и жить в его водах. Есть свидетельства того, что они примерно раз в год забирают на дно рыбаков и приходят во сне к людям, которые заночевали на берегу озера. Так озеро Пирамид стало символом человеческой жестокости и того, какую цену им пришлось заплатить за то, чтобы искупить свою вину перед духом озера. Согласно легенде, каменные образования на берегу озера есть не что иное, как окаменевшие слезы матерей, которые они пролили на берегу этого озера. Многие туристы и местные жители действительно уверяют, что слышали на берегу крики младенцев, а так же что-то похожее на стоны и плачь.Дальше версии могут разниться. Или это действительно связано с легендой, или этому есть вполне логичное объяснение, а заявления местных жителей не что иное, как попытка привлечь больше туристов к озеру. Что-то типа этого происходит на озере Лох-Несс. В качестве научных объяснений ученые приводят именно необычный ландшафт, который может создавать такие завихрения потоков воздуха, при которых и получаются звуки, похожие на то, о чем говорят туристы. Может, они не так уж и похожи, но если знаешь, что ты должен услышать, именно это ты и услышишь. Этим же можно объяснить и странные сны. Я уже рассказывал, откуда они вообще берутся и как они могут основываться на происходящем вокруг. Это что-то типа дополнений реальности. Многие сталкивались с ситуациями, когда засыпаешь в транспорте, и тебе снится, что ты по-прежнему в автобусе или поезде, но происходящее рядом уже является сном. Именно поэтому опасна сонливость за рулем. Водитель может просто не узнать, что он уснул.Пару таких историй от водителей я слышал лично. Один рассказывал, что ему казалось, будто он едет по городу, хотя до ближайшего населенного пункта были десятки километров. В итоге он проснулся, и все закончилось хорошо, но именно так сновидения могут дополняться событиями реального мира. Легенды являются частью культурного наследия каждого народа, и относиться к ним надо с уважением. Тем более что иногда некоторые вещи действительно трудно объяснить логикой, но тогда ученые помогают нам в этом. Считать ли озеро Пирамид мистическим местом или просто красивой локацией — решать вам. Я просто поделился интересной и мистической легендой, которая существует в нашем мире.Автор Сергей Е.

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