Секреты деревенского ведовства

Langolier91 Просмотров: 66 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:46 by

Недавно я приобрёл интереснейшую книгу под названием(авторы-составители А.Б. Мороз, Н.В. Петров). Как выяснилось, это уже не первое переиздание книги, но узнал я о ней только сейчас.Краткая аннотация:Книга представляет собой сборник множества интервью с жителями глухих деревень Архангельской области на предмет наблюдения ими в течение жизни различных магических практик и событий, связанных с магией и колдовством. Некоторые из этих жителей (в книге они обозначаются как "информаторы") - потомки и соседи деревенских ведьм, а ряд информаторов обладает некоторыми "знаниями", которыми они поделились с интервьюерами.Все, кто интересуются данной тематикой, найдут в этой книге что-то новое для себя или прояснят волновавшие их прежде вопросы. Лично я прояснил для себя два:Информаторы книги сообщают, что многие ведьмы и колдуны обладают способностью "закрывать" человека от его близких и окружающих людей. Иными словами, человек становится невидимым для тех, кто его разыскивает; его не видят и не слышат, а он не может "пробить" своеобразный "барьер". В книге приведены несколько примеров таких "закрытий" и транслированы личные впечатления бедолаг.По словам информаторов, человек, приобретший "знание" (т.е., ставший ведьмой или колдуном) получает неких сверхъестественных "помощников". Сами информаторы называют их "бесами", и даже описывают их внешность: крошечные сущности в красных колпачках. "Бесы" на протяжении жизни "знающего" помогают ему в осуществлении магических практик. Что самое важное, "бесы" всегда должны быть чем-либо заняты (причём необязательно магическим), иначе они начинают мучить самого "знающего" (в книге описан один из способов "занять бесов": рассыпать по двору зерно, чтобы они его собирали). Когда "знающий" находится на пороге смерти и теряет жизненную активность, "бесы", от банального безделья, начинают его физически мучить. Поэтому "знающему" необходимо передать свои знания, силу и своих потусторонних помощников другому человеку, причем это не всегда должен быть родственник. Если этого не произойдёт и "знающий" всё-таки умрёт в муках, "бесы" могут самостоятельно начать искать нового "хозяина" (такие случаи описываются информаторами в книге).Книга невероятно интересная и советую прочитать её всем, заинтересованным данной тематикой, вы не пожалеете. Большое уважение вызывает проделанная работа (и не кем-нибудь, а профессиональными исследователями), а интерес подогревает ещё и то, что информация получена "из первых рук", а не от "сестры дедушки моего соседа в поезде".

Ключевые слова: Магия колдовство наука деревня книга авторский обзор

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