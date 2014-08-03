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Странный сайт

Здраствуйте.

Ища в нормальном Интернете один потерянный пять лет назад сайтик, я наткнулся на страный сайт. Подчёркиваю - именно странный, а не страшный.
Вот так выглядит "главная страница" сайта:
Странный сайт
Первая мысль, которая появилась у меня в голове, увидя такие тексты - какой-то человек использует рандомные комметы под рандомными постами различных сайтов как шифр, чтобы с кем-то общаться. И, дабы проверить эту теорию, я решил погуглить те тексты, которые вряд ли будут повторяться другими людьми, только слегка иначе.

Я взял три текста:

1.Ведь и у арестантов есть своя рубашка но кто назовет это собственностью! Все вышесказанное есть почти 100 процентное предсказание устройства жизни людей обновленной России которое осуществилось после того как государство отняло у своих граждан частную собственность на средства производства реализовав тем самым модель социалистического права в жизни нашего общества

2.Это настоящая победа! Именно победой можно назвать еще одно фестивальное открытие спектакль Львовского духовного театра Воскресение Дорога в Дамаск поставленный художественным руководителем театра Ярославом Федоришиным по трилогии известнейшего шведского писателя Августа Стриндберга

3.В тексте обращения отражена мысль о том что журналистам под силу показать школьникам опасность употребления наркотиков и привлечь повышенное внимание общественности и местных структур власти к переоценке форм и результатов взаимодействия в борьбе с распространением и употреблением наркотиков

И погуглив, я понял, что ошибся. Ибо результаты были странные. Первый и третьий текст нигде, кроме странного сайта (который и был первым результатом в Google), не находились. Второй же текст был отрывком из статьи украинской газеты "Зеркало Недели" за август 1997 года. Фамилия и имя автора статьи не совпадает с именами и фамилиями, стоящими рядом с текстом.

Мистикой, разумеется, не пахнет, но вопросы есть: для чего существует этот сайт и зачем приписывают рандомным людям рандомные тексты.

Сайт: mazor.xyz

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:30
Причина: Запятые не ставила.
Вчера, 15:46 by НемалевичПросмотров: 147Комментарии: 10
+1

Ключевые слова: Гугл странный сайт текст

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 15:53
0
Группа: Модераторы
Репутация: (8959|-3)
Публикаций: 324
Комментариев: 6 513
А почему у Вас "Главная страница сайта" имеет адрес Пикабу?
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2018/01/16/6/1516089693124540511.jpg

Если Вы там делали публикацию, то нужно указать это в Кратком описании и дать ссылку на пост.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Немалевич
Вчера, 16:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
[quote=Летяга]А почему у Вас "Главная страница сайта" имеет адрес Пикабу?
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2018/01/16/6/1516089693124540511.jpg

Если Вы там делали публикацию, то нужно указать это в Кратком описании и дать ссылку на пост.[/

Спасибо. Да, я делал почти тот же пост там раньше. Сейчас укажу ссылку.
Зарегистрирован: 17.01.2015
#3 написал: RoyalPaladin
Вчера, 16:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|-1)
Публикаций: 4
Комментариев: 48
Ничего такого страшного тут нет, зато все правдиво. Никаких вам историй про аццкого сотону который вылезет с экрана и съест ваши почки если вы зайдете на сайт. Но если честно - сайт типичная помойка, коих много во всемирной паутине.
Зарегистрирован: 23.07.2016
#4 написал: Немалевич
Вчера, 17:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
https://pikabu.ru/story/strannyiy_sayt_5636315 - вот оригинал (автор,как и говорил выше ,я).
Зарегистрирован: 17.01.2015
#5 написал: Летяга
Вчера, 17:31
0
Группа: Модераторы
Репутация: (8959|-3)
Публикаций: 324
Комментариев: 6 513
Цитата: Немалевич
вот оригинал

Ок, вставила в Краткое описание.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: RoyalPaladin
Вчера, 17:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|-1)
Публикаций: 4
Комментариев: 48
Цитата: Немалевич
https://pikabu.ru/story/strannyiy_sayt_5636315 - вот оригинал (автор,как и говорил выше ,я).

Вроде бы люди в комментариях на пикабу уже ответили на вопрос что за сайт. Процитирую одного из пользователей: "Поисковый спам. Расчёт на то, что ты ищешь одну из фраз, переходишь на сайт, и поисковик накручивает ему рейтинг. Потом сайт переделают под продажу, а рейтинг останется."
Зарегистрирован: 23.07.2016
#7 написал: Любитель историй
Вчера, 18:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 108
Я писал историю про сайт, который тоже не несёт мистику, её удалили, но этот сайт, тоже без мистики, но почему то он тут. Расскажите, почему мою статью удалили?

Ах да, за историю плюс
Зарегистрирован: 10.12.2016
#8 написал: Немалевич
Вчера, 18:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: RoyalPaladin
Цитата: Немалевич
https://pikabu.ru/story/strannyiy_sayt_5636315 - вот оригинал (автор,как и говорил выше ,я).

Вроде бы люди в комментариях на пикабу уже ответили на вопрос что за сайт. Процитирую одного из пользователей: "Поисковый спам. Расчёт на то, что ты ищешь одну из фраз, переходишь на сайт, и поисковик накручивает ему рейтинг. Потом сайт переделают под продажу, а рейтинг останется."


Я знаю, но есть два очень больших отличия этого сайта от "поискового смама":
1. В поисковом спаме отсуствуют фио
2. Там же есть очень много рекламы
Реламы на этом же сайте я не заметил.
Зарегистрирован: 17.01.2015
#9 написал: RoyalPaladin
Вчера, 18:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|-1)
Публикаций: 4
Комментариев: 48
Цитата: Немалевич
Я знаю, но есть два очень больших отличия этого сайта от "поискового смама":
1. В поисковом спаме отсуствуют фио
2. Там же есть очень много рекламы
Реламы на этом же сайте я не заметил.

Все его чудо в том, что когда рейтинга у сайта будет несколь тысяч - его просто продадут. Все просто.
Зарегистрирован: 23.07.2016
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (888|0)
Публикаций: 405
Комментариев: 2 612
Да уж................. 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
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