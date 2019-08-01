Алжирские джеддары: порталы в подземный мир прошлого

Алжирские джеддары: порталы в подземный мир прошлогоИстория человечества зачастую становится предметом напряжённых споров, ведь белые пятна в ней обширны, как ледяные поля Арктики. Многие пробелы не заполнены до сих пор. Мы восстанавливаем историческое полотно лишь благодаря хрупким красным нитям, оставленным древними цивилизациями.
Недалеко от города Тиарет в Алжире есть холмы, на которых расположены тринадцать памятников старины. Их квадратные каменные основания увенчаны угловатыми насыпями пирамидальной формы. Эти гробницы называют джеддарами.
Возраст реликвий с уникальной архитектурой измеряется столетиями. Построенные в доисламский период, между 4 и 7 веками (а может, и намного раньше), они стали местом последнего упокоения для берберских царей. Однако это лишь гипотеза. На самом деле историкам не известно, кто именно похоронен в джеддарах (говорят, что раньше в них находились деревянные гробы с телами усопших, но до наших дней большинство этих саркофагов не дошли).
Изучать сооружения начали с 19-го века, когда Алжир был французской колонией. Но темпы и объём оставляли желать лучшего: с момента первой археологической разведки в 1865 году до настоящего обследования одного из захоронений прошло целых сто лет. А после того, как Алжир стал независимым государством, раскопки были прекращены. Возобновились они только в прошлом году, когда группа из двадцати археологов под руководством профессора Мустафы Дорбейна получила, наконец, разрешение на доступ к объектам.
К сожалению, мародёры побывали в усыпальницах раньше учёных, поэтому большая часть сокровищ потеряна навсегда. Тем не менее, остались сами погребальные камеры, которые оказались частью запутанного лабиринта. В некоторых помещениях были найдены каменные скамьи. Возможно, там проводили религиозные ритуалы.
На огромных камнях, из которых построены джеддары, вырезаны сцены охоты и древние "христанские" символы - голуби и чаша. Почему в кавычках? Историк Гэбриэл Кемпс считает, что, принимая во внимание ненавязчивый характер этих символов, люди, похороненные в джеддарах, могли управлять христианами, являясь при этом приверженцами какой-то другой религии.
А ещё в алжирских пирамидах сохранились полустёртые, неразборчивые надписи. Французские учёные уверены, что это слова на латыни. Но есть среди историков и любители правды: они утверждают, что буквы похожи на древнегреческие (или даже древнерусские). Оба смелых предположения яростно опровергаются официальной наукой. Что ж, когда-нибудь найдётся учёный, способный расшифровать древние письмена, и мир узнает истину.
Берберы - светлоглазый и светловолосый народ Северной Африки - населяли эту землю задолго до финикийцев, греков или римлян. Этноним "берберы", "варвары" они получили от щедрых европейцев, склонных уничижать всё великое, что было создано до них. Себя эти люди называли "амазиг" - "свободный, благородный человек". В отличие от семитских племён, они поклонялись не Луне, а солнцу и огню. Амазиг почитали мать и свой род. Традиционная берберская одежда неотличима от любой другой славянской: те же мотивы в вышитых узорах, кокошники, символика украшений. Существует мнение, что цивилизация берберов сформировала основу древнеегипетской культуры. Поэтому неудивительно, почему архитектурные формы двух древних государств так сильно похожи.
В настоящее время алжирские власти по инициативе научного сообщества настаивают на процедуре включения берберских пирамид в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - для того, чтобы обеспечить сохранность сооружений и обозначить перспективы для их исследования.
Археолог Рашид Махуз, защитивший докторскую диссертацию по алжирским пирамидам, сетует на отсутствие фундаментальных исследований: "Французские архивы о джеддарах недоступны, а предметы и кости, найденные в гробницах в колониальную эпоху,
были вывезены во Францию".
Следует отметить, что археология не преподавалась в алжирских университетах вплоть до 80-х годов прошлого века. Вероятно, Франции нужна была безликая колония, страна без прошлого, лишённая своей национальной идентичности.
Но теперь настало время собирать камни - в прямом и переносном смысле. Не для войны, а для мирного изучения. Возникновение интереса к прошлому среди коренных народов свидетельствует о росте этнического самосознания, благодаря которому люди освобождаются от рабской психологии, находят своё полноценное, значимое место в обществе.
Автор: Елена Муравьёва (добавил: zvezdo4et).Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:28
Вчера, 15:28 by димикПросмотров: 116Комментарии: 0
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