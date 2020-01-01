Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), построенном в начале прошлого века в португальском муниципалитете Синтра, будто бы служит мистическими переходами от света к тьме. Центральным сооружением считается колодец Посвящения, вход в который охраняют хтонические стражи пенумбры, представляющие мир полутеней.Согласно легенде, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевернутую башню, масоны проводили обряды инициации. Церемония посвящения традиционно завершалась на дне ямы, где изображена восьмиконечная звезда. Опоясывающая колодец винтовая лестница с диковинными перилами, заросшими мхом, символизирует круги рая или ада — в зависимости от направления движения. Выход из мистического колодца возможен через каменную дверь, ведущую в подземный тоннель.Колодец Посвящения находится в усадьбе Кинта-да-Регалейра в городе Синтра, Португалия. Сделанный руками человека, этот необычный колодец получил такое название потому, что в нем проводились обряды инициации масонов.Он представляет собой 27-метровую спиралевидную лестницу, уходящую вглубь горы. У лестницы 10 уровней, которые поддерживают резные каменные колонны.Эти уровни символизируют 10 кругов ада, 10 кругов чистилища и 10 кругов рая, которые описывал Данте. В каждом пролете по 15 ступеней.Сам колодец построен на единстве противоположностей, то есть небу противопоставляется преисподняя, раю — ад, этому миру — потусторонний.Когда человек спускается на дно колодца, то он как бы проходит через определенный обряд познания своей души.Чем ниже человек опускается на дно, тем становится темнее.А вот компас в колодце, нарисованный поверх креста рыцарей-тамплиеров, всегда показывает на восток. Это значит, что человек идет к свету.Немного поблуждав в темноте, мы все же выходим на свет.Вход в колодец Посвящения охраняют стражники потустороннего мира.Напротив входа в колодец располагается «Божественная терраса», которую защищают две башни-зиккураты — это культовые сооружения, напоминающие усеченные пирамиды, на верхнем ярусе у которых находилось святилище.