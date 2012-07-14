Сементерио-де-Кристобаль Колон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:32

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Tigger power Просмотров: 38 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 16:32 by

Кладбище Колон, кладбище имени Христофора Колумба (исп. Cementerio de Cristóbal Colón) —кладбище в Гаване, Куба, основанное в 1876 году. Находится в районе Ведадо на месте старого кладбища Эспада, имеет площадь 57 га.Кладбище Колон известно своими скульптурными надгробиями и памятниками, которых на нём насчитывается более 500, в том числе 23-метровый мемориал пожарным, погибшим при тушении большого пожара 17 мая 1890, и два памятника в память бейсболистов — игроков Кубинской лиги, возведённые в 1942 и 1951, там похоронены президенты, музыканты, ученые, поэты, но Христофора Колумба там нет, увы, испанцы отказались отдавать останки знаменитого мореплавателя.Долго собиралась, аж год, поделиться личными снимками прекрасного кубинского кладбища Колон, белоснежного города мертвых, поражающего своей роскошью. Смешение многих культур, в основном испанского и французского зодчества, дало поразительный результат.Мрамор для склепов, стел и скульптур богатейшие семьи Кубы заказывали в Италии, там его добывали видимо в Карраре, а потом везли на кораблях для дальнейшей обработки. Ничего подобного я до этой поры не видела. Это скорее не кладбище, а музей скульптуры и архитектуры. Само кладбище предваряет красивейшая арка «Врата покоя».В старый город мы собственно за этим и ехали, но, как часто бывает, туристов везут раскошелиться. Так и у нас получилось, нас привезли буквально на 15 минут на само кладбище и два часа мы потеряли на табачной фабрике, точнее в магазине табака и рома. Но и за эти четверть часа, хоть и в темпе хороших пробежек, я все же успела получить несколько удачных фото и спасибо гиду за интересный хоть и недолгий экскурс в историю старинного кладбища. Я лишь не нашла известную могилу девушки Милагрос, родившей ребенка в раннем возрасте и умершей вместе с младенцем, ее могила считается целительной. И там всегда много цветов от женщин, которые, посетив это место, смогли удачно родить детей. Так же не увидела знаменитую пирамиду на могиле известного ученого, который всю жизнь занимался египтологией (Хосе Матт). Остальное вроде успела посмотреть и кое-что запечатлеть, благо с погодой повезло. Так же в этот день, как оказалось, был праздник День матери и буквально через несколько минут нашей быстрой пробежки по кладбищу, туда стали прибывать мужчины с цветами. То есть нам еще повезло, в этот день и 15-ти минут могло для нас не быть.Как рассказал наш гид, по прошествии определенного времени, тело полностью истлевает и из гроба его перемещают в урну, таким образом в склепе может поместиться не одно поколение.Памятник пожарным, погибшим при тушении пожара в 1890 году. На вершине мемориала изображен ангел с завязанными глазами это символ того, что Богу без разницы вероисповедание или цвет кожи погибших.Следующие фото - могилы простых людей, они уже проще.

Ключевые слова: Кладбище плиты Италия авторские фото

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