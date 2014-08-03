Странный сайт

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:30

Причина: Запятые не ставила.

Немалевич Просмотров: 147 Комментарии: 10 +1 Вчера, 15:46 by

Здраствуйте.Ища в нормальном Интернете один потерянный пять лет назад сайтик, я наткнулся на страный сайт. Подчёркиваю - именно странный, а не страшный.Вот так выглядит "главная страница" сайта:Первая мысль, которая появилась у меня в голове, увидя такие тексты - какой-то человек использует рандомные комметы под рандомными постами различных сайтов как шифр, чтобы с кем-то общаться. И, дабы проверить эту теорию, я решил погуглить те тексты, которые вряд ли будут повторяться другими людьми, только слегка иначе.Я взял три текста:1.2.3.И погуглив, я понял, что ошибся. Ибо результаты были странные. Первый и третьий текст нигде, кроме странного сайта (который и был первым результатом в Google), не находились. Второй же текст был отрывком из статьи украинской газеты "Зеркало Недели" за август 1997 года. Фамилия и имя автора статьи не совпадает с именами и фамилиями, стоящими рядом с текстом.Мистикой, разумеется, не пахнет, но вопросы есть: для чего существует этот сайт и зачем приписывают рандомным людям рандомные тексты.Сайт: mazor.xyz

Ключевые слова: Гугл странный сайт текст

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