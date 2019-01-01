Чертово болото

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:14

Marion Phauna Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:14 by

Одно из паранормальных мест России - это «Чертово болото», находящееся недалеко от уральского города Миасс. И если даже на карте это место никак не обозначено, такое название эта болотистая местность получила из-за различных загадочных аномалий, которые случаются здесь довольно часто.Приблизиться к этому месту очень сложно, так как оно окружено густым ельником. Cмутное непонятное чувство тревоги и страха может охватить вас, если вы вдруг решили прогуляться по этой местности. Местные жители рассказывают страшные истории о нечистой силе и шабашах, другие же утверждают, что в определенные дни, подходя к этому месту, человек может испытывать сильную головную боль. Страшные истории и тайны вызывают и страх и интерес к этому месту!Согласно рассказам местных жителей несколько раз в году в небе над этим местом происходят странные вспышки и свечение в виде шаров различного диаметра. Болото освещается непонятным, но весьма интенсивным светом, и в такую ночь животные в близлежащих деревнях ведут себя крайне неспокойно, аппаратура и техника зависает и отказывается работать. Другая аномальная болотистая местность известна как «Долгий плуг» и расположена в Костромской области. Там люди видели те же светящиеся шары. По версии парапсихолога Константина Филимонова данная местность может служить некой площадкой для неопознанных летающих объектов. Попавшие случайно в такое место люди совершенно теряются в реальности, ведь даже временные параметры меняют там свой обычный ритм. Рассказывают историю о двух женщинах, которые там потерялись. Одна из них нашлась, но только через месяц. Ничего вразумительного она объяснить не смогла, так как была в шоке. Вторую нашли дачники и она рассказалa, что, пытаясь выбраться из этой местности, просто блуждала по кругу. И каждый раз ей препятствовала какая-то невидимая стена, что не позволяло ей выйти к людям.У всех народов существует особое мнение о болотах. Похоже, что для этого есть свои причины. Эти места обладают особой жуткой энергетикой, тем не менее находятся немало смельчаков, которые готовы организовать экспедиции для изучения таких мест. Остается пожелать им лишь удачи, ведь кто его знает, сколько тайн еще хранится на Чертовых болотах!Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Аномалии болото женщины

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