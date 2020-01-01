Тайна мигающих окон в Волгограде

radret Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:58 by

Волгоград. Краснознаменская-7, 11 этаж.Два окна мигают на протяжении пяти лет. Окна начинают мигать в 22:00. Каждый день.Первоначально это заметил анон по прозвищу МедикПараноик. Сначала его это не сильно волновало, но в итоге он не выдержал, и создал тему на анонимном форуме, прикрепив видео.МедикПараноик стал снимать видео каждую ночь. Кто-то предполагал что там проблемы с проводкой, кто-то считал что это прибор имитирующий присутствие человека, некоторые предполагали что окнами мигал друг МП.Так же МедикПараноик отметил, что утром окна зашторены. Денег на бинокль/телескоп у него не было.Однажды в окне ему удалось разглядеть силуэт, о чем он немедленно сообщил на форум, прикрепив видео.При внимательном просмотре оказалось, что на видео заметен силуэт, который вероятнее всего фотографировал что-то из окна.Параллельно с этими событиями к дому сходил другой участник форума. Он скинул пару фотографий и подтвердил, что окна мигают.В итоге пользователи убедили МедикаПараноика сходить в тот дом. При первой попытке его не пропустила вахтерша. Во второй раз, используя объявление о сдачи квартиры в аренду, он проник в дом.Как говорит сам МП, только на 11-ом в коридоре висела камера (Он осмотрел весь дом с 5-ого этажа по 15-ый). Так же в коридоре стоял велосипед типа «Орленок». (Заранее извиняюсь, но фотографии сохранились ужасно маленького размера, поэтому я не стал их прикреплять).Там были две двери. Сначала он решил позвонить в левую, под номером 22. Дверь открыла женщина лет 30-ти с прогенией. Как сказала сама женщина, свет мигает не у неё, и о соседях она ничего не знает.Парень отошел к балкону, немного подождал, и подошел к другой двери (её видно на видео, чуть ниже будут фото). Номера нет, выглядит странно. Как утверждает МП, он подумал что она открыта. Определив, что номер квартиры 23, он позвонил в неё (звонок, возможно, был с видеокамерой). На этом начался контакт (тут МП передает дословно диалог):- Здравствуйте.- Здрасти. Вам кого?- Это у вас в квартире окно мигает?- Что значит окно мигает? Как окно может мигать?- Ну в смысле свет в окне.- А, ну да, у меня.- А что, почему оно мигает?- Да это… проводка коротит… с розеткой чё-то.- Чё три года? Не мешает?- А кому она мешает?- Нуу, вам. Вам она не мешает?- Нет.- Я просто хотел узнать, может помощь нужна или типа того.- Нет.Контакт закончился.Сам МП говорит, что, судя по голосу, владелец квартиры - мужик лет 40-50. Голос прокуренный и пропитый. Когда он говорил о проводке, он отвечал с короткими паузами. Так человек разговаривает, когда думает, что бы соврать.Парень попытался узнать у вахтерши о владельце квартиры, но она сказала что сведения о жильцах не выдает. Этой ночью окна не мигали.Однако следующей ночью все возобновилось.Как говорит сам МедикПараноик, после его тредов окна стали мигать с другой периодичностью.Сам МП сейчас живет в Санкт-Петербурге, но его друг утверждает что окна до сих пор мигают.14-ого Мая 2013-ого года некто ЛифтерКун, по чистой случайности находившийся в доме в момент создания очередной темы про окна, сделал несколько фотографий и даже позвонил в дверь, но ему никто не открыл.Так же ЛифтерКун сказал, что окна по ночам до сих пор горят, и что ночью он с кем-нибудь может сходить в эту квартиру. После этого он пропал, и больше не отписывался в темах об окнах.15-ого Мая появился НаискосокКун, вбросил фото и сказал, что сходит этой или следующей ночью на крышу другого дома, откуда можно наблюдать нужные окна. Позже он сообщил что пойдет завтра.Однако больше он в теме не отписывался. Пропал, аналогично ЛифтерКуну.В этот же день появился еще один парень, друг которого видел мигающие окна буквально на днях. Он кинул два фото, и сказал, что придет в другой день и в указанное время.И он пропал.В последней теме, 25-ого Мая, один участник утверждал, что окна до сих пор мигают. С тех пор нет никаких новостей.Факт остается фактом. Окна мигают до сих пор.

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