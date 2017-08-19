Родители делятся самыми жуткими вещами, которые им говорили их дети

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:14

Nik_dk Просмотров: 95 Комментарии: 1 +2 Вчера, 17:14 by

На днях в Daily Mail вышла статья про родителей, которые делились в одной из групп в Facebook жуткими рассказами, услышанными от своих детей. Материал вызвал широкий отклик у читателей, и некоторые из них начали делиться своими историями уже в комментариях. Мы перевели часть оригинального материала, а также самые страшные и жуткие комментарии читателей.Моя 5-летняя дочь сидела ночью на полу в гостиной и смотрела телевизор, в один момент она повернулась ко мне и сказала: «Мама, что это за белая вещь, которая прошла через стену?»***Однажды я вытащил из коробки кучу вещей своего отца и разглядывал их, моя дочь подошла, взяла его бумажник и сказала: «Это было моё, когда я была мальчиком».***На прошлой неделе моя малышка забрела на кухню и сказала нам с мужем: «Я утонула в деревянном подвале», а затем развернулась и ушла…***Моей дочери было около 3 лет, когда она говорила об Алисе. Алиса была милой девушкой, которая читала ей и играла. Я тогда подумал, что это просто воображаемый друг, а это имя она запомнила из каких-нибудь сказок. Как-то я упомянул об этом своему соседу, и он изменился в лице, как будто увидел призрака. Он рассказал, что до нас в этом доме жила девочка по имени Алиса, которая умерла из-за какой-то болезни…***Моя младшая сестра, которой тогда было три года, рассказала мне, что до этой жизни она была мужчиной, что она была бухгалтером и что у неё была жена, плюс много другой информации, о которой трехлетний ребенок не может знать.***Я слышал, как мой сын в 3 часа ночи болтал и смеялся. Каждую ночь около трех лет. Он говорил нам, что какой-то мальчик приходил и будил его, чтобы поиграть.***Когда моим близнецам, мальчику и девочке, было около 3 лет, они называли друг друга чужими именами, Рахмона (Мона) и Пухан (Хуан), и рассказывали мне об их «старой жизни». Они женились и проживали в стране, по рассказам которая была очень похожа на Индию. Они много раз рассказывали мне историю о своем первом ребенке, который был тёмненьким, как слива, которого они очень сильно любили и называли «сливовым ребёнком». Они рассказали, что он умер через несколько дней после падения с крыши, и чуть не заплакали, рассказывая про него. Они сказали, что его рот и зубы были сильно повреждены при падении и врач не смог спасти его. Однажды мой сын заговорил о сливе и вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и с радостью сказал: «Мама! Ты была сливовым ребенком!» - и подскочил, чтобы обнять меня, как будто он не видел меня много лет. Но самое странное то, что у меня всегда был страх выбить зубы при падении. С возрастом около четырех с половиной лет они перестали упоминать эти имена и истории.***Не совсем про детские признания, но добавлю свою историю. Отделение в больнице, где я сейчас работаю, раньше было детским отделением. И почти каждый пациент, который умирал, за несколько дней до своей смерти жаловался нам, что под их кроватью по ночам играет какой-то ребёнок. Это было так часто, что не могло быть простым совпадением. И теперь, когда пациент начинает говорить о ребенке в палате, мы знаем, что нужно приглядывать за больным внимательнее.***Однажды вечером я мыл посуду с моим 7-летним сыном, и он сказал мне, что он был отцом моей жены. Он умер и наблюдал за нами сверху и потом вернулся как сын. Отец моей жены умер за 3 месяца до зачатия сына. Мой сын любит всё то же самое, что и его дедушка. Мы всегда думали, что он был реинкарнацией её отца. Существует слишком много сходств и совпадений, чтобы это было не правдой! Я всегда скептически относился к реинкарнации, пока не появился мой сын! Всё выглядит одинаково: манеры, интерес к спорту, любимые блюда, цвета и многое другое!***Моя 5-летняя дочь часто просыпается ночью и говорит, что голоса не дают ей уснуть, она сказала, что они все время разговаривают со мной и моим мужем и спрашивают, почему мы никогда не отвечаем им.***Пока моему брату не исполнилось 5 лет, он постоянно говорил о своей матери, которая жила в вигваме. Однажды наши родители отвезли нас в какое-то место, где были вигвамы и другие похожие строения. Он бегал от вигвама к вигваму, крича "Мама! Мама!" У него была истерика, и из-за этого мы почти сразу уехали оттуда и утешали брата всю дорогу. Это было очень грустно.***Когда мой брат был очень маленьким, он брал книги в ванную и читал истории «милой старушке». Когда моя мать упомянула об этом моему соседу, он показал моей маме и брату фотоальбом. Он выбрал фотографию «милой старушки» без всяких подсказок. Наш сосед был потрясен, так как это была старуха, которая ранее владела нашим домом и умерла в ванной этого дома.***Ночью, когда мой муж, который работает врачом, был на дежурстве, мой сын сказал: «Мама, возвращайся спать, под твоей кроватью никого нет. Он сейчас позади тебя». Я спросила кто. Он сказал, что маленький мальчик. Он описал своего «воображаемого» друга: «Он сидит на моей кровати и ждет свою маму. Ему не разрешено идти домой из-за его руки». Я спросила, что случилось с его рукой, и он ответил: «Его мама переехала его, когда он рисовал мелом на асфальте. Поэтому он всегда плачет, ему не нравится быть мёртвым». Меня до сих пор трясёт, когда вспоминаю про это.***Спустя несколько дней после смерти нашей собаки наш сын позвал меня посреди ночи и взволнованным голосом сказал: «Мама, Расти был здесь!» Он «возвращался» несколько раз и «спал» у подножия кровати моего сына. Это продолжалось несколько недель, пока мой сын не спросил меня: «Почему Расти больше не навещает меня?»***Когда моей дочке было 4 года, поздно ночью она проснулась и закричала в своей комнате, я пошел посмотреть, чтобы узнать, в чем дело. Она была в крови и кричала. Когда я спросил её, что случилось, она истерически кричала и показывала пальцем под свою кровать. Сквозь плач она сказала мне, что там был мальчик в шляпе, и он поранил её лицо. У Сью действительно были царапины на всем ее лице. Моей дочери сейчас 31 год, и она отчетливо помнит ту ночь, от этих воспоминаний у неё мурашки по всей спине. Она ненавидит говорить об этом случае.***Наша дочка всегда молится перед сном, и однажды она закончила молитву фразой «Спокойной ночи, бабушка». На следующий день нам позвонили и сказали, что умерла мама моей жены. Через несколько месяцев она закончила свою молитву фразой «Спокойной ночи, дедушка», и на следующий день нам сообщили, что умер мой папа. Это было очень страшно. Прошлой ночью она закончила свою молитву фразой «Спокойной ночи, папа...» Я не мог уснуть всю ночь. А хуже всего было то, что утром на пороге умер наш молочник, который развозил молоко на нашей улице задолго до рождения дочки!Автор: BuzzArt.

Ключевые слова: Дети реинкарнация перемещение души

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