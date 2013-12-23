Кладбище детских игрушек

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:22

Your Awe Просмотров: 98 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 12:20 by

Хочу поведать об одном жутковатом месте.Этот странный дом находится на Сахалине, на въезде в городок у моря Невельск. Каждый, кто въезжает или выезжает из этого города, может заметить этот участок, на заборе и зданиях которого развешаны детские игрушки. Некоторые относительно свежие, другие - давно выжжены ультрафиолетом и истерзаны ветрами и дождями.Среди детей ходят легенды об этом странном месте. Одни говорят о том, что привлечённые игрушками дети попадают в лапы жуткого человека, который после страшных ритуалов вешает игрушку с душой похищенного ребёнка на забор. Другие говорят, что ожившие игрушки, которыми уже не играют дети, тайно пробираются к этому дому и остаются там, как напоминание, что нельзя забывать любимые игрушки.Как бы то ни было, местечко неприятное.

Ключевые слова: Игрушки дети страшилка легенда авторская история

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