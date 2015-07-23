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Страшно интересно

Странное существо в скалах

Странное существо в скалах


Однажды мне тоже довелось встретиться с непознанным. Было это давно, еще в детстве - я прогуливал уроки ради того, чтобы лазить по скалам в окрестностях родительского дома в Пятигорске.

И вот однажды я забрел в грот, расположенный среди скал. Со мной был приблудный пес, и он-то и обнаружил странность в поведении. Я услышал дикий лай и бросился посмотреть в чем дело. Пес облаивал странное колбасообразное существо, покрытое чешуей, с грозной зубастой пастью и маленькими лапками. На приплюснутой голове выделялись два крупных шаровидных глаза.

Странная тварь была длиной около метра. Я уже стал обдумывать, как изловить удивительное существо, как вдруг пес, лаявший вокруг твари, совершил опрометчивый поступок - он попытался то ли понюхать, то ли укусить странное создание. Тварь сделала молниеносный бросок - и пес с визгом отскочил, укушенный в морду.

Непонятная тварь юркнула в щель между камнями. Укус, похоже, был ядовитый - несчастный пес бился в конвульсиях на дне грота. К счастью, яд попал не очень глубоко - бедный пес через сутки оклемался. Я потом обнаружил, что я не первый видел это загадочное животное - в Альпах многие видели это животное, которое обыкновенно называют «татцельвурмом».

Вот, например, описание очевидца: «Одним весенним утром, взяв с собой все необходимое, я отправился в путь и после короткого подъема добрался до вершины Темпельмауэра. Немного передохнув среди скал, я принялся искать вход в пещеру. И вдруг на земле, покрытой слоем перегноя, я заметил какое-то животное с длинным, как у змеи, телом. Его кожа была почти белая, но не чешуйчатая, а гладкая. У него была приплюснутая голова, а спереди, из-под туловища, торчали две совсем короткие лапы.

Зверь словно застыл на месте, но при этом он не сводил с меня своих огромных глаз. Я могу с первого взгляда определить любое из наших животных (я имею в виду любого представителя местной фауны), и тут мне стало ясно: передо мной неизвестный науке зверь - тот самый татцельвурм. Меня охватило радостное волнение, и в то же время мне было немного страшновато, но я все же попытался поймать зверя, однако... слишком поздно!

С проворством ящерицы животное юркнуло в нору, и все мои попытки выманить его оттуда ничем не закончились. Я уверен, мне это не могло почудиться - зверя я видел очень четко. У «моего» татцельвурма были маленькие, как будто атрофированные, лапы с короткими когтями; длина его тела не превышала 40-45 сантиметров. Скорее всего, татцельвурм - это необычная разновидность саламандры, которая живет в сырых пещерах и редко когда выбирается на свет».

Автор - Григорий Вартанов, Пятигорск.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 46Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Пятигорск окрестности грот скалы странная тварь татцельвурм

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 20:29
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1547|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 004
Вот серьезно? Если мне встретится нечто, больше всего похожее на чернобыльского мутанта, мысль попробовать его поймать, у меня будет далеко не на первом листе списка реакций на ЭТО.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:41
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2847|-1)
Публикаций: 1 721
Комментариев: 11 068
Цитата: Estellan
Вот серьезно? Если мне встретится нечто, больше всего похожее на чернобыльского мутанта, мысль попробовать его поймать, у меня будет далеко не на первом листе списка реакций на ЭТО.

Сколько людей, столько желаний, мнений, предпочтений, и поступков. Порог опасности у всех разный, чувство страха одних парализует, других бодрит как "Red Bull " )))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Estellan
Сегодня, 20:46
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1547|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 004
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Estellan
Вот серьезно? Если мне встретится нечто, больше всего похожее на чернобыльского мутанта, мысль попробовать его поймать, у меня будет далеко не на первом листе списка реакций на ЭТО.

Сколько людей, столько желаний, мнений, предпочтений, и поступков. Порог опасности у всех разный, чувство страха одних парализует, других бодрит как "Red Bull " )))

Ты бы пошел знакомиться?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2847|-1)
Публикаций: 1 721
Комментариев: 11 068
Цитата: Estellan
Ты бы пошел знакомиться?

Проследил бы обязательно! Правда в руках с дубиной, на всякий пожарный.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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