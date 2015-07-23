Странное существо в скалах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 18:00 by

Однажды мне тоже довелось встретиться с непознанным. Было это давно, еще в детстве - я прогуливал уроки ради того, чтобы лазить по скалам в окрестностях родительского дома в Пятигорске.И вот однажды я забрел в грот, расположенный среди скал. Со мной был приблудный пес, и он-то и обнаружил странность в поведении. Я услышал дикий лай и бросился посмотреть в чем дело. Пес облаивал странное колбасообразное существо, покрытое чешуей, с грозной зубастой пастью и маленькими лапками. На приплюснутой голове выделялись два крупных шаровидных глаза.Странная тварь была длиной около метра. Я уже стал обдумывать, как изловить удивительное существо, как вдруг пес, лаявший вокруг твари, совершил опрометчивый поступок - он попытался то ли понюхать, то ли укусить странное создание. Тварь сделала молниеносный бросок - и пес с визгом отскочил, укушенный в морду.Непонятная тварь юркнула в щель между камнями. Укус, похоже, был ядовитый - несчастный пес бился в конвульсиях на дне грота. К счастью, яд попал не очень глубоко - бедный пес через сутки оклемался. Я потом обнаружил, что я не первый видел это загадочное животное - в Альпах многие видели это животное, которое обыкновенно называют «татцельвурмом».Вот, например, описание очевидца: «Одним весенним утром, взяв с собой все необходимое, я отправился в путь и после короткого подъема добрался до вершины Темпельмауэра. Немного передохнув среди скал, я принялся искать вход в пещеру. И вдруг на земле, покрытой слоем перегноя, я заметил какое-то животное с длинным, как у змеи, телом. Его кожа была почти белая, но не чешуйчатая, а гладкая. У него была приплюснутая голова, а спереди, из-под туловища, торчали две совсем короткие лапы.Зверь словно застыл на месте, но при этом он не сводил с меня своих огромных глаз. Я могу с первого взгляда определить любое из наших животных (я имею в виду любого представителя местной фауны), и тут мне стало ясно: передо мной неизвестный науке зверь - тот самый татцельвурм. Меня охватило радостное волнение, и в то же время мне было немного страшновато, но я все же попытался поймать зверя, однако... слишком поздно!С проворством ящерицы животное юркнуло в нору, и все мои попытки выманить его оттуда ничем не закончились. Я уверен, мне это не могло почудиться - зверя я видел очень четко. У «моего» татцельвурма были маленькие, как будто атрофированные, лапы с короткими когтями; длина его тела не превышала 40-45 сантиметров. Скорее всего, татцельвурм - это необычная разновидность саламандры, которая живет в сырых пещерах и редко когда выбирается на свет».Автор - Григорий Вартанов, Пятигорск.

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