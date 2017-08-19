Параллельные миры рядом с нами

Параллельные миры рядом с нами1. Деревня в Греции, 1991г.
Иоан Фабиан - парень лет 25, полез чистить один старый колодец. После спуска, парень перестал отзываться. Его товарищи считали, что он уже погиб, но примерно через 3 часа после спуска, парень всё-таки смог вылезти из колодца. За эти 3 часа Иоан полностью постарел, его волосы стали абсолютно седыми. Через несколько часов он умер. Врачи установили, что он умер от старости.
2. Фамильный замок в Шотландии Макдугаллов, 1923г.
Наследник замка в шестом поколении, Гарри Макдугалл, заметил странное сияние, какое исходило из одной картины в его галерее. Долго ломая голову над природой этого сияния, он вызвал медиума. Обследовав картину, медиум заявил, что эта картина является порталом в другое измерение, а также если не закрыть этот портал, то он может начать затягивать в себя людей. Как раз на днях у Макдугалла пропала служанка, поэтому он сразу попросил закрыть этот портал. Из-за того, что у лорда была слабая аура, медиум попросил его покинуть галерею на время проведения сеанса. Как только закрылась дверь в галерею, Гарри услышал крик, исходящий изнутри. Он сразу же ворвался в комнату, но медиума там уже не было. Покинуть комнату он не мог: возле единственной двери стоял сам лорд, а окна были закрыты стальной решёткой.
3. Американский городок Кент на Востоке страны.
Страшный случай произошёл в восьмидесятых годах прошлого столетия, а именно - массовая пропажа детей. В то время в городке открылся парк развлечений, и изюминкой этого парка была комната с зеркальным лабиринтом внутри. Поначалу всё было тихо, но через несколько месяцев после открытия парка пропал первый ребёнок. Парень лет пятнадцати зашёл в эту комнату и не вышел. Поиски не дали результатов. Естественно, в какие-то там порталы там не верили, но количество случаев начало увеличиваться. Вскоре в городок приехал эзотерик. Внимательно исследовав каждое зеркало в помещении, он обнаружил следы энергии возле одного зеркала. Разъярённый народ ворвался в эту комнату и разбил все зеркала, а к тому же и всё остальное в комнате. Случаи пропажи детей прекратились.
4. Стоунхендж, август 1971-ого.
Известный случай произошёл с одним из памятников ЮНЕСКО. Группа хиппи решила ночевать внутри этих каменных сооружений. Спали они под открытым небом. К несчастью, началась сильная гроза. Наутро работники и полиция нашли только место от костра и покрывало. Хиппи там не обнаружили, их до сих пор никто не нашёл.
5. Чехия замок Гоуска
В одном из многих европейских замков случился этот случай. В этом замке, как и полагается, был колодец. Но со временем люди начали жаловаться, что они слышат голоса, какие звучат из колодца. Владелец замка, не долго думая, оглашает своим заключённым, что он освободит любого, кто спуститься в этот колодец. Из полусотни заключённых вызвался только один. Его привязали веревкой и начали спускать. Поначалу всё было тихо, но вскоре он закричал и начал просить, чтоб его тянули наверх. Наружу вытянули уже мёртвого старца.
6. о. Лоунгсмит, Ирландия
Недалеко от берегов Ирландии есть небольшой остров - Лоунгсмит. На острове много скал и горбов. И вот, в одной из таких скал есть небольшое озеро с кристально чистой водой, но, не смотря на это, дна водоёма не видно. Та и вообще мало кто знал об этом озере, к тому же, вода там была очень холодной, поэтому поплавать там не выйдет. Но вот, в один не очень прекрасный день из посёлка начали пропадать люди. Буквально за неделю пропало почти половина всего населения острова. Естественно, остров привлёк внимание журналистов, и одному из них слепой мужчина рассказал, что по ночам он видит, как пропавшие люди заходят в воды этого озерца и пропадают.
Это заинтересовало местных дайверов и они решили опуститься на дно водоёма. В погружении участвовало всего 3 человека, но через некоторое время на поверхность вышел только один. У него было дрожание в руках и в голосе. Он говорил, что они ещё не успели добраться до дна, как его товарищи пропали из виду. В попытках найти их, он истратил весь запас воздуха.
Были ещё несколько погружений, но тел так и не нашли. Сейчас на острове никто не живёт, кроме монахов из новопостроенного монастыря.
7. Пещера ласточек, Мексика
В пещерных массивах Мексики есть знаменитая на весь мир пещера ласточек. Эта пещера стала домом для многих видов птиц, в том числе и ласточек, за что и получила своё имя. Пещера является провалом в земной коре, удобной для прыжков с парашютом или верёвкой. Именно во время одного из таких прыжков в объектив камеры попали загадочные летающие стержни. Учёные утверждают, что эти стержни, это сгустки энергии, какие вырвались из сильного энергетического поля, каким обладает данное место.
Будьте осторожны. Параллельные миры ближе, чем вы думаете.
Автор - неизвестен.
Стилистика - Smok Beil.
Источник.
Источник.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:24
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 17:24 by Smok BeilПросмотров: 70Комментарии: 1
Ключевые слова: Портрет колодец зеркала пещера остров