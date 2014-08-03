Странный сайт

Странный сайтЗдраствуйте.
Ища в нормальном Интернете один потерянный пять лет назад сайтик, я наткнулся на страный сайт. Подчёркиваю - именно странный, а не страшный.
Вот так выглядит "главная страница" сайта:
Первая мысль, которая появилась у меня в голове, увидя такие тексты - какой-то человек использует рандомные комметы под рандомными постами различных сайтов как шифр, чтобы с кем-то общаться. И, дабы проверить эту теорию, я решил погуглить те тексты, которые вряд ли будут повторяться другими людьми, только слегка иначе.
Я взял три текста:
1.Ведь и у арестантов есть своя рубашка но кто назовет это собственностью! Все вышесказанное есть почти 100 процентное предсказание устройства жизни людей обновленной России которое осуществилось после того как государство отняло у своих граждан частную собственность на средства производства реализовав тем самым модель социалистического права в жизни нашего общества
2.Это настоящая победа! Именно победой можно назвать еще одно фестивальное открытие спектакль Львовского духовного театра Воскресение Дорога в Дамаск поставленный художественным руководителем театра Ярославом Федоришиным по трилогии известнейшего шведского писателя Августа Стриндберга
3.В тексте обращения отражена мысль о том что журналистам под силу показать школьникам опасность употребления наркотиков и привлечь повышенное внимание общественности и местных структур власти к переоценке форм и результатов взаимодействия в борьбе с распространением и употреблением наркотиков
И погуглив, я понял, что ошибся. Ибо результаты были странные. Первый и третьий текст нигде, кроме странного сайта (который и был первым результатом в Google), не находились. Второй же текст был отрывком из статьи украинской газеты "Зеркало Недели" за август 1997 года. Фамилия и имя автора статьи не совпадает с именами и фамилиями, стоящими рядом с текстом.
Мистикой, разумеется, не пахнет, но вопросы есть: для чего существует этот сайт и зачем приписывают рандомным людям рандомные тексты.
Сайт: mazor.xyz
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:30
Причина: Запятые не ставила.
Вчера, 15:46 by НемалевичПросмотров: 147Комментарии: 10
Ключевые слова: Гугл странный сайт текст