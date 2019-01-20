В селе Бордон духи плетут гривы лошадям

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:37

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:34 by

Невероятные дела творятся в подворье жителя с.Бордон. В летнем стойбище, где пасутся лошади, неведомая сила сплела одному из них косички. Копны гривы сплетены и уложены друг на друга настолько искусно, что мысль об их случайном появлении отметается сразу. По словам хозяев, стойбище находится далеко от села, да и лошади почти дикие, чужих не подпускают.Старожилы рассказывают, что подобные истории были и раньше. Правда, есть версия, что на такие проделки способна ласка, мелкая хищница. Но местные жители не верят в это, для них куда более реальна мистическая, по-своему близкая якутам причина. Так называемые иччи (духи) есть в каждой местности, где обитает человек. Их великое множество, и вот как раз одни отвечают за домашнюю живность. Если их вовремя задабривать, преподнося угощения и здороваясь, то они оберегают скот и помогают ухаживать.Но на этом чудеса не закончились. Как оказалось, через несколько дней после появления косичек, в загоне обнаружились маленькие шерстяные шарики очень правильной формы. Да, лошади трутся о землю, часть шерсти остается там, но это никак не объясняет появление шариков. У коневодов свое довольно предсказуемое объяснение - это снова проделки местных духов.

Ключевые слова: Якутия село кони грива духи

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