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Страшно интересно

Кладбище детских игрушек



Хочу поведать об одном жутковатом месте.

Этот странный дом находится на Сахалине, на въезде в городок у моря Невельск. Каждый, кто въезжает или выезжает из этого города, может заметить этот участок, на заборе и зданиях которого развешаны детские игрушки. Некоторые относительно свежие, другие - давно выжжены ультрафиолетом и истерзаны ветрами и дождями.

Среди детей ходят легенды об этом странном месте. Одни говорят о том, что привлечённые игрушками дети попадают в лапы жуткого человека, который после страшных ритуалов вешает игрушку с душой похищенного ребёнка на забор. Другие говорят, что ожившие игрушки, которыми уже не играют дети, тайно пробираются к этому дому и остаются там, как напоминание, что нельзя забывать любимые игрушки.

Как бы то ни было, местечко неприятное.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:20 by Your AweПросмотров: 98Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Игрушки дети страшилка легенда авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:11
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Комментариев: 6 000
Не хватает фото.
Так. Появляются цели в жизни. Пережить всё и слетать на Сахалин)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:09
0
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Комментариев: 5 233
Страшненькое место, фото бы +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: верю-не верю
Сегодня, 14:56
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Публикаций: 4
Комментариев: 614
И что? Ну место выброшенных игрушек. Без фото. Соответственно б/о.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
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