Самые известные в мире могилы и их жуткие истории

Со смертью приходится сталкиваться каждому человеку ещё при жизни. Кто-то относится к ней философски, а кто-то откровенно боится. Возможно, поэтому в мире существуют захоронения, овеянные мистикой. В нашем обзоре 10-ка ставших культовыми могил и жуткие истории, с ними связанные.Мумии сегодня — это уже банальность, ими никого не удивишь. Однако, есть один из самых ярких и совсем недавних примеров, который заткнет за пояс египетские мумии — Розалия Ломбардо. Розалия умерла от пневмонии в 1920 году, прожив всего два года. Ее безутешный отец решил увековечить память о своей маленькой дочери и заплатил бальзамировщику Альфредо Салафия за то, чтобы тот мумифицировал Розалию. Салафия заменил всю кровь Розалии формальдегидом, высушил ее кожу смесью спирта и глицерина, а также предотвратил распространение грибка по телу при помощи салициловой кислоты. Эффект оказался потрясающим. Прошло уже 100 лет, а девочка выглядит так, как будто спит в своем стеклянном гробу, который герметичен и заполнен азотом.Викторианская эпоха известна очень необычными традициями. К примеру, была традиция сооружать клетки для покойников. Если быть точнее, их хоронили стандартно, а потом над могилой сооружали клетку, чтобы мертвецы не выбрались из могил. Хотя этому есть и другое объяснение - не исключено, что клетки над могилами сооружали для защиты от гробокопателей.Самурай в течение своей жизни и полубог после своей смерти Масакадо оставил существенный след в истории города Токио. Масакадо, который был самураем во время эпохи Хэйан, возглавил одно из крупнейших восстаний против правления Киото. За свои преступления против государства он был обезглавлен в 940 году. Однако тело Масакадо, а точнее его голова, не успокоилась и после смерти. Как утверждают исторические хроники тех времен, его голова не гнила в течение трех месяцев после казни, и в течение этого всего времени бешено вращала глазами. В конце концов, голову захоронили на том месте, где впоследствии построили город Токио. Было сказано, что могилу Масакадо нельзя тревожить, ибо это чревато большими стихийными бедствиями как для Токио, так и для всей Японии. С тех пор суеверные японские власти поддерживают могилу, которая является старейшей в мире, в идеальном состоянии.На первый взгляд, нет ничего особенно жуткого в этой обычной могиле, но если внимательно присмотреться к надгробию, то можно увидеть на нем надпись "Жертва зверя 666". Несмотря на такую странную эпитафию, в роли зверя имелся в виду не Вельзевул, а правительство США. Супруг Лилли, Элмер Грей, по неизвестным причинам настолько ненавидел закон и любые руководящие органы, что обвинил их в смерти своей жены.Сейчас речь пойдет о Барбадосе, Карибские острова. Когда Томаса Чейза хотели похоронить в семейном склепе в 1813 году, то обнаружилось, что в фамильном склепе все гробы были сдвинуты со своего места. При этом склеп не вскрывали с 1808 года, когда умерла двухлетняя Мэри Энн Чейз. Большая мраморная дверь была запечатана слоем цемента, и ничего из склепа не было украдено. Чтобы отдать дань уважения умершим, гробы поместили в исходное положение и склеп вновь запечатали. В 1816 году склеп вновь открыли, чтобы похоронить одиннадцатилетнего Чарльза Брюстера Эймса. И вновь - все гробы были сдвинуты, даже тяжелый свинцовый гроб Томаса Чейза, который с трудом поднимали восемь мужчин, чтобы занести его в склеп.Эти новости дошли до губернатора Барбадоса, который в 1819 году приказал провести расследование. Пол склепа был посыпан песком, а стены были тщательно проверены на предмет наличия секретных проходов. После этого склеп вновь запечатали. Менее года спустя, губернатор приказал вскрыть склеп. На песке не было ни единого следа, печать была нетронутой, но гробы вновь были сдвинуты со своих мест. Более того - некоторые даже стояли вертикально, а другие находились наполовину на ступеньках в склеп. После этого губернатор приказал перевезти и захоронить гробы в другом месте, а склеп с того времени так и не вскрывают.Мало какая из любящих супруг мечтала быть похороненной с сердцем своей половинки, завернутым в бумажный пакет формата A4. Именно так поступила Мэри Шелли. Когда тело ее мужа Перси Биши Шелли было кремировано на пляже в Виа Реджио в Италии в 1822 году (после трагической аварии на паруснике), оказалось, что его сердце осталось неповрежденным. Несколько дней спустя прах Шелли были похоронен на протестантском кладбище в Риме, а сердце Мэри забрала с собой домой в Англию. Она хранила его в верхнем ящике своего стола до своей смерти в 1851 году, после которой сердце, завернутое в рукопись "Адонай: Элегия смерти" Джона Китса, похоронили с ней.В пресловутые 90 годы в Екатеринбурге, как и везде в СССР, происходили "разборки" преступных группировок. На городском кладбище есть множество могил представителей российских мафиозных банд, на каждой из которых устанавливали гранитные обелиски с изображениями убитых в полный рост. При этом на большинстве могил устанавливались камеры видеонаблюдения, которые работали круглосуточно и должны были защитить от вандалов.Инес Кларк - шестилетняя девочка, которая была убита ударом молнии в 1880 году. На ее могиле был установлен памятник в натуральную величину в виде девочки, сидящей на скамейке в кружевном платье и держащей в руках зонтик и цветок. Работа была выполнена по заказу родителей и посещена в куб из оргстекла.Могила, которую местные жители обычно называют Могила Джей, представляет из себя довольно невзрачный холмик, поросший травой. Могила Китти Джей, покончившей жизнь самоубийством в конце 1700-х годов, расположенная в жутких глубинах Дартмура, стала культовым местом для охотников за привидениями. Из-за того, что религия клеймила позором самоубийства в 18-м веке, Китти Джей отказались хоронить на кладбище. Ее могилу разместили на перекрестке дорог, чтобы дух Китти не мог найти свой путь к загробной жизни. Однако, откуда-то всегда на могиле Китти появляются свежие цветы.На малоизвестном парижском кладбище Пер-Лашез похоронены Джим Моррисон, Эдит Пиаф и Оскар Уайльд. Также это кладбище является последним пристанищем Елизаветы Демидовой, которую выдали замуж в 14 лет за первого князя Сан-Донато по расчету. Одна из самых богатых женщин своего поколения умерла несчастной и завещала свое состояние тому, кто сможет провести неделю в ее склепе без еды. Многие люди пытались сделать это, но никому не удалось. Поэтому состояние принцессы уже почти 200 лет остается невостребованным.