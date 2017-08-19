Дело одержимой Эстер из канадского городка Амхерст

"Я быстро убедился, что тут не было никакого подлога", - позже писал доктор Карритте в своем дневнике. - "Если бы я опубликовал статью об этом случае в медицинском журнале, мне бы никто не поверил. И я сам бы не поверил в такие чудеса, но я видел это своими глазами".

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:06

Marion Phauna Просмотров: 62 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:05 by

Один из самых ярких, насильственных и активных случаев нападения полтергейста на человека, ставший известным широкой общественности, произошел в 1878 году в тихом канадском городке Амхерст, что на берегу Новой Шотландии. В те годы тут жила молодая женщина по имени Эстер Кокс. У нее была сестра Дженни, а в их доме также жила другая ее сестра Олив и ее муж Дэниэль Тид, двое их детей, и брат Дэниэля по имени Джон. Мать Эстер, Дженни и Олив умерла, когда Эстер была еще совсем крошкой, а их отец бросил семью и ушел к другой женщине. Но в остальном это была вполне обычная и ничем не примечательная семья. Сама Эстер считалась скромной и смиренной юной леди.В 1878 году 18-летняя Эстер влюбилась в молодого сапожника Боба Макнила, который на деле оказался очень агрессивным и грубым типом. Однажды он предложил Эстер покататься по лесу, а когда завез ее в чащобу, то приставил к ее голове пистолет и стал заставлять переспать с ним. Эстер чудом удалось выйти из этой ситуации живой и невредимой, но ее психика была серьезно повреждена. Она стала подавленной и угрюмой, часто плакала и день за днем все глубже впадала в депрессию. При этом ее родные ничего не знали и не понимали в чем причина ее страданий. Это было лишь начало к последующим странным событиям. Вскоре после того как Эстер начала страдать депрессией, в ее доме начали происходить странные вещи, чему стали очевидцами все члены семьи. Стали раздаваться шаги невидимки, кто-то стонал, стучал и скребся в стены, люди также видели непонятные тени. Однажды вечером Эстер и Дженни устраивались на ночь в своей комнатке. Они спали вдвоем на одной кровати и вдруг увидели, как что-то живое движется под их одеялом, корчась и вихляя, как гусеница. Кошек и других домашних животных в доме не было, а когда напуганные девушки скинули одеяло, то под ним ничего не было. От страха обе закричали в голос.В следующий вечер ситуация повторилась, и вся семья снова сбежалась на истошные крики напуганных девушек. В этот раз они рассказали, что услышали шорох, раздающийся из картонной коробки с обрезками ткани, стоящей под кроватью. Когда они вытащили коробку, то она вдруг сама по себе выпрыгнула вверх из их рук, и все ее содержимое рассыпалось по комнате. Оба случая семья списала на проделки мышей и крыс. Но потом стали происходить более странные события. Эстер внезапно слегла с болезнью, похожей на лихорадку. Она вся горела и кричала в агонии, пытаясь разорвать на себе одежду. Внезапно она начала кричать: "Что со мной происходит?! Я умираю!" И когда напуганные члены ее семьи подбежали к ней, то увидели, что несчастная девушка корчится и задыхается, а ее шею что-то сдавливает так, что она стала красной и опухала на глазах. Конвульсии Эстер стали ее сильнее, и она упала на пол, и стала извиваться на нем, а краснота пошла по всему ее телу. Никто ничего не успел сделать, как вдруг Эстер резко успокоилось, словно то, что душило ее, ушло. Ее кожа снова приняла нормальный цвет, и она погрузилась в тихий и спокойный сон. И сон этот стал для нее подобием транса, так как проходил день, два, третий, а Эстер все еще "спала". Во время ее "сна" все в доме пришло в порядок, не было никаких странных звуков, стуков и прочего. Через три дня Эстер очнулась, и в тот же вечер на нее снова напало что-то, отчего она стала дергаться в агонии. Снова ее кожа покраснела и отекла, а тело стало очень горячим. Приступ закончился после четырех громких стуков в стены дома. Это наконец побудило ее семью принять хоть какие-то меры. Они вызвали местного доктора Карритте, чтобы он осмотрел девушку. Когда доктор приехал, он сам стал очевидцем аномальных явлений в доме больной. Не успел он зайти в маленькую полутемную комнатку, где на кровати спала Эстер, как внезапно что-то невидимое вытащило из-под головы девушки подушку и бросило на пол. Потом что-то стало стягивать с девушки одеяло, причем тянуло с разных сторон. Что-то начало стучать под кроватью, потом кто-то закричал, и после этого начало скрестись в стены, издавая пугающие звуки. Потом раздались очень громкие стуки, словно огромный молот бил по крыше дома. Сбитый с толку и напуганный врач никого и ничего при этом не видел и не понимал, что происходит. Он осмотрел всю комнату, думая, что его разыгрывают, но никого не нашел. Зато нашел выцарапанную чем-то острым надпись на деревянной кровати Эстер, которая гласила "Эстер Кокс, я тебя убью".Когда доктор в недоумении рассматривал эту надпись, со стены сорвался кусок штукатурки и полетел в его сторону, едва не попав. Большинство людей на месте доктора Карритте тут же бы кинулись прочь из одержимого дома, но доктор внезапно оказался смельчаком. Он вернулся к Эстер на следующий день и стал очевидцем еще более активного полтергейста. По комнате летали сами по себе разные предметы, холодная вода в стакане внезапно закипела, что-то сдвинуло с места тяжелый шкаф, а стуки и царапанья стали еще настойчивее и громче. Их даже услышали соседи и выскочили на улицу. Чтобы успокоить Эстер, ей дали снотворное, но даже когда она спала, ее припадки продолжались. В один из приступов она, находясь в отключке, начала рассказывать о том, как ее чуть не изнасиловали, а когда она проснулась, не помнила ничего о том, что говорила. В последующие дни нападения невидимки на Эстер продолжились. Девушку что-то толкало, щипало, на ее теле постоянно появлялись царапины и красные пятна от ушибов. При этом происходило даже перед группой людей. Потом начались более пугающие нападения. Эстер кололо булавками и резало ножом.Когда девушка в отчаянии пошла в церковь, на нее напали прямо по время богослужения. Эстер начала от боли корчиться на скамье, а все прихожане в ужасе смотрели на нее. Без сомнений, все они посчитали девушку одержимой дьяволом.События развивались по нарастающей. Дом Тид становился все более известным в окрестностях, и к нему приходило все больше любопытствующих. Туда приходили даже священники и большинство из них своими глазами видели аномальные явления в доме. Когда Эстер заболела дифтерией и на время уехала в дом дальнего родственника, чтобы не заразить родных, аномалии в доме Тид снова прекратились и возобновились, когда Эстер вернулась. Причем возобновились на новом уровне агрессии. Теперь невидимка угрожал поджечь дом: на потолке загадочным образом возникали горевшие спички и падали вниз на кровать и пол. Потом стала гореть одежда людей и лопнула печь, отчего едва не начался реальный пожар. А потом к Эстер начал приходить реальный призрак и требовать, чтобы она вышла из дома в один определенный вечер, иначе он все сожжет.Нападения на Эстер не прекращались, лишь слегка утихая на время. А потом в Амхерст приехал Уолтер Хаббелл, благодаря книге которого об этом случае позже узнал весь мир. Хаббелл был просто театральным актером, но имел большой интерес к исследованию психических явлений. Как и доктор Карритте, Хаббелл провел в доме семьи Эстер несколько недель, наблюдая и записывая все происходящее. Он стал свидетелем полета вещей по комнате, телепортации вещей с потолка, начинавшихся без причины то тут, то там пожаров, аномальных стуков, скрипов и т.д. Он также видел, как бедная Эстер физически страдает от нападения невидимки и разработал свой алфавит для диалога с ним с помощью вырезанных букв. Когда он начал беседовать с духом, тот постоянно менял свое имя, представляясь то Мэгги Фишер, то Бобби Никлом, Питером Коксом, Джейн Никл или Элизой Макнил. Все это были умершие родственники Эстер. Также Хаббелл начал задавать духу вопросы вроде: "Сколько монет у меня в кармане". А также вопросы, на которые надо было отвечать "да" или "нет". Когда Хаббелл спросил духа, видел ли тот Дьявола, тот ответил "да". В итоге Хаббелл был настолько впечатлен творящимися с Эстер и вокруг нее чудесами, что стал уговаривать ее отправиться с ним в тур по разным городам. Девушка могла бы развлекать зрителей своей необычной историей. Эстер согласилась, однако после нескольких городов она и Хаббелл вынуждены были вернуться в Амхерст. Публика решила, что это все шарлатанство, освистывала их и закидывала яйцами. Кроме того, агрессивный дух преследовал Эстер и на гастролях. Так в одном из городов рядом с Эстер загорелся и сгорел дотла большой амбар. Однако тур пошел на пользу Эстер, ее агрессор начал слабеть и аномальные явления стали происходить все реже, пока практически не исчезли. Эстер скончалась в 1912 году в мире и покое в возрасте 52 лет.Автор - неизвестен.

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