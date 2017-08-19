Параллельные миры рядом с нами

Деревня в Греции, 1991г.

Фамильный замок в Шотландии Макдугаллов, 1923г.



Американский городок Кент на Востоке страны.

Стоунхендж, август 1971-ого.



Чехия замок Гоуска

о. Лоунгсмит, Ирландия

Пещера ласточек, Мексика



Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:24

Причина: Изменен раздел.

Smok Beil Просмотров: 70 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 17:24 by

1.Иоан Фабиан - парень лет 25, полез чистить один старый колодец. После спуска, парень перестал отзываться. Его товарищи считали, что он уже погиб, но примерно через 3 часа после спуска, парень всё-таки смог вылезти из колодца. За эти 3 часа Иоан полностью постарел, его волосы стали абсолютно седыми. Через несколько часов он умер. Врачи установили, что он умер от старости.2.Наследник замка в шестом поколении, Гарри Макдугалл, заметил странное сияние, какое исходило из одной картины в его галерее. Долго ломая голову над природой этого сияния, он вызвал медиума. Обследовав картину, медиум заявил, что эта картина является порталом в другое измерение, а также если не закрыть этот портал, то он может начать затягивать в себя людей. Как раз на днях у Макдугалла пропала служанка, поэтому он сразу попросил закрыть этот портал. Из-за того, что у лорда была слабая аура, медиум попросил его покинуть галерею на время проведения сеанса. Как только закрылась дверь в галерею, Гарри услышал крик, исходящий изнутри. Он сразу же ворвался в комнату, но медиума там уже не было. Покинуть комнату он не мог: возле единственной двери стоял сам лорд, а окна были закрыты стальной решёткой.3.Страшный случай произошёл в восьмидесятых годах прошлого столетия, а именно - массовая пропажа детей. В то время в городке открылся парк развлечений, и изюминкой этого парка была комната с зеркальным лабиринтом внутри. Поначалу всё было тихо, но через несколько месяцев после открытия парка пропал первый ребёнок. Парень лет пятнадцати зашёл в эту комнату и не вышел. Поиски не дали результатов. Естественно, в какие-то там порталы там не верили, но количество случаев начало увеличиваться. Вскоре в городок приехал эзотерик. Внимательно исследовав каждое зеркало в помещении, он обнаружил следы энергии возле одного зеркала. Разъярённый народ ворвался в эту комнату и разбил все зеркала, а к тому же и всё остальное в комнате. Случаи пропажи детей прекратились.4.Известный случай произошёл с одним из памятников ЮНЕСКО. Группа хиппи решила ночевать внутри этих каменных сооружений. Спали они под открытым небом. К несчастью, началась сильная гроза. Наутро работники и полиция нашли только место от костра и покрывало. Хиппи там не обнаружили, их до сих пор никто не нашёл.5.В одном из многих европейских замков случился этот случай. В этом замке, как и полагается, был колодец. Но со временем люди начали жаловаться, что они слышат голоса, какие звучат из колодца. Владелец замка, не долго думая, оглашает своим заключённым, что он освободит любого, кто спуститься в этот колодец. Из полусотни заключённых вызвался только один. Его привязали веревкой и начали спускать. Поначалу всё было тихо, но вскоре он закричал и начал просить, чтоб его тянули наверх. Наружу вытянули уже мёртвого старца.6.Недалеко от берегов Ирландии есть небольшой остров - Лоунгсмит. На острове много скал и горбов. И вот, в одной из таких скал есть небольшое озеро с кристально чистой водой, но, не смотря на это, дна водоёма не видно. Та и вообще мало кто знал об этом озере, к тому же, вода там была очень холодной, поэтому поплавать там не выйдет. Но вот, в один не очень прекрасный день из посёлка начали пропадать люди. Буквально за неделю пропало почти половина всего населения острова. Естественно, остров привлёк внимание журналистов, и одному из них слепой мужчина рассказал, что по ночам он видит, как пропавшие люди заходят в воды этого озерца и пропадают.Это заинтересовало местных дайверов и они решили опуститься на дно водоёма. В погружении участвовало всего 3 человека, но через некоторое время на поверхность вышел только один. У него было дрожание в руках и в голосе. Он говорил, что они ещё не успели добраться до дна, как его товарищи пропали из виду. В попытках найти их, он истратил весь запас воздуха.Были ещё несколько погружений, но тел так и не нашли. Сейчас на острове никто не живёт, кроме монахов из новопостроенного монастыря.7.В пещерных массивах Мексики есть знаменитая на весь мир пещера ласточек. Эта пещера стала домом для многих видов птиц, в том числе и ласточек, за что и получила своё имя. Пещера является провалом в земной коре, удобной для прыжков с парашютом или верёвкой. Именно во время одного из таких прыжков в объектив камеры попали загадочные летающие стержни. Учёные утверждают, что эти стержни, это сгустки энергии, какие вырвались из сильного энергетического поля, каким обладает данное место.Автор - неизвестен.Стилистика - Smok Beil.

Ключевые слова: Портрет колодец зеркала пещера остров

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