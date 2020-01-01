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Страшно интересно

Колодец Посвящения

Колодец Посвящения

Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), построенном в начале прошлого века в португальском муниципалитете Синтра, будто бы служит мистическими переходами от света к тьме. Центральным сооружением считается колодец Посвящения, вход в который охраняют хтонические стражи пенумбры, представляющие мир полутеней.

Согласно легенде, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевернутую башню, масоны проводили обряды инициации. Церемония посвящения традиционно завершалась на дне ямы, где изображена восьмиконечная звезда. Опоясывающая колодец винтовая лестница с диковинными перилами, заросшими мхом, символизирует круги рая или ада — в зависимости от направления движения. Выход из мистического колодца возможен через каменную дверь, ведущую в подземный тоннель.

Колодец Посвящения

Колодец Посвящения находится в усадьбе Кинта-да-Регалейра в городе Синтра, Португалия. Сделанный руками человека, этот необычный колодец получил такое название потому, что в нем проводились обряды инициации масонов.

Колодец Посвящения

Он представляет собой 27-метровую спиралевидную лестницу, уходящую вглубь горы. У лестницы 10 уровней, которые поддерживают резные каменные колонны.

Колодец Посвящения

Эти уровни символизируют 10 кругов ада, 10 кругов чистилища и 10 кругов рая, которые описывал Данте. В каждом пролете по 15 ступеней.

Колодец Посвящения

Сам колодец построен на единстве противоположностей, то есть небу противопоставляется преисподняя, раю — ад, этому миру — потусторонний.

Колодец Посвящения

Когда человек спускается на дно колодца, то он как бы проходит через определенный обряд познания своей души.

Колодец Посвящения

Чем ниже человек опускается на дно, тем становится темнее.

Колодец Посвящения

А вот компас в колодце, нарисованный поверх креста рыцарей-тамплиеров, всегда показывает на восток. Это значит, что человек идет к свету.

Колодец Посвящения

Немного поблуждав в темноте, мы все же выходим на свет.

Колодец Посвящения

Вход в колодец Посвящения охраняют стражники потустороннего мира.

Колодец Посвящения

Напротив входа в колодец располагается «Божественная терраса», которую защищают две башни-зиккураты — это культовые сооружения, напоминающие усеченные пирамиды, на верхнем ярусе у которых находилось святилище.



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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 85Комментарии: 0
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Ключевые слова: Португалия Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira) колодец Посвящения

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